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Tootmine lõpetatud
24PHS4354/12
LED-teler
Väike LED teler on ideaalne lahendus väiksemasse ruumi. Pixel Plus HD hoiab pildi terava ja heli selgena. Vahet ei ole, kas tahate söögi tegemise ajal põnevat sarja või näiteks treeningu ajal filme vaadata.
60 cm (24")
200 pildikvaliteedi indeks
LED-teler
Pixel Plus HD
4.4
5-st
5
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
M-Deff
20/07/2020
Україна
Идеальный телевизор для кухни!
Отличные углы обзора, хорошая картинка и звук. оптимальные размеры, крепление Vesa 75x75, что позволяет установить ТВ на такие высококлассные крепления как Vogel. Ну и само собой разумеется, что для кухни нужен белый цвет, который мало кто предлагает из производителей. И самое главное - полноценный HDMI CEC, который тут называется EasyLink - это море удобства и простоты в управлении ТВ и подключенного к нему оборудования, например Android TV-Box. Также есть HDMI ARC , который позволяет установить компактный soundbar.
Positiivsed omadused
Суцільний позитив! ))
Negatiivsed omadused
Бажано було б 1920х1080, але й так добре, як для кухні )
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор
Kasutamise kuupäev 2020-06-20
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор
Kasutamise kuupäev 2020-06-20
Nazarchan
12/11/2019
Україна
Рекомендую, бо якісний!
Компактний розмір, який прекрасно підійде для кухні, телевізор має гарну якість екранізації, стильний, невимушений.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор
Lilua
05/07/2019
Україна
Дуже практипний телевізор, зручний у використані,гарний чистий звук і добре відображення картинки на ньому.
Телевізор зручний у використані, гарне відображення картинки, кольори , гарний звук, немае також проблем з настройками, все легко та швидко.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор
Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi.
Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.
Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).