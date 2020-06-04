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Tootmine lõpetatud
32PHS4503/12
Üliõhuke LED-teler
Philips 4500 ületab teie ootusi tänu kõrglahutusega pildikvaliteedile taskukohase hinna eest. See lihtsa ja elegantse disainiga toode sobib igasse tuppa teie kodus.
80 cm (32")
200 pildikvaliteedi indeks
LED-teler
Pixel Plus HD
Jagage naudingut. Ühendage oma USB-mälupulk, digikaamera, MP3-mängija või muu multimeedia seade teleri USB-porti ning nautige fotosid, videoid ja muusikat lihtsalt kasutatava ekraanile kuvatava sisubrauseri abil
Meie uus õhuke alus töötati välja selleks, et vabastada teleri all tavapärase alusega võrreldes rohkem ruumi, tagades teile kaasahaarava vaatamiskogemuse. Sellel teleril on uuenduslik ja kindel alus.
LED-tagantvalgustuse abil saate nautida madalat voolutarvet ja ilusaid jooni koos kõrge heleduse, suurepärase kontrastsuse ja erksate värvidega.
4.4
5-st
24
Auhinnad
95%
soovitab seda toodet
erwu
04/06/2020
Polska
Kinnitatud ostja
Od wielu lat używam produkrów marki Philps
Od wielu lat używam tylko produkty marki Philips i jestem zadowolony z ich jakości i funkcjonalności.
Positiivsed omadused
doskonałe parametry i wykonanie
Negatiivsed omadused
brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4500 series 32PHS4503 Niezwykle smukły telewizor LED
Kasutamise kuupäev 2018-06-04
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4500 series 32PHS4503 Niezwykle smukły telewizor LED
Kasutamise kuupäev 2018-06-04
Dzuba60
29/06/2021
Україна
Отличный телевизор.
Телевизор очень мне понравился. Изображение четкое. Звук хороший, может чуть не хватает громкости, но может я ещё не разобралась ещё увеличить. Мне он нравится по всем категориям. Меню удобное, лёгкое. Я довольна покупкой, так как хотела именно этой марки телевизор.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4500 series 32PHS4503 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Kasutamise kuupäev 2020-06-29
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4500 series 32PHS4503 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Kasutamise kuupäev 2020-06-29
Yanatyan
10/04/2019
Україна
Невероятное качество
Первая покупка с мужем, и одна из самых удачных. Функции, изображение, дизайн у Филипс, как всегда, на высшем уровне. Мы наслаждаемся просмотром кино-новинок, вместо похода в кинотеатр, так как с маленьким ребенком это невозможно. И честно говоря, разница практически незначительная. На протяжение 2 лет, мы ни разу не пожалели о покупке. Продукт полностью окупился: красочное изображение и отличное звучание позволяет смотреть живые концерты и передает незабываемые ощущения. Из последних- байопик про Квин!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4500 series 32PHS4503 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4500 series 32PHS4503 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi.
Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.
Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).