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Tootmine lõpetatud

4000 seriesÜliõhuke Full HD LED-teler

32PFH4101/88

4

| (27) Auhinnad

Üliõhuke Full HD LED-teler

Digital Crystal Cleariga Philips 4100 seeria stiilne disain lisab teie kodule väärtust. Nautige selle Perfect Motion Rate'iga FHD pilti ja selget heli, mis pakub lõõgastavat meelelahutuselamust.

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TV brand claim gold

99,91% inimestest, kes proovivad Ambilight TV-d, ei taha seda enam kunagi tagasi anda. 1

koos Digital Crystal Cleariga

Üliõhuke Full HD LED-teler

  • 80 cm (32")

  • Full HD LED TV

  • DVB-T/C

Kaks HDMI-sisendit ja Easylink sisseehitatud ühenduste tarbeks

kaablipundarde tekkimist väldite tänu ühele HDMI-kaablile pildi- ja helisignaalide edastamisel oma seadmetest telerisse. HDMI kasutab tihendamata signaale, kindlustades parima kvaliteedi jõudmise allikast ekraanile. Tänu Philipsi Easylinki funktsioonile saate ühtainust kaugjuhtimispulti kasutades juhtida suuremat osa teleri, DVD-mängija, Blu-Ray-mängija, digiboksi või kodukinosüsteemi funktsioonidest.

Full HD LED-teler – säravad LED-kujutised võimsa kontrastsusega

Pildikvaliteet on oluline. Tavalised HDTV-d on küll kvaliteetsed, kuid te ootate enamat. Kujutage ette erksaid detaile koos kõrge heleduse, uskumatu kontrastsuse ja realistlike värvidega, mis loovad elutruu pildi.

USB multimeedia sisu taasesituseks

USB multimeedia sisu taasesituseks

Jagage naudingut. Ühendage oma USB-mälupulk, digikaamera, MP3-mängija või muu multimeedia seade teleri USB-porti ning nautige fotosid, videoid ja muusikat lihtsalt kasutatava ekraanile kuvatava sisubrauseri abil

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.0

5-st

27

Auhinnad

2

09/02/2021

Polska

Polska

EPICKI TV

fajny telewizor szybki doskonały dobrze pracuję dobra jakosć

Positiivsed omadused

szybki,dobra jakość, smukły, mieści się na ścianie,

Negatiivsed omadused

nie ma wad

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series 32PFH4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Kasutamise kuupäev 2019-02-09

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series 32PFH4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Kasutamise kuupäev 2019-02-09

30/05/2017

Polska

Polska

Dobry telewizor w jeszcze lepszej cennie

Telewizor służy jako wyświetlacz do konsoli. W tej cenie telewizor oferuje dobrą jakość obrazu dzięki zastosowanym technikom polepszania obrazu. Telewizor dosyć jasny a czernie dużo lepsze od konkurencji z tej półki cenowej.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series 40PFH4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series 40PFH4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

12/04/2017

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Jest ok

Jedyny mankament to taki że nie można od razu wyłączyć fonii i słuchać przez słuchawki a dopiero można to uczynić po chwili

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series 32PFH4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series 32PFH4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi. 

  1. Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.

  2. Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

  3. Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

  4. Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.