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Tootmine lõpetatud

4500 seriesÜliõhuke LED-teler

32PHS4503/12

4.4

| (24) Auhinnad | 95% soovitab seda toodet

Üliõhuke LED-teler

Philips 4500 ületab teie ootusi tänu kõrglahutusega pildikvaliteedile taskukohase hinna eest. See lihtsa ja elegantse disainiga toode sobib igasse tuppa teie kodus.

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TV brand claim gold

99,91% inimestest, kes proovivad Ambilight TV-d, ei taha seda enam kunagi tagasi anda. 1

koos Pixel Plus HD-ga

Üliõhuke LED-teler

  • 80 cm (32")

  • 200 pildikvaliteedi indeks

  • LED-teler

  • Pixel Plus HD

USB multimeedia sisu taasesituseks

USB multimeedia sisu taasesituseks

Jagage naudingut. Ühendage oma USB-mälupulk, digikaamera, MP3-mängija või muu multimeedia seade teleri USB-porti ning nautige fotosid, videoid ja muusikat lihtsalt kasutatava ekraanile kuvatava sisubrauseri abil

Õhuke, viimistletud, kerge alus

Meie uus õhuke alus töötati välja selleks, et vabastada teleri all tavapärase alusega võrreldes rohkem ruumi, tagades teile kaasahaarava vaatamiskogemuse. Sellel teleril on uuenduslik ja kindel alus.

LED-teler tagab võimsa kontrastsusega kujutised

LED-tagantvalgustuse abil saate nautida madalat voolutarvet ja ilusaid jooni koos kõrge heleduse, suurepärase kontrastsuse ja erksate värvidega.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.4

5-st

24

Auhinnad

95%

soovitab seda toodet

3

04/06/2020

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Od wielu lat używam produkrów marki Philps

Od wielu lat używam tylko produkty marki Philips i jestem zadowolony z ich jakości i funkcjonalności.

Positiivsed omadused

doskonałe parametry i wykonanie

Negatiivsed omadused

brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4500 series 32PHS4503 Niezwykle smukły telewizor LED

Kasutamise kuupäev 2018-06-04

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4500 series 32PHS4503 Niezwykle smukły telewizor LED

Kasutamise kuupäev 2018-06-04

29/06/2021

Україна

Україна

Отличный телевизор.

Телевизор очень мне понравился. Изображение четкое. Звук хороший, может чуть не хватает громкости, но может я ещё не разобралась ещё увеличить. Мне он нравится по всем категориям. Меню удобное, лёгкое. Я довольна покупкой, так как хотела именно этой марки телевизор.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4500 series 32PHS4503 Ультратонкий світлодіодний телевізор

Kasutamise kuupäev 2020-06-29

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4500 series 32PHS4503 Ультратонкий світлодіодний телевізор

Kasutamise kuupäev 2020-06-29

10/04/2019

Україна

Україна

Невероятное качество

Первая покупка с мужем, и одна из самых удачных. Функции, изображение, дизайн у Филипс, как всегда, на высшем уровне. Мы наслаждаемся просмотром кино-новинок, вместо похода в кинотеатр, так как с маленьким ребенком это невозможно. И честно говоря, разница практически незначительная. На протяжение 2 лет, мы ни разу не пожалели о покупке. Продукт полностью окупился: красочное изображение и отличное звучание позволяет смотреть живые концерты и передает незабываемые ощущения. Из последних- байопик про Квин!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4500 series 32PHS4503 Ультратонкий світлодіодний телевізор

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4500 series 32PHS4503 Ультратонкий світлодіодний телевізор

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi. 

  1. Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.

  2. Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

  3. Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

  4. Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.

  5. Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).