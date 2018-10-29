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Tootmine lõpetatud
220S4LCB/00
S Line
22" (55,9 cm)
1680 x 1050
Valged LED-lambid on toekad seadmed, mis saavutavad täieliku valguse ja püsiva heleduse kiiremini, muutes seeläbi käivitusaja lühemaks. LED-lambid ei sisalda elavhõbedat, mistõttu on nende ringlussevõtmine ja kasutusest kõrvaldamine keskkonnasäästlikum. LED-lambid võimaldavad paremini reguleerida LCD-taustvalguse hämardamist ning tulemuseks on suurepärane kontrastsus. Samuti on LED-lampidel tänu kogu ekraani ühtlasele heledusele ülihead värvid.
SmartErgoBase on monitorialus, mis tagab ergonoomilise mugavuse ja võimaldab juhtmeid korras hoida. Aluse inimsõbralik kõrgus, pööratavus ning kalde- ja pööramisnurga reguleerimine muudavad monitori asendi maksimaalselt mugavaks, mis võib vähendada pika tööpäeva füüsilisi pingeid; tänu kaablihaldussüsteemile vähenevad juhtmepuntrad ning töölaud näeb välja korras ja professionaalne.
Tänu täiustatud SmartErgoBase'ile saab Philipsi monitori mugava vaatenurga leidmiseks langetada lauaga peaaegu samale tasandile. Väike vahemaa monitori servast lauani on parim lahendus, kui te kasutate arvutiga töötamisel kahe-, kolme- või mitmevaateliste klaasidega prille. Lisaks sellele võimaldab see väga erineva pikkusega kasutajatel seadistada monitori soovitud nurga alla ja kõrgusele, aidates vähendada väsimust ja pingeid.
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