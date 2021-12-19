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Tootmine lõpetatud
22PFS5403/12
Üliõhuke Full HD LED-teler
Võtke meelelahutus kõikjale kaasa. Kompaktne Philips 5400 on täiuslik telkima minnes või auto- ja paadimatkadel. Kõik vajalik kuulub komplekti – peate seadme vaid 12 V pistikupessa ühendama, et kodust luksust nautida ka liikvel olles.
55 cm (22")
200 pildikvaliteedi indeks
FHD
Pixel Plus HD
Jagage naudingut. Ühendage oma USB-mälupulk, digikaamera, MP3-mängija või muu multimeedia seade teleri USB-porti ning nautige fotosid, videoid ja muusikat lihtsalt kasutatava ekraanile kuvatava sisubrauseri abil
Ühendage oma teler teel olles 12-voldise kaabliga lihtsalt oma auto, veoauto, haagissuvila, paadi või ükskõik millise 12-voldise toiteallika külge.
kaablipundarde tekkimist väldite tänu ühele HDMI-kaablile pildi- ja helisignaalide edastamisel oma seadmetest telerisse. HDMI kasutab tihendamata signaale, kindlustades parima kvaliteedi jõudmise allikast ekraanile. Tänu Philipsi Easylinki funktsioonile saate ühtainust kaugjuhtimispulti kasutades juhtida suuremat osa teleri, DVD-mängija, Blu-Ray-mängija, digiboksi või kodukinosüsteemi funktsioonidest.
3.7
5-st
11
Auhinnad
AleksK
19/12/2021
Lietuva
Geras TV
Turiu šį TV Jau du metai, Puikiai dirba virtuvėje. Rekomenduoju kaip virtuvės TV.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5400 series 22PFS5403 Itin plonas „Full HD“ LED televizorius
Kasutamise kuupäev 2020-12-19
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5400 series 22PFS5403 Itin plonas „Full HD“ LED televizorius
Kasutamise kuupäev 2020-12-19
Sigis
06/07/2019
Lietuva
Geras kokybes ir kainos santykis
Lengvas, plonas televizorius. Tinka isvykoms i gamta
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5400 series 22PFS5403 Itin plonas „Full HD“ LED televizorius
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5400 series 22PFS5403 Itin plonas „Full HD“ LED televizorius
Spatium
23/09/2023
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Вибір має чудові функції та дизайн
Якість від Philips завжди виправдана. Якісні матеріали, продуманий дизайн та функціонал. Рекомендую.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5400 series 22PFS5403 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Kasutamise kuupäev 2021-09-23
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5400 series 22PFS5403 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Kasutamise kuupäev 2021-09-23
Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi.
Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.
Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).