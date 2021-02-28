Go to promotion

Osta Ambilight TV – saad Ubisofti mängu kingiks

Loe lähemalt

TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Toote esikülje foto
  • Põhiline kasutamise foto
  • Kaugjuhtimispuldi foto
  • Pistikupaneeli joonis
  • Põhipilt
  • Toote esikülje foto
  • Põhiline kasutamise foto
  • Kaugjuhtimispuldi foto
  • Pistikupaneeli joonis
  • Põhipilt

Tootmine lõpetatud

4300 seriesLED-teler

24PHS4304/12

4.6

| (10) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

LED-teler

Väike LED teler on ideaalne lahendus väiksemasse ruumi. Pixel Plus HD hoiab pildi terava ja heli selgena. Vahet ei ole, kas tahate söögi tegemise ajal põnevat sarja või näiteks treeningu ajal filme vaadata.

Kuva kõik eelised
TV brand claim gold

99,91% inimestest, kes proovivad Ambilight TV-d, ei taha seda enam kunagi tagasi anda. 1

koos Pixel Plus HD-ga

LED-teler

  • 60 cm (24")

  • 200 pildikvaliteedi indeks

  • LED-teler

  • Pixel Plus HD

Selge heli täieulatuslikest kõlaritest.

Lihtne liigutada. Varjatud tagumine alus.

Selge dialoog. Elavad efektid.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.6

5-st

10

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

2
1

28/02/2021

Polska

Polska

Philips 4300 series Telewizor LED 24PHS4304

W tej cenie lepszego się nie kupi. Łatwy do konfiguracji, prosta obsługa i dobry dźwięk. Do mniejszego pomieszczenia idealny

Positiivsed omadused

wzornictwo, nagrywanie na USB, dobry onraz i dźwięk, dobra CENA, aktualizacja firmware przez USB

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4300 series 24PHS4304 Telewizor LED

Kasutamise kuupäev 2020-02-28

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4300 series 24PHS4304 Telewizor LED

Kasutamise kuupäev 2020-02-28

20/09/2023

Magyarország

Magyarország

Kinnitatud ostja

Tökéletes arra a célra, amire használom.

Könnyű, egyszerű de jó készülék. A negatívuma, hogy nincs hazai internetcsatlakozója, nem tudom frissíteni, hiába töltöttem le USB- re a frissítést.

Positiivsed omadused

Kicsi, monitornak tökéletes ( nekem)

Negatiivsed omadused

Internet csatlakozó nem hazai

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4300 series 24PHS4304 LED TV

Kasutamise kuupäev 2021-09-20

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4300 series 24PHS4304 LED TV

Kasutamise kuupäev 2021-09-20

19/06/2020

България

България

Продукта, отговоря напълно на описаните качества.

беше ми препоръчан от приятел, като надежден и с идеални цветове.

Positiivsed omadused

идеален образ, преди всичко.

Negatiivsed omadused

няма

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4300 series 24PHS4304 LED телевизор

Kasutamise kuupäev 2020-02-19

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4300 series 24PHS4304 LED телевизор

Kasutamise kuupäev 2020-02-19

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • 10% allahindlust esimesel tellimusel
  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju – vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele – Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan uudiskirjast igal ajal hõlpsasti loobuda!

  • 10% allahindlust esimesel tellimusel
  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi. 

  1. Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.

  2. Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

  3. Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

  4. Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.

  5. Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).