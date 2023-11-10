Otsisõnad

    Signage Solutions E-paper Signage

    25BDL4150I/00

    Täieliku värvivõimsuseta ekraanid

    Alates enesekindlalt värvilistest menüüdest kuni paberivabade plakatiteni, äratage ellu uue ajastu kuvapotentsiaal. Digiteerige pabermärke või vahetage välja digitaalsed mudelid, mis näitavad staatilisi kujutisi, kasutades väga selget, kergesti uuendatavat ja jätkusuutlikumat ePaperi tehnoloogiat.

    Signage Solutions E-paper Signage

    Täieliku värvivõimsuseta ekraanid

    Tehnoloogia helgemaks tulevikuks

    • 25 tolli
    • Android

    Android SoC protsessor

    Androidi-põhised Philipsi professionaalsed ekraanid on paindlikud ja turvalised, optimeeritud kohalike Android-rakenduste jaoks ning veebirakenduste ja tarkvara lihtne installimine otse ekraanile. Kõik juhitakse Interneti-ühenduse kaudu.

    Täisvärvilised ePaperi kuvarid

    60 000 värvi kuvamine, sealhulgas sinine, selge ja kindel sõnumside ja 16 GB sisemäluga. Ühendage toiteallikasse, et laadida üles uus staatiline sisu kohe mängimiseks USB, kohtvõrgu või Wi-Fi-ühenduse kaudu.

    PPDS lainevalmis kaugjuhtimiseks

    Teie PPDS-lainevalmis ekraan võimaldab teil seda seadet eemalt hallata ja hooldada, lülitades sisu turvaliselt välja kõikjal, kus viibite. See evolutsiooniline pilveplatvorm juhib teid täielikult, lihtsustades installimist ja seadistamist, kuvade jälgimist ja juhtimist, püsivara uuendamist, esitusloendite haldamist ja toitegraafikute seadmist. Säästate aega, energiat ja keskkonda.

    Loetav päikesevalguses

    Sobib ideaalselt keskkondadesse, kus puudub tihe juurdepääs elektrile. Philips Tableaux'd saab paigutada ja ümber paigutada, kuvades värvilist staatilist sisu samamoodi nagu paberplakateid, mis nõuavad toiteühendust ainult uue sisu laadimisel.

    Tulevikutehnoloogia

    Tehnoloogia arendamine teie jätkusuutliku tuleviku jaoks – võimsad, jäätmevabad värvilised paberplakatite asendused.

    Tehnilisi andmeid

    • Pilt/Ekraan

      Ekraani diagonaalsuurus (tollides)
      25.3  tolli
      Kuvasuhe
      16 : 9
      Paneeli eraldusvõime
      3200 x 1800
      Ekraani värvid
      60k
      Operatsioonisüsteem
      Android 11

    • Kommunikatsioon

      Ethernet
      10M/100M
      Wi-Fi/WLAN
      2Tx/2RX 802,11 ac/a/b/g/n Wi-Fi + BT 5.1 moodul

    • Ühenduvus

      Heliväljund
      Vasak/parem heli (3,5 mm pistik)
      Videosisend
      USB
      Muud liidesed
      • Mikro-SD
      • Mikro-USB

    • Mugavus

      Paigutus
      • Maastik (24/7)
      • Portree (24/7)
      Võrgu kaudu juhitav
      LAN (RJ45)
      Patareipesa
      4 tk 18650 patareid (>2600 mAh) ei kuulu komplekti

    • Võimsus

      Toiteallikas
      20 V / 2,25 A adapter, PoE++, IEEE 802.3bt (3. tüüpi)

    • Mõõtmed

      Seadme laius
      598,6  mm
      Toote kaal
      2,7  kg
      Seadme kõrgus
      350,2  mm
      Seadme sügavus
      37,5  mm
      Seinakinnitus
      100x100 mm VESA kinnitus
      Ääre laius
      18,6/18,6/18,6/22 mm

    • Kasutustingimused

      Kõrgus
      0 ~ 3000 m
      Temperatuurivahemik (kasutamisel)
      15~ 35  °C
      Suhteline õhuniiskus
      20% ~ 80  %
      Temperatuurivahemik (säilitamisel)
      –20 ~ 60  °C

    • Sisemine mängija

      CPU
      Rockchip PX30S
      Mälu
      2 GB DDR4
      Hoiustamine
      16 GB EMMC

    • Tarvikud

      Komplektis olevad tarvikud
      • AC-adapter
      • Kiirjuhend (1)

    • Mitmesugust

      Ekraanimenüü keeled
      • Inglise
      • Lihtsustatud hiina
      Garantii
      3-aastane garantii
      Heakskiidud
      • CE
      • CB
      • UL
      • FCC

    Saage selle toote kohta tuge

    Leidke toote näpunäiteid, KKK-d, kasutusjuhendeid ning ohutus- ja vastavusteavet.

