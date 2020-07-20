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Tootmine lõpetatud

4300 seriesLED-teler

24PHS4354/12

4.4

| (5) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

LED-teler

Väike LED teler on ideaalne lahendus väiksemasse ruumi. Pixel Plus HD hoiab pildi terava ja heli selgena. Vahet ei ole, kas tahate söögi tegemise ajal põnevat sarja või näiteks treeningu ajal filme vaadata.

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99,91% inimestest, kes proovivad Ambilight TV-d, ei taha seda enam kunagi tagasi anda. 1

koos Pixel Plus HD-ga

LED-teler

  • 60 cm (24")

  • 200 pildikvaliteedi indeks

  • LED-teler

  • Pixel Plus HD

Selge heli täieulatuslikest kõlaritest.

Lihtne liigutada. Varjatud tagumine alus.

Selge dialoog. Elavad efektid.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.4

5-st

5

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
1

20/07/2020

Україна

Україна

Идеальный телевизор для кухни!

Отличные углы обзора, хорошая картинка и звук. оптимальные размеры, крепление Vesa 75x75, что позволяет установить ТВ на такие высококлассные крепления как Vogel. Ну и само собой разумеется, что для кухни нужен белый цвет, который мало кто предлагает из производителей. И самое главное - полноценный HDMI CEC, который тут называется EasyLink - это море удобства и простоты в управлении ТВ и подключенного к нему оборудования, например Android TV-Box. Также есть HDMI ARC , который позволяет установить компактный soundbar.

Positiivsed omadused

Суцільний позитив! ))

Negatiivsed omadused

Бажано було б 1920х1080, але й так добре, як для кухні )

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор

Kasutamise kuupäev 2020-06-20

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор

Kasutamise kuupäev 2020-06-20

12/11/2019

Україна

Україна

Рекомендую, бо якісний!

Компактний розмір, який прекрасно підійде для кухні, телевізор має гарну якість екранізації, стильний, невимушений.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор

05/07/2019

Україна

Україна

Дуже практипний телевізор, зручний у використані,гарний чистий звук і добре відображення картинки на ньому.

Телевізор зручний у використані, гарне відображення картинки, кольори , гарний звук, немае також проблем з настройками, все легко та швидко.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор

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  • 10% allahindlust esimesel tellimusel
  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi. 

  1. Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.

  2. Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

  3. Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

  4. Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.

  5. Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).