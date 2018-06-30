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Tootmine lõpetatud

4200 seriesÜliõhuke Full HD LED-teler

22PFS4232/12

4

| (11) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Üliõhuke Full HD LED-teler

Philips 4200 teleriga tunnete end alati nagu kodus. Tänu kompaktsele suurusele on see suurepärane kaaslane matkadel või seikustel. Tänu Full-HD kuvale ja peenikesele konstruktsioonile sobib see ideaalselt väikesesse ruumi ja seda saab ühendada 12-voldise sisendiga.

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99,91% inimestest, kes proovivad Ambilight TV-d, ei taha seda enam kunagi tagasi anda. 1

koos Digital Crystal Cleariga

Üliõhuke Full HD LED-teler

  • 55 cm (22")

  • Full HD LED-teler

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Digital Crystal Clear: täpsus, mida tahate teistega jagada

Loomulike piltide jaoks igast allikast lõi Philips funktsiooni Digital Crystal Clear. Ükskõik, kas te vaatate oma lemmiksarju, filme, uudiseid või korraldate lihtsalt sõpradega filmiõhtu — te naudite seda kõike optimaalse kontrastsuse, värvide ja teravusega.

USB multimeedia sisu taasesituseks

USB multimeedia sisu taasesituseks

Jagage naudingut. Ühendage oma USB-mälupulk, digikaamera, MP3-mängija või muu multimeedia seade teleri USB-porti ning nautige fotosid, videoid ja muusikat lihtsalt kasutatava ekraanile kuvatava sisubrauseri abil

Full HD LED-teler – säravad LED-kujutised võimsa kontrastsusega

Pildikvaliteet on oluline. Tavalised HDTV-d on küll kvaliteetsed, kuid te ootate enamat. Kujutage ette erksaid detaile koos kõrge heleduse, uskumatu kontrastsuse ja realistlike värvidega, mis loovad elutruu pildi.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.0

5-st

11

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

2

30/06/2018

Eesti

Eesti

Kõrge kvaliteet

Pilt on väga kvaliteetne ja terav. Kaks HDMI-d j Heli on ka tasemel. Pult on intuitiivselt arusaadav.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4200 series 22PFS4232 Üliõhuke Full HD LED-teler

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4200 series 22PFS4232 Üliõhuke Full HD LED-teler

08/10/2019

Polska

Polska

Bardzo dobry

Użytkuje ten telewizor od ponad roku w ciężarowce i nic się z nim nie dzieje, działa świetnie i bezawaryjnie pomimo użytkowania go w różnych warunkach. Polecam

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4200 series 22PFS4232 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4200 series 22PFS4232 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

09/08/2018

Česká republika

Česká republika

Výborná cena, kvalita

o.k. Televize je výborná. Jsem s ní velmi spokojen.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4200 series 22PFS4232 Ultratenký LED televizor Full HD

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4200 series 22PFS4232 Ultratenký LED televizor Full HD

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi. 

  1. Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.

  2. Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

  3. Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

  4. Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.

  5. Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).