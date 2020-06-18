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Tootmine lõpetatud
231P4QPYKES/00
P-line
23" (58,4 cm)
Täis-HD ekraan
PowerSensor on sisseehitatud „inimeste andur”, mis edastab ja võtab vastu ohutuid infrapunasignaale, et kindlaks teha, kas kasutaja on kohal, ning vähendab automaatselt monitori heledust, kui kasutaja lahkub laua tagant, vähendades energiakulusid kuni 80% ja pikendades monitori tööiga
IPS-kuvarid kasutavad täiustatud tehnoloogiat, mis tagab eriti laiad 178/178-kraadised vaatenurgad, võimaldades vaadata kuvarit peaaegu igast nurgast - isegi 90 kraadi pöörlevas režiimis! Erinevalt tavalistest TN-paneelidest tagavad IPS-kuvarid märkimisväärselt selge ja erksate värvidega pildi, mistõttu on see ideaalne mitte ainult fotode, filmide ja veebi sirvimise jaoks, kuid ka professionaalsete rakenduste jaoks, mis vajavad kogu aeg täpseid värve ja püsivat heledust.
Sisseehitatud veebikaamera ja mikrofon võimaldavad näha oma kolleege ja kliente ning nendega suhelda. Tänu sellele lihtsale lahendusele saate suhelda ja jagada, säästes väärtuslikku aega ja reisikulusid.
5.0
5-st
2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Wolf666
18/06/2020
България
Добър контраст, реалистични цветове, много функции
Приятен за целодневна работа, с реалистични цветове и висок контраст. Удобен за завъртане и повдигане в широк диапазон. Удобен като свързаност, с USB хъб, и DisplayPort по който получавате картина и звук, и дори можете да закачите слушалки за корпусът му. Има датчици за самоизключване когато се отдалечите от него.
Positiivsed omadused
Реалистични цветове и висок контраст, добра свързаност, мултимедиен, с повдигане и завъртане на екрана
Negatiivsed omadused
Тонколонките в корпуса можеха да са с по-хубав бас
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Brilliance 241P4QPYKES AMVA LCD монитор, светодиодна подсветка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Brilliance 241P4QPYKES AMVA LCD монитор, светодиодна подсветка
sagrokke
20/05/2019
Slovensko
Odporúčam tento monitor
Vlastne mu nič nechýba. Funguje takmer denne už niekoľko rokov v domácnosti.
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See arvustus tehti tootele Brilliance 231P4QPYKES IPS LCD monitor, podsvietenie LED
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Brilliance 231P4QPYKES IPS LCD monitor, podsvietenie LED