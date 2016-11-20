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Tootmine lõpetatud
276E7QDSW/00
E Line
27" (68,6 cm)
1920 × 1080 (Full HD)
Ultra Wide-Colori tehnoloogia pakub täiuslikuma pildi esitamiseks laiemat värvispektrit. Ultra Wide-Colori laiem värvigamma tagab loomulikumad rohelised, tõetruumad punased ja sügavamad sinised toonid. Äratage Ultra Wide-Colori tehnoloogia tõetruude värvide abil meediameelelahutus, pildid ja isegi loovteenused ellu.
PLS-kuvarid kasutavad nüüdisaegset tehnoloogiat, mis tagab eriti laia 178/178-kraadise vaatenurga, võimaldades vaadata kuvarit peaaegu iga nurga alt – isegi 90 kraadi pööratuna! Erinevalt tavalistest TN-paneelidest tagab PLS-kuvar märkimisväärselt selge ja erksavärvilise pildi, mistõttu see sobib täiuslikult mitte ainult fotode ja filmide vaatamiseks ning veebilehitsemiseks, vaid ka profikasutuseks, mis vajab kogu aeg täpseid värve ja püsivat heledust.
Pildikvaliteet on oluline. Tavalised ekraanid on küll kvaliteetsed, kuid te ootate enamat. Sellel ekraanil on täiustatud täis-HD 1920 x 1080 lahutusvõime. Täis-HD tagab erksad detailid koos kõrge heleduse, uskumatu kontrastsuse ja realistlike värvidega, luues elutruu pildi.
4.8
5-st
4
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Szybki69
20/11/2016
Polska
Kinnitatud ostja
Monitor spełnia moje oczekiwania w 100%
Monitor świetny, spełnia w pełni moje wymagania.:)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 276E7QDSW Monitor LCD z technologią Ultra Wide-Color
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 276E7QDSW Monitor LCD z technologią Ultra Wide-Color
NicolasDi
14/11/2019
Україна
Хороший монитор. Купил второй ))). Фото-видео обработка
Хороший монитор. Купил второй ))). Фото-видео обработка. Работаю на телевиденьи и хоть у нас все мониторы разные и не отстроенные - как это часто бывает ))) - так вот толк в изображении знаю. Работать удобно. Глаза - могут болеть - но это зависит от того что и как сильно обрабатываешь - когда ищишь границу фона - где ее сложно различить - то глаза заболят даже если это делать на улице при естественном изображении. А так.. - долго работая глаза напрягаются, но не болят. Разумеется следует помнить что при работе с монитором нужно делать передышки - что б не потерять зрение - это к любому монитору относится. ))) - просто я об этом заикнулся потому что так много любят люди об этом судить - но это специфика самого человека и подходит ли ему этот или другой монитор. Цветопередача - специфическая, не ips - но она мне нравится, может своей спецификой )). Есть затемнение в верхних углах монитора - в длину см два в ширину 2-3мм - не критично - но сразу не заметил - это норм - заметно на светлых тонах - внизу не замечал )) - там чаще всего полоса меню от винды )). Это эффект от подсветки где заканчивается место. Дизайн - нравится. сначала боялся - теперь нравится и цвет и формы. Нравится что блок питания не в мониторе и монитор не греется. + к нему идут тоненькие провода которые можно аккуратно скрыть Белый - как эпл, но это не эпл поэтому интересен и завиден еще больше. теперь хочу белую мышку и белую тонкую клавиатуру. да и колонки белые. - беломания получается. ))) Настройки - идет с завышенными параметрами "из коробки" посбрашивал все больше чем на половину. По энергии - ну думаю наверное ват на 13 работает ))) - но это важный для меня параметр - раньше компы и мониторы хорошо киловаты жгли... - сейчас дорого и зачем. Из недостатков - не откалиброван (все фото изначально выглядели на нем одинакового красиво. Даже РАВ(Nef) )))) сделайте в меню настройку photo work или photo processing - для обработки - и фотографы скажут вам спасибо )) хотелось бы разъем из юсб - чтоб можно было фильмы смотреть с флешки или с телефона. С другой стороны есть три варианта входа - что очень хорошо Что-же в общем - в итоге. Купил второй. Думал может все*же взять чистый ips - но потом передумал - а нафиг )). Поэтому взял такой второй. надеюсь не пожалею. Надеюсь гарантия будет работать если перееду за приделы Украины.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 246E7QDSW РК-монітор з Ultra Wide-Color
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 246E7QDSW РК-монітор з Ultra Wide-Color
Ache
04/12/2017
Česká republika
Skvělý monitor
Tento monitor je úžasným překvapením. Koupen byl jen pokusně - rychlá náhrada za jiný, který právě umřel a za tu cenu jsem neočekával zázraky. Kromě pěkného designu překvapil i slušným obrazem, který po kalibraci deklasoval i můj předchozí asi 3× tak dražší displej. Osazen je vynikajícím PLS panelem, přesahujícím sRGB gamut. Barvy jsou naprosto luxusní. V téhle ceně nic podobného konkurence nenabízí.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 246E7QDSW LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 246E7QDSW LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev
Sellel Philipsi ekraanil on MHL-sert. Kui aga teie MHL-seade ei ühendu või tööta korralikult, vaadake üle oma MHL-seadme korduma kippuvad küsimused või pöörduge juhiste saamiseks seadme müüja poole. Teie seadme tootja garantii võib seadme töötamiseks ette näha kaubamärgipõhise MHL-kaabli või adapteri soetamist.
Vajab valikulist MHL-serdiga mobiilseadet ja MHL-kaablit. (Ei kuulu komplekti.) Kontrollige ühilduvust oma MHL-seadme müüjalt.
ErP oote- või väljalülitatud režiimi energiasääst ei kehti MHL-i laadimisfunktsiooni puhul
Täielik loetelu MHL-valmidusega toodetest on näha veebilehel www.mhlconsortiun.org
HDMI-kaablid on sõltuvalt regioonist ja mudelist erinevad.
Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga
NTSC 85% (CIE1931), sRGB: 122,9%