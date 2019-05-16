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Tootmine lõpetatud
32PFT5603/12
Üliõhuke Full HD LED-teler
Nautige valge Philips 5600 seeria teleri puhast ja minimalistlikku disaini. Õhuke ja reljeefse väljanägemisega teler sobib hästi teie ruumi sisekujundusega. Tänu Full HD pildikvaliteedile on see teler ideaalne valik kõigile, kes hindavad lihtsust.
80 cm (32")
200 pildikvaliteedi indeks
FHD
Pixel Plus HD
Stiilne, kompaktne, kerge ja kaasaskantav. Väikese ekraaniga teler võimaldab teil lemmiksaateid igal pool jälgida – ükskõik kas olete köögis või perega matkamas. Selle kaasaskantava teleriga olete kursis värskemate uudiste ja lemmikspordiala viimaste tulemustega. See toob meelelahutuse teie käeulatusse!
Jagage naudingut. Ühendage oma USB-mälupulk, digikaamera, MP3-mängija või muu multimeedia seade teleri USB-porti ning nautige fotosid, videoid ja muusikat lihtsalt kasutatava ekraanile kuvatava sisubrauseri abil
Philips Pixel Plus HD mootor optimeerib pildikvaliteeti, et tagada teravad kauni kontrastiga pildid. Seega saate nautida teravamat pilti erksamate valgete ja sügavamate mustade toonidega, olenemata sellest, kas vaatate kaabeltelevisiooni või andmekandjal olevat sisu.
5.0
5-st
2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
pictoradone
16/05/2019
România
Este un televizor bun, care dovedeste ca este Philips.
Imaginea este clara, culorile naturale, sunetul bun. Il am de un an si jumatate si nu am avut pana acum nici o problema cu el, desi schimb foarte des canalele.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5600 series 32PFT5603 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5600 series 32PFT5603 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Loredana24
07/05/2019
România
Acest produs oferă o calitate buna !
Acest televizor are o calitate buna ...îl recomand !
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5600 series 24PFT5603 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5600 series 24PFT5603 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi.
Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.
Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).