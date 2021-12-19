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Tootmine lõpetatud

5400 seriesÜliõhuke Full HD LED-teler

22PFS5403/12

3.7

| (11) Auhinnad

Üliõhuke Full HD LED-teler

Võtke meelelahutus kõikjale kaasa. Kompaktne Philips 5400 on täiuslik telkima minnes või auto- ja paadimatkadel. Kõik vajalik kuulub komplekti – peate seadme vaid 12 V pistikupessa ühendama, et kodust luksust nautida ka liikvel olles.

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TV brand claim gold

99,91% inimestest, kes proovivad Ambilight TV-d, ei taha seda enam kunagi tagasi anda. 1

koos Pixel Plus HD-ga

Üliõhuke Full HD LED-teler

  • 55 cm (22")

  • 200 pildikvaliteedi indeks

  • FHD

  • Pixel Plus HD

USB multimeedia sisu taasesituseks

USB multimeedia sisu taasesituseks

Jagage naudingut. Ühendage oma USB-mälupulk, digikaamera, MP3-mängija või muu multimeedia seade teleri USB-porti ning nautige fotosid, videoid ja muusikat lihtsalt kasutatava ekraanile kuvatava sisubrauseri abil

12 V kaabel ühendab teleri mobiilse toiteallikaga.

Ühendage oma teler teel olles 12-voldise kaabliga lihtsalt oma auto, veoauto, haagissuvila, paadi või ükskõik millise 12-voldise toiteallika külge.

Kaks HDMI-sisendit ja Easylink sisseehitatud ühenduste tarbeks

kaablipundarde tekkimist väldite tänu ühele HDMI-kaablile pildi- ja helisignaalide edastamisel oma seadmetest telerisse. HDMI kasutab tihendamata signaale, kindlustades parima kvaliteedi jõudmise allikast ekraanile. Tänu Philipsi Easylinki funktsioonile saate ühtainust kaugjuhtimispulti kasutades juhtida suuremat osa teleri, DVD-mängija, Blu-Ray-mängija, digiboksi või kodukinosüsteemi funktsioonidest.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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3.7

5-st

11

Auhinnad

3
2

19/12/2021

Lietuva

Lietuva

Geras TV

Turiu šį TV Jau du metai, Puikiai dirba virtuvėje. Rekomenduoju kaip virtuvės TV.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 5400 series 22PFS5403 Itin plonas „Full HD“ LED televizorius

Kasutamise kuupäev 2020-12-19

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 5400 series 22PFS5403 Itin plonas „Full HD“ LED televizorius

Kasutamise kuupäev 2020-12-19

06/07/2019

Lietuva

Lietuva

Geras kokybes ir kainos santykis

Lengvas, plonas televizorius. Tinka isvykoms i gamta

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 5400 series 22PFS5403 Itin plonas „Full HD“ LED televizorius

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 5400 series 22PFS5403 Itin plonas „Full HD“ LED televizorius

23/09/2023

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Вибір має чудові функції та дизайн

Якість від Philips завжди виправдана. Якісні матеріали, продуманий дизайн та функціонал. Рекомендую.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 5400 series 22PFS5403 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

Kasutamise kuupäev 2021-09-23

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 5400 series 22PFS5403 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

Kasutamise kuupäev 2021-09-23

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi. 

  1. Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.

  2. Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

  3. Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

  4. Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.

  5. Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).