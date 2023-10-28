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Tootmine lõpetatud

4000 seriesÕhuke LED-teler

32PHH4200/88

4.1

| (13) Auhinnad | 83% soovitab seda toodet

Õhuke LED-teler

Õige teler tänaseks ja homseks päevaks: Philipsi 4200 seeria Slim LED-teler koos Digital Crystal Cleariga. Nautige eredat pilti, selget heli ning kõiki funktsioone, mida vajate - näiteks käepärased täiendavad USB- ja HDMI-pordid, et telerit kodus nautida.

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TV brand claim gold

99,91% inimestest, kes proovivad Ambilight TV-d, ei taha seda enam kunagi tagasi anda. 1

koos Digital Crystal Clear-ga

Õhuke LED-teler

  • 80 cm (32")

  • LED-teler

  • DVB-T/C

Kaks HDMI-sisendit ja Easylink sisseehitatud ühenduste tarbeks

kaablipundarde tekkimist väldite tänu ühele HDMI-kaablile pildi- ja helisignaalide edastamisel oma seadmetest telerisse. HDMI kasutab tihendamata signaale, kindlustades parima kvaliteedi jõudmise allikast ekraanile. Tänu Philipsi Easylinki funktsioonile saate ühtainust kaugjuhtimispulti kasutades juhtida suuremat osa teleri, DVD-mängija, Blu-Ray-mängija, digiboksi või kodukinosüsteemi funktsioonidest.

Digital Crystal Clear: täpsus, mida tahate teistega jagada

Loomulike piltide jaoks igast allikast lõi Philips funktsiooni Digital Crystal Clear. Ükskõik, kas te vaatate oma lemmikseebikat, uudiseid või mõnda videot koos sõpradega — te naudite seda kõike optimaalse kontrastsuse, värvide ja teravusega.

Avatud alusega disain tekitab kerge ja hõljuva efekti

Moodsate väljapeetud joontega teler väärib ka erakordset alust. Seetõttu lõid Philips TV disainerid selle unikaalse avatud aluse, mis sobib imeilusasti kokku teie interjööriga.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.1

5-st

13

Auhinnad

83%

soovitab seda toodet

28/10/2023

Polska

Polska

pierwszy tv

Telewizor dostałem od rodziców ok 7 lat temu działa do dziś bez zarzutu prosty bez wodotrysków takie tv są świetne i powinny być dalej w produkcji

Positiivsed omadused

Cena trwałość prostota użytkowania

Negatiivsed omadused

brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHH4200 Smukły telewizor LED

Kasutamise kuupäev 2021-10-28

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHH4200 Smukły telewizor LED

Kasutamise kuupäev 2021-10-28

17/07/2023

Polska

Polska

działa bez zarzutu

polecam telewizory PHILIPS są energooszczędne posiadają HDMI2 obraz dźwięk surround

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHH4200 Smukły telewizor LED

Kasutamise kuupäev 2021-07-17

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHH4200 Smukły telewizor LED

Kasutamise kuupäev 2021-07-17

05/06/2016

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

jest ok!

za taką kasę nic lepszego nie kupisz , ekstra obraz a o to chodzi w tv . trochę słabe głosniki

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHH4200 Smukły telewizor LED

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHH4200 Smukły telewizor LED

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Lahtiütlused

  1. Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi. 

  1. Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.

  2. Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

  3. Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

  4. Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.