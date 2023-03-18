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  • Säästliku ökodisainiga kuvar,
  • Säästliku ökodisainiga kuvar,
  • Säästliku ökodisainiga kuvar,
  • Säästliku ökodisainiga kuvar,

Tootmine lõpetatud

BrillianceLCD-kuvar, LED-taustvalgusega

231P4QPYEB/00

3.8
| (4) Auhinnad
Säästliku ökodisainiga kuvar,
Philipsi PowerSensoriga IPS LED-kuvar, mille puhul on kasutatud 65% ringlussevõetud materjale ja millel on PVC- ja BFR-vaba korpus, sobib ideaalselt keskkonnahoidliku tootlikkuse tagamiseks.
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mis tänu PowerSensorile aitab säästa energiat

Säästliku ökodisainiga kuvar,

  • P-line

  • 23" (58,4 cm)

  • Täis-HD IPS-kuvar

PowerSensor säästab kuni 80% energiakuludelt

PowerSensor säästab kuni 80% energiakuludelt

PowerSensor on sisseehitatud „inimeste andur”, mis edastab ja võtab vastu ohutuid infrapunasignaale, et kindlaks teha, kas kasutaja on kohal, ning vähendab automaatselt monitori heledust, kui kasutaja lahkub laua tagant, vähendades energiakulusid kuni 80% ja pikendades monitori tööiga

IPS LED-laiekraantehnoloogia täpsete piltide ja värvide jaoks

IPS LED-laiekraantehnoloogia täpsete piltide ja värvide jaoks

IPS-kuvarid kasutavad täiustatud tehnoloogiat, mis tagab eriti laiad 178/178-kraadised vaatenurgad, võimaldades vaadata kuvarit peaaegu igast nurgast - isegi 90 kraadi pöörlevas režiimis! Erinevalt tavalistest TN-paneelidest tagavad IPS-kuvarid märkimisväärselt selge ja erksate värvidega pildi, mistõttu on see ideaalne mitte ainult fotode, filmide ja veebi sirvimise jaoks, kuid ka professionaalsete rakenduste jaoks, mis vajavad kogu aeg täpseid värve ja püsivat heledust.

DisplayPort edastab audio- ja videosignaali ühe pika kaabli kaudu

DisplayPort on digitaalne ühendus arvutist monitori ilma igasuguse teisendamiseta. Tänu DVI standardist suuremale võimekusele, suudab see ühendus täielikult toetada kuni 15 meetriseid kaableid ja 10,8 Gbps/sek andmeedastust. Selle ühenduse võimas jõudlus ja latentsusaja puudumine tagavad selle, et kujutiste loomise ja värskenduse sagedus on maksimaalselt kiire - nii on DisplayPort parim valik mitte üksnes kodus või kontoris, vaid ka paremaid tingimusi nõudvate mängude või filmide, videotöötluse jms puhul. Lisaks on erinevate adapterite kaudu silmas peetud ka koostalitusvõimet.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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3.8

5-st

4

Auhinnad

3
2

18/03/2023

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Doskonały obraz i żywe kolory

Wygoda podczas pracy dzięki możliwości regulacji wysokości, kąta obrotu oraz pochylenia monitora. Mniejsze koszty zużycia energii, choć czujnik obecności użytkownika włącza się za szybko i utrudnia np. oglądanie filmu z większej odległości.

Positiivsed omadused

Komfort pracy

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See arvustus tehti tootele Brilliance 231P4QPYEB Monitor LCD, podświetlenie LED

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See arvustus tehti tootele Brilliance 231P4QPYEB Monitor LCD, podświetlenie LED

17/10/2016

România

România

Kinnitatud ostja

Produse de calitate superioara!

Buna ziua, Am cumpărat trei tv. cu led dintre care cel cu diagonala de 32 inch din seria 5000 stiu sigur ca este full led, deoarece are o imagine mult apropiată de 4 K ,un monitor IPS 24 inch si un Blender. Sunt f. mulțumit de aparatura electrocasnica Philips. Sper ca pe viitor să rămână același brend cu pretenții superioare si sa nu ne dezamăgească. Nota mea, din suflet este 10/10.Va mulțumesc în numele tuturor care au achiziționat cel puțin un ap.Philips.

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See arvustus tehti tootele Brilliance 240P4QPYEB Monitor LCD cu PowerSensor

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See arvustus tehti tootele Brilliance 240P4QPYEB Monitor LCD cu PowerSensor

12/02/2018

Magyarország

Magyarország

klassz

kissé nehézkes a gombok használata. nem is látszanak hogy hol vannak. kár hogy hdmi csatlakozó nincs rajta a dőlészszög és magasság beállítása jó! a fényerőt nem tudom hol kell állítani a szem számára kellemes, selymes képe van nem értem miért kell olyan masszív tápkábel hozzá.

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See arvustus tehti tootele Brilliance 231P4QPYEB LCD monitor, LED háttérvilágítás

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Brilliance 231P4QPYEB LCD monitor, LED háttérvilágítás

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