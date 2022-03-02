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Tootmine lõpetatud

5300 seriesÜliõhuke Full HD LED-teler

24PFT5303/12

4.6

| (7) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Üliõhuke Full HD LED-teler

Philips 5300 edastab väikesel ekraanil kvaliteetset pilti. Tänu lihtsasti kasutatavatele juhtnuppudele ja kompaktsele disainile sobib see ideaalselt teie kööki, magamistuppa või kontorisse.

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99,91% inimestest, kes proovivad Ambilight TV-d, ei taha seda enam kunagi tagasi anda. 1

koos Pixel Plus HD-ga

Üliõhuke Full HD LED-teler

  • 60 cm (24")

  • 200 pildikvaliteedi indeks

  • FHD

  • Pixel Plus HD

Kompaktne kaasaskantav teler: loodud olema seal, kus on lõbus

Stiilne, kompaktne, kerge ja kaasaskantav. Väikese ekraaniga teler võimaldab teil lemmiksaateid igal pool jälgida – ükskõik kas olete köögis või perega matkamas. Selle kaasaskantava teleriga olete kursis värskemate uudiste ja lemmikspordiala viimaste tulemustega. See toob meelelahutuse teie käeulatusse!

Pixel Plus HD kaunite piltide jaoks, mida te armastate

Philips Pixel Plus HD mootor optimeerib pildikvaliteeti, et pakkuda kauni kontrastsusega selgeid pilte. Seega, ükskõik, kas te vaatate neid voogedastusega internetist või kettalt, naudite heledamate valgete ja tumedamate mustade toonide abil teravamat pilti.

USB multimeedia sisu taasesituseks

USB multimeedia sisu taasesituseks

Jagage naudingut. Ühendage oma USB-mälupulk, digikaamera, MP3-mängija või muu multimeedia seade teleri USB-porti ning nautige fotosid, videoid ja muusikat lihtsalt kasutatava ekraanile kuvatava sisubrauseri abil

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.6

5-st

7

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

02/03/2022

Polska

Polska

Funkcje i możliwości

Bardzo mi odpowiada ponieważ jak na swoją bardzo niską cenę cechuje się wieloma przydatnymi możliwościami i obrazem , którego nie posiadają odbiorniki nawet z UHD.

Positiivsed omadused

Dźwięk , obraz oraz inne funkcje

Negatiivsed omadused

Brak smart tv , ale przy tej cenie , nie ma wymogu. Miałem problem z niekontrolowanymi wyłącxzeniemi odbiornika , ale przy pomocy konsultanta zaktualizowałem oprogramowanie i problem usunięty.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Kasutamise kuupäev 2020-03-02

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Kasutamise kuupäev 2020-03-02

11/12/2019

Polska

Polska

Bega wytrzymały wyświetlacz

dużo podruzuje i mega się trzyma. po upadku ze stolika wszystko gitara

Positiivsed omadused

dobry jest

Negatiivsed omadused

stojak zły

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Kasutamise kuupäev 2018-12-11

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Kasutamise kuupäev 2018-12-11

14/07/2019

Polska

Polska

Super do kuchni i małego pokoju

Gorąco polecam, mały zgrabny, obraz naprawdę super !

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

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  • 10% allahindlust esimesel tellimusel
  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi. 

  1. Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.

  2. Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

  3. Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

  4. Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.

  5. Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).