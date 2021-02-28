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Tootmine lõpetatud
24PHS4304/12
LED-teler
Väike LED teler on ideaalne lahendus väiksemasse ruumi. Pixel Plus HD hoiab pildi terava ja heli selgena. Vahet ei ole, kas tahate söögi tegemise ajal põnevat sarja või näiteks treeningu ajal filme vaadata.
60 cm (24")
200 pildikvaliteedi indeks
LED-teler
Pixel Plus HD
4.6
5-st
10
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Klien25
28/02/2021
Polska
Philips 4300 series Telewizor LED 24PHS4304
W tej cenie lepszego się nie kupi. Łatwy do konfiguracji, prosta obsługa i dobry dźwięk. Do mniejszego pomieszczenia idealny
Positiivsed omadused
wzornictwo, nagrywanie na USB, dobry onraz i dźwięk, dobra CENA, aktualizacja firmware przez USB
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4300 series 24PHS4304 Telewizor LED
Kasutamise kuupäev 2020-02-28
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4300 series 24PHS4304 Telewizor LED
Kasutamise kuupäev 2020-02-28
Guriga174
20/09/2023
Magyarország
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Tökéletes arra a célra, amire használom.
Könnyű, egyszerű de jó készülék. A negatívuma, hogy nincs hazai internetcsatlakozója, nem tudom frissíteni, hiába töltöttem le USB- re a frissítést.
Positiivsed omadused
Kicsi, monitornak tökéletes ( nekem)
Negatiivsed omadused
Internet csatlakozó nem hazai
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4300 series 24PHS4304 LED TV
Kasutamise kuupäev 2021-09-20
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4300 series 24PHS4304 LED TV
Kasutamise kuupäev 2021-09-20
Rumvas
19/06/2020
България
Продукта, отговоря напълно на описаните качества.
беше ми препоръчан от приятел, като надежден и с идеални цветове.
Positiivsed omadused
идеален образ, преди всичко.
Negatiivsed omadused
няма
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4300 series 24PHS4304 LED телевизор
Kasutamise kuupäev 2020-02-19
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4300 series 24PHS4304 LED телевизор
Kasutamise kuupäev 2020-02-19
Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi.
Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.
Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).