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Tootmine lõpetatud
22PFS4232/12
Üliõhuke Full HD LED-teler
Philips 4200 teleriga tunnete end alati nagu kodus. Tänu kompaktsele suurusele on see suurepärane kaaslane matkadel või seikustel. Tänu Full-HD kuvale ja peenikesele konstruktsioonile sobib see ideaalselt väikesesse ruumi ja seda saab ühendada 12-voldise sisendiga.
55 cm (22")
Full HD LED-teler
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Loomulike piltide jaoks igast allikast lõi Philips funktsiooni Digital Crystal Clear. Ükskõik, kas te vaatate oma lemmiksarju, filme, uudiseid või korraldate lihtsalt sõpradega filmiõhtu — te naudite seda kõike optimaalse kontrastsuse, värvide ja teravusega.
Jagage naudingut. Ühendage oma USB-mälupulk, digikaamera, MP3-mängija või muu multimeedia seade teleri USB-porti ning nautige fotosid, videoid ja muusikat lihtsalt kasutatava ekraanile kuvatava sisubrauseri abil
Pildikvaliteet on oluline. Tavalised HDTV-d on küll kvaliteetsed, kuid te ootate enamat. Kujutage ette erksaid detaile koos kõrge heleduse, uskumatu kontrastsuse ja realistlike värvidega, mis loovad elutruu pildi.
4.0
5-st
11
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Malm
30/06/2018
Eesti
Kõrge kvaliteet
Pilt on väga kvaliteetne ja terav. Kaks HDMI-d j Heli on ka tasemel. Pult on intuitiivselt arusaadav.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4200 series 22PFS4232 Üliõhuke Full HD LED-teler
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4200 series 22PFS4232 Üliõhuke Full HD LED-teler
Niuniek99
08/10/2019
Polska
Bardzo dobry
Użytkuje ten telewizor od ponad roku w ciężarowce i nic się z nim nie dzieje, działa świetnie i bezawaryjnie pomimo użytkowania go w różnych warunkach. Polecam
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4200 series 22PFS4232 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4200 series 22PFS4232 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Jiřiček
09/08/2018
Česká republika
Výborná cena, kvalita
o.k. Televize je výborná. Jsem s ní velmi spokojen.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4200 series 22PFS4232 Ultratenký LED televizor Full HD
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4200 series 22PFS4232 Ultratenký LED televizor Full HD
Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi.
Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.
Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).