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Tootmine lõpetatud

5600 seriesÜliõhuke Full HD LED-teler

24PFT5603/12

5

| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Üliõhuke Full HD LED-teler

Nautige valge Philips 5600 seeria teleri puhast ja minimalistlikku disaini. Õhuke ja reljeefse väljanägemisega teler sobib hästi teie ruumi sisekujundusega. Tänu Full HD pildikvaliteedile on see teler ideaalne valik kõigile, kes hindavad lihtsust.

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99,91% inimestest, kes proovivad Ambilight TV-d, ei taha seda enam kunagi tagasi anda. 1

koos Pixel Plus HD-ga

Üliõhuke Full HD LED-teler

  • 60 cm (24")

  • 200 pildikvaliteedi indeks

  • FHD

  • Pixel Plus HD

Elegantne valge värv annab igale toale värske moodsa ilme.

Me teame, et soovite väikese ekraaniga telerit, mille välimus ja omadused oleksid ühtviisi suurepärased. Seetõttu disainiski meie disainimeeskond õrna valge ja läikiva viimistlusega elegantse raami, et luua iga ruumi esiletõstev värske moodne kujundus.

Full HD LED-teler – säravad LED-kujutised võimsa kontrastsusega

Pildikvaliteet on oluline. Tavalised HDTV-d on küll kvaliteetsed, kuid te ootate enamat. Kujutage ette erksaid detaile koos kõrge heleduse, uskumatu kontrastsuse ja realistlike värvidega, mis loovad elutruu pildi.

Pixel Plus HD. Terav pilt, olenemata signaalist.

Philips Pixel Plus HD mootor optimeerib pildikvaliteeti, et tagada teravad kauni kontrastiga pildid. Seega saate nautida teravamat pilti erksamate valgete ja sügavamate mustade toonidega, olenemata sellest, kas vaatate kaabeltelevisiooni või andmekandjal olevat sisu.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

5.0

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

16/05/2019

România

România

Este un televizor bun, care dovedeste ca este Philips.

Imaginea este clara, culorile naturale, sunetul bun. Il am de un an si jumatate si nu am avut pana acum nici o problema cu el, desi schimb foarte des canalele.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 5600 series 32PFT5603 Televizor LED Full HD ultrasubţire

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 5600 series 32PFT5603 Televizor LED Full HD ultrasubţire

07/05/2019

România

România

Acest produs oferă o calitate buna !

Acest televizor are o calitate buna ...îl recomand !

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 5600 series 24PFT5603 Televizor LED Full HD ultrasubţire

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 5600 series 24PFT5603 Televizor LED Full HD ultrasubţire

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  • 10% allahindlust esimesel tellimusel
  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi. 

  1. Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.

  2. Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

  3. Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

  4. Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.

  5. Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).