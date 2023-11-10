25BDL4150I/00
Täieliku värvivõimsuseta ekraanid
Alates enesekindlalt värvilistest menüüdest kuni paberivabade plakatiteni, äratage ellu uue ajastu kuvapotentsiaal. Digiteerige pabermärke või vahetage välja digitaalsed mudelid, mis näitavad staatilisi kujutisi, kasutades väga selget, kergesti uuendatavat ja jätkusuutlikumat ePaperi tehnoloogiat.Vaadake kõiki eeliseid
Kui vastate meditsiiniseadmete käibemaksu vabastuse tingimustele, siis kasutage seda selle tootega. Käibemaks arvatakse maha ülal kuvatud hinnast. Lisateavet leiate oma ostukorvist.
Androidi-põhised Philipsi professionaalsed ekraanid on paindlikud ja turvalised, optimeeritud kohalike Android-rakenduste jaoks ning veebirakenduste ja tarkvara lihtne installimine otse ekraanile. Kõik juhitakse Interneti-ühenduse kaudu.
60 000 värvi kuvamine, sealhulgas sinine, selge ja kindel sõnumside ja 16 GB sisemäluga. Ühendage toiteallikasse, et laadida üles uus staatiline sisu kohe mängimiseks USB, kohtvõrgu või Wi-Fi-ühenduse kaudu.
Teie PPDS-lainevalmis ekraan võimaldab teil seda seadet eemalt hallata ja hooldada, lülitades sisu turvaliselt välja kõikjal, kus viibite. See evolutsiooniline pilveplatvorm juhib teid täielikult, lihtsustades installimist ja seadistamist, kuvade jälgimist ja juhtimist, püsivara uuendamist, esitusloendite haldamist ja toitegraafikute seadmist. Säästate aega, energiat ja keskkonda.
Sobib ideaalselt keskkondadesse, kus puudub tihe juurdepääs elektrile. Philips Tableaux'd saab paigutada ja ümber paigutada, kuvades värvilist staatilist sisu samamoodi nagu paberplakateid, mis nõuavad toiteühendust ainult uue sisu laadimisel.
Tehnoloogia arendamine teie jätkusuutliku tuleviku jaoks – võimsad, jäätmevabad värvilised paberplakatite asendused.
Pilt/Ekraan
Kommunikatsioon
Ühenduvus
Mugavus
Võimsus
Mõõtmed
Kasutustingimused
Sisemine mängija
Tarvikud
Mitmesugust
