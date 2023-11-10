PPDS lainevalmis kaugjuhtimiseks

Teie PPDS-lainevalmis ekraan võimaldab teil seda seadet eemalt hallata ja hooldada, lülitades sisu turvaliselt välja kõikjal, kus viibite. See evolutsiooniline pilveplatvorm juhib teid täielikult, lihtsustades installimist ja seadistamist, kuvade jälgimist ja juhtimist, püsivara uuendamist, esitusloendite haldamist ja toitegraafikute seadmist. Säästate aega, energiat ja keskkonda.