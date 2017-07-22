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Tootmine lõpetatud
22PFT4000/12
Õhuke Full HD LED-teler
Kõik vajaminev ühes kompaktses kujunduses: Philipsi 4000 seeria Slim LED-teler koos Digital Crystal Cleariga. Kogege eredat pilti, selget heli ning lisafunktsioone, nagu näiteks käepärased täiendavad USB- ja HDMI-pordid. Ideaalne valik ükskõik millisesse tuppa teie kodus.
56 cm (22")
Full HD LED-teler
DVB-T/T2/C
Tavalistel teleritel on raam, mis ümbritseb telerit nagu pildiraam. Meie ülikitsas raam on moodne ja peenike, nii et teile jääb rohkem pilti, mida armastada.
kaablipundarde tekkimist väldite tänu ühele HDMI-kaablile pildi- ja helisignaalide edastamisel oma seadmetest telerisse. HDMI kasutab tihendamata signaale, kindlustades parima kvaliteedi jõudmise allikast ekraanile. Tänu Philipsi Easylinki funktsioonile saate ühtainust kaugjuhtimispulti kasutades juhtida suuremat osa teleri, DVD-mängija, Blu-Ray-mängija, digiboksi või kodukinosüsteemi funktsioonidest.
Stiilne, kompaktne ja kerge. Teie väikese ekraaniga teler võimaldab teil vaadata oma lemmiksaateid köögis, hoiab teid kursis uudistega, kui te toimetate garaažis, ja teavitab teid viimastest sporditulemustest grillimisel. Nii kaasaskantavale telerile meeldib olla seal, kus on lõbus!
4.1
5-st
13
Auhinnad
85%
soovitab seda toodet
Jurijs
22/07/2017
Latvija
Kinnitatud ostja
Super
Ļoti labs televizors priekš virtuves,ļoti laba bildes kvalitāte,viegli saprotami iestatījumi.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 22PFT4000 Full HD Slim LED televizors
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 22PFT4000 Full HD Slim LED televizors
Lila
16/03/2017
Latvija
Kinnitatud ostja
šim produktam ir lieliskas funkcijas
Philips 4000 series Full HD Slim LED televizors 22PFT4000 56 cm (22") Full HD LED televizors, DVB-T/T2/C ar Digital Crystal Clear- Uzticams un daudzpusīgs iekārtas.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 22PFT4000 Full HD Slim LED televizors
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 22PFT4000 Full HD Slim LED televizors
Руденко
20/07/2019
Україна
Ідеальний телевізор для кухні
Гарний колір, чудовий звук. Один з мінусів, при несправності пульта, керувати телевізором не буде можливості
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 22PFT4000 Full HD Slim LED TV
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 22PFT4000 Full HD Slim LED TV
Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi.
Elektrooniline saatekava ja selle tegelik nähtavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
Energiatarve kWh/aasta, põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
(Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.