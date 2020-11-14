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Tootmine lõpetatud
24PFS5303/12
Üliõhuke Full HD LED-teler
Philips 5300 edastab väikesel ekraanil kvaliteetset pilti. Tänu lihtsasti kasutatavatele juhtnuppudele ja kompaktsele disainile sobib see ideaalselt teie kööki, magamistuppa või kontorisse.
60 cm (24")
200 pildikvaliteedi indeks
FHD
Pixel Plus HD
Stiilne, kompaktne, kerge ja kaasaskantav. Väikese ekraaniga teler võimaldab teil lemmiksaateid igal pool jälgida – ükskõik kas olete köögis või perega matkamas. Selle kaasaskantava teleriga olete kursis värskemate uudiste ja lemmikspordiala viimaste tulemustega. See toob meelelahutuse teie käeulatusse!
kaablipundarde tekkimist väldite tänu ühele HDMI-kaablile pildi- ja helisignaalide edastamisel oma seadmetest telerisse. HDMI kasutab tihendamata signaale, kindlustades parima kvaliteedi jõudmise allikast ekraanile. Tänu Philipsi Easylinki funktsioonile saate ühtainust kaugjuhtimispulti kasutades juhtida suuremat osa teleri, DVD-mängija, Blu-Ray-mängija, digiboksi või kodukinosüsteemi funktsioonidest.
Philips Pixel Plus HD mootor optimeerib pildikvaliteeti, et pakkuda kauni kontrastsusega selgeid pilte. Seega, ükskõik, kas te vaatate neid voogedastusega internetist või kettalt, naudite heledamate valgete ja tumedamate mustade toonide abil teravamat pilti.
4.6
5-st
11
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
slavaostap
14/11/2020
Україна
телевізор
надійний якісний легкий в користуванні рекомендую всім
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5300 series 22PFS5303 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Kasutamise kuupäev 2019-11-14
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5300 series 22PFS5303 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Kasutamise kuupäev 2019-11-14
Слон
01/04/2019
Україна
Цей телевізор дуже простив Уве користуванні і дуже надійний мені він дуже подобається
Купую вже 3-й телевізор вашої фірми мені вони подобаються надійністю просто той у використаннім якістю забраження якості розборки дуже надійний гарний товар дякую за виробництва такої техніки
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5300 series 24PFS5303 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5300 series 24PFS5303 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Petruška
16/05/2021
Česká republika
Skvělá jednoduchá televize
Skvělá jednoduchá televize. Používám i zároveň jako monitor. Naprosto dostačující.
Positiivsed omadused
Vhodná i jako monitor
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5300 series 22PFS5303 Ultratenký LED televizor Full HD
Kasutamise kuupäev 2019-05-16
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5300 series 22PFS5303 Ultratenký LED televizor Full HD
Kasutamise kuupäev 2019-05-16
Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi.
Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.
Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).