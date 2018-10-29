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Tootmine lõpetatud

BrillianceLCD-kuvar, LED-taustvalgusega

220S4LCB/00

Säästev tootlikkus
Philipsi ergonoomiline LED-kuvar, mille puhul on kasutatud 25% ringlussevõetud materjale ja millel on PVC- ja BFR-vaba korpus, sobib ideaalselt keskkonnahoidliku tootlikkuse tagamiseks.
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tänu energiasäästlikule ergonoomilisele LED-kuvarile

Säästev tootlikkus

  • S Line

  • 22" (55,9 cm)

  • 1680 x 1050

LED-tehnoloogia, et värvid oleksid loomulikud

Valged LED-lambid on toekad seadmed, mis saavutavad täieliku valguse ja püsiva heleduse kiiremini, muutes seeläbi käivitusaja lühemaks. LED-lambid ei sisalda elavhõbedat, mistõttu on nende ringlussevõtmine ja kasutusest kõrvaldamine keskkonnasäästlikum. LED-lambid võimaldavad paremini reguleerida LCD-taustvalguse hämardamist ning tulemuseks on suurepärane kontrastsus. Samuti on LED-lampidel tänu kogu ekraani ühtlasele heledusele ülihead värvid.

SmartErgoBase võimaldab inimsõbralikke ergonoomilisi kohandusi

SmartErgoBase võimaldab inimsõbralikke ergonoomilisi kohandusi

SmartErgoBase on monitorialus, mis tagab ergonoomilise mugavuse ja võimaldab juhtmeid korras hoida. Aluse inimsõbralik kõrgus, pööratavus ning kalde- ja pööramisnurga reguleerimine muudavad monitori asendi maksimaalselt mugavaks, mis võib vähendada pika tööpäeva füüsilisi pingeid; tänu kaablihaldussüsteemile vähenevad juhtmepuntrad ning töölaud näeb välja korras ja professionaalne.

Väike vahemaa monitori servast lauani tagab suurima lugemismugavuse

Väike vahemaa monitori servast lauani tagab suurima lugemismugavuse

Tänu täiustatud SmartErgoBase'ile saab Philipsi monitori mugava vaatenurga leidmiseks langetada lauaga peaaegu samale tasandile. Väike vahemaa monitori servast lauani on parim lahendus, kui te kasutate arvutiga töötamisel kahe-, kolme- või mitmevaateliste klaasidega prille. Lisaks sellele võimaldab see väga erineva pikkusega kasutajatel seadistada monitori soovitud nurga alla ja kõrgusele, aidates vähendada väsimust ja pingeid.

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