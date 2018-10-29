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Tootmine lõpetatud

LCD-ekraan SmartControl Lite'iga

223V5QSB6/00

Suurepärased LED-kujutised erksate värvidega

Nautige erksaid LED-pilte selle Philipsi ekraani abil. Tarkvaraga SmartControl Lite varustatud ekraan on suurepärane valik!

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Suurepärased LED-kujutised erksate värvidega

  • V Line

  • 21,5" (54,6 cm)

AH-IPS ekraan tagab lummavad kujundid tänu suurtele vaatamisnurkadele

AH-IPS-ekraanid kasutavad täiustatud tehnoloogiat, mis tagab eriti laiad 178/178-kraadised vaatenurgad, võimaldades vaadata kuvarit peaaegu igast nurgast. Erinevalt tavalistest TN-paneelidest tagavad AH-IPS-ekraanid märkimisväärselt selge ja erksate värvidega pildi, mistõttu on see ideaalne mitte ainult fotode, filmide ja veebi sirvimise jaoks, kuid ka professionaalsete rakenduste jaoks, mis vajavad kogu aeg täpseid värve ja püsivat heledust.

VESA kinnitus võimaldab paindlikku paigaldamist

SmartContrast rikkalike sügavmustade detailide saavutamiseks

SmartContrast rikkalike sügavmustade detailide saavutamiseks

SmartContrast on Philipsi tehnoloogia, millega analüüsitakse esitatavat sisu, kohandatakse automaatselt värve ja kontrollitakse taustvalguse intensiivsust, ikka selleks, et dünaamiliselt täiustada kontraste võimalikult heade digitaalsete kujundite ja videote esitamiseks või mängude mängimiseks, kus on esindatud tumedad toonid. Kui valite ökorežiimi, kohandatakse kontraste ja täiustatakse taustvalgust, et esitada igapäevastest kontorirakendustest parim ekraanipilt, ja tagatakse väiksem energiatarbimine.

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