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  • Energy Label Europe C
    144 Hz Mängimine
  • 144 Hz Mängimine
  • 144 Hz Mängimine
  • 144 Hz Mängimine
  • Energy Label Europe C
    144 Hz Mängimine
  • 144 Hz Mängimine
  • 144 Hz Mängimine
  • 144 Hz Mängimine

Tootmine lõpetatud

BrillianceLCD-ekraan SmartImage Game'iga

242G5DJEB/00

5
| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet
144 Hz Mängimine
See täiustatud Philipsi mängude jaoks mõeldud ekraan taastab ekraanipildi kiirusega kuni 144 korda sekundis, et kujundid oleksid eriti sujuvad ja selged. SmartFrame aitab konkreetseid ekraaniosasid esile tõsta. Spetsiaalsed mängimiseks mõeldud eelseadistused ja kaugjuhtimispult Smart Keypad aitavad teil olukorda kontrolli all hoida.
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144 Hz Mängimine

  • 144 Hz

  • 24" (61 cm)

144 Hz värskendussagedus, et kujundid oleksid eriti sujuvad ja selged

144 Hz värskendussagedus, et kujundid oleksid eriti sujuvad ja selged

Kui teile meeldib intensiivselt mängida ja teistega võistelda, vajate ekraani, mis ei hangu ja on eriti sujuvate kujunditega. See Philipsi ekraan taastab ekraanipildi kiirusega kuni 144 korda sekundis, olles nii 2,4 korda tavalisest ekraanist kiirem. Tänu väiksemale kaadrisagedusele saate panna vastased ekraanil ühest kohast teise hüppama, muutes nad nii raskesti tabatavaks. 144 Hz kaadrisagedus tagab, et ekraanil kuvatakse olulised puuduvad kujundid, mis aitavad kujutada vaenlaste liikumist eriti sujuvalt, võimaldades teil neid nii kergesti tabada. Tänu üliväikesele ekraanisisendi hangumisele ja katkematule pildile on see Philipsi ekraan ideaalne mängukaaslane.

MHL-tehnoloogia mobiilisisu nautimiseks suurel ekraanil

MHL-tehnoloogia mobiilisisu nautimiseks suurel ekraanil

Mobile High Definition Link (MHL) on mobiilne heli-/videoliides, et ühendada mobiiltelefonid ja muud kaasaskantavad seadmed otse kõrglahutusega ekraanidega. Valikuline MHL-kaabel võimaldab hõlpsalt ühendada MHL-toega mobiilseadme selle suure Philipsi MHL-ekraaniga ja vaadata, kuidas teie HD-videod elustuvad tänu täisdigitaalsele helile. Nüüd võite mitte lihtsalt nautida oma mobiilimänge, -fotosid, -filme või muid rakendusi suurel ekraanil, vaid võite samal ajal oma mobiilseadet laadida, nii ei saa teil kunagi aku vahepeal tühjaks.

SmartImage mängurežiim on mänguhuviliste jaoks optimeeritud

SmartImage mängurežiim on mänguhuviliste jaoks optimeeritud

Sellel uuel Philipsi mängude jaoks mõeldud ekraanil on OSD-kiirnupp, mis on mängurite jaoks peenhäälestatud, pakkudes teile arvukaid võimalusi. "FPS"-režiim (Esimeses isikus tulistamine) muudab mustad värvid mängudes paremaks, võimaldades teil näha pimedates alades musti objekte. "Ralli"-režiim kohandab ekraani kiireima reaktsiooniaja, kõrge värviedastuse ja kujundite reguleerimise abil. "RTS"-režiimil (reaalaja strateegia) on spetsiaalne SmartFrame-režiim, mis võimaldab konkreetse piirkonna esile tõsta ning kohandada suurust ja kujundeid. Mängija 1 ja Mängija 2 abil saate salvestada oma personaalsed kohandatud seadistused eri mängude jaoks - see tagab mängimisel parima tulemuse!

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

12/05/2014

Polska

Polska

Monitor dla graczy

Dobry wybór dla ludzi poszukujących dobrego monitora do gier wideo.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Brilliance 242G5DJEB Monitor LCD z technologią SmartImage Game

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Brilliance 242G5DJEB Monitor LCD z technologią SmartImage Game

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Lahtiütlused

  1. See Philipsi ekraan suudab saavutada kuni144 Hz värskenduskiiruse ainuüksi tänu oma Dual-link DVI ja DisplayPorti ühendusele. Kontrollige, et teie graafikakaart võimaldab 144 Hz värskenduskiirust ja et sellel oleks värskeim draiver.

  2. Kui teil on küsimusi 144 Hz värskenduskiirues kohta, võtke ühendust oma graafikakaardi müüjaga.

  3. Vajab valikulist MHL-serdiga mobiilseadet ja MHL-kaablit. (Ei kuulu komplekti.) Kontrollige ühilduvust oma MHL-seadme müüjalt.

  4. ErP oote- või väljalülitatud režiimi energiasääst ei kehti MHL-i laadimisfunktsiooni puhul

  5. Sellel Philipsi ekraanil on MHL-sert. Kui aga teie MHL-seade ei ühendu või tööta korralikult, vaadake üle oma MHL-seadme korduma kippuvad küsimused või pöörduge juhiste saamiseks seadme müüja poole. Teie seadme tootja garantii võib seadme töötamiseks ette näha kaubamärgipõhise MHL-kaabli või adapteri soetamist.