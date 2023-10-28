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Tootmine lõpetatud
32PHH4200/88
Õhuke LED-teler
Õige teler tänaseks ja homseks päevaks: Philipsi 4200 seeria Slim LED-teler koos Digital Crystal Cleariga. Nautige eredat pilti, selget heli ning kõiki funktsioone, mida vajate - näiteks käepärased täiendavad USB- ja HDMI-pordid, et telerit kodus nautida.
80 cm (32")
LED-teler
DVB-T/C
kaablipundarde tekkimist väldite tänu ühele HDMI-kaablile pildi- ja helisignaalide edastamisel oma seadmetest telerisse. HDMI kasutab tihendamata signaale, kindlustades parima kvaliteedi jõudmise allikast ekraanile. Tänu Philipsi Easylinki funktsioonile saate ühtainust kaugjuhtimispulti kasutades juhtida suuremat osa teleri, DVD-mängija, Blu-Ray-mängija, digiboksi või kodukinosüsteemi funktsioonidest.
Loomulike piltide jaoks igast allikast lõi Philips funktsiooni Digital Crystal Clear. Ükskõik, kas te vaatate oma lemmikseebikat, uudiseid või mõnda videot koos sõpradega — te naudite seda kõike optimaalse kontrastsuse, värvide ja teravusega.
Moodsate väljapeetud joontega teler väärib ka erakordset alust. Seetõttu lõid Philips TV disainerid selle unikaalse avatud aluse, mis sobib imeilusasti kokku teie interjööriga.
4.1
5-st
13
Auhinnad
83%
soovitab seda toodet
Wojtekk32
28/10/2023
Polska
pierwszy tv
Telewizor dostałem od rodziców ok 7 lat temu działa do dziś bez zarzutu prosty bez wodotrysków takie tv są świetne i powinny być dalej w produkcji
Positiivsed omadused
Cena trwałość prostota użytkowania
Negatiivsed omadused
brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHH4200 Smukły telewizor LED
Kasutamise kuupäev 2021-10-28
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHH4200 Smukły telewizor LED
Kasutamise kuupäev 2021-10-28
Dorota, Anna
17/07/2023
Polska
działa bez zarzutu
polecam telewizory PHILIPS są energooszczędne posiadają HDMI2 obraz dźwięk surround
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHH4200 Smukły telewizor LED
Kasutamise kuupäev 2021-07-17
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHH4200 Smukły telewizor LED
Kasutamise kuupäev 2021-07-17
mdimd
05/06/2016
Polska
Kinnitatud ostja
jest ok!
za taką kasę nic lepszego nie kupisz , ekstra obraz a o to chodzi w tv . trochę słabe głosniki
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHH4200 Smukły telewizor LED
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 32PHH4200 Smukły telewizor LED
Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi.
Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.