Go to promotion

Osta Ambilight TV – saad Ubisofti mängu kingiks

Loe lähemalt

TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Toote esikülje foto
  • Põhiline kasutamise foto
  • Kaugjuhtimispuldi foto
  • Pistikupaneeli joonis
  • Põhipilt
  • Toote esikülje foto
  • Põhiline kasutamise foto
  • Kaugjuhtimispuldi foto
  • Pistikupaneeli joonis
  • Põhipilt

Tootmine lõpetatud

4500 seriesLED-teler

32PHS4504/12

4.8

| (4) Auhinnad

LED-teler

Väike LED teler on ideaalne lahendus väiksemasse ruumi. Pixel Plus HD hoiab pildi terava ja heli selgena. Vahet ei ole, kas tahate söögi tegemise ajal põnevat sarja või näiteks treeningu ajal filme vaadata.

Kuva kõik eelised
TV brand claim gold

99,91% inimestest, kes proovivad Ambilight TV-d, ei taha seda enam kunagi tagasi anda. 1

koos Pixel Plus HD-ga

LED-teler

  • 80 cm (32")

  • 200 pildikvaliteedi indeks

  • LED-teler

  • Pixel Plus HD

Lihtne liigutada. Varjatud tagumine alus.

Selge heli täieulatuslikest kõlaritest.

HD LED-teler. Nõelterav eraldusvõime.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.8

5-st

4

Auhinnad

3
2
1

26/11/2020

Polska

Polska

dla rodziców mega

W związku z tym, że pokój rozmiarowo jest niewielki, a ja nie chciałem ponieść dużych kosztów z racji iż jest to pokój gościnny zdecydowałem się na ten model. Jak na razie jestem zadowolony, moi rodzice również, mam u nich wielkiego plusa. Opłacało się!

Positiivsed omadused

zgrabny mały i prosty w obsłudze

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4500 series 32PHS4504 Telewizor LED

Kasutamise kuupäev 2020-05-25

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4500 series 32PHS4504 Telewizor LED

Kasutamise kuupäev 2020-05-25

20/01/2020

Polska

Polska

Bardzo dobry

Polecam wszystkim którzy szukają telewizora do małego pomieszczenia . Mimo że ma tylko 32 cale to mała ramka wokół sprawia wrażenie większego. Obsługa menu bardzo prosta . Podłączenie dodatkowego sprzętu wprost dziecinnie proste . Jakość obrazu dobra kolory nasycone. Polecam

Positiivsed omadused

Tani , dobra marka

Negatiivsed omadused

Słabe glosniki

See arvustus tehti tootele 4500 series 32PHS4504 Telewizor LED

Kasutamise kuupäev 2019-12-20

See arvustus tehti tootele 4500 series 32PHS4504 Telewizor LED

Kasutamise kuupäev 2019-12-20

27/11/2021

България

България

Kinnitatud ostja

Нямам проблеми със телевизията

Доволен съмот самата марка и нямам никакви забележки

Negatiivsed omadused

Не може да се ъпдейтва автоматично

See arvustus tehti tootele 4500 series 32PHS4504 LED телевизор

Kasutamise kuupäev 2019-11-27

See arvustus tehti tootele 4500 series 32PHS4504 LED телевизор

Kasutamise kuupäev 2019-11-27

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • 10% allahindlust esimesel tellimusel
  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju – vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele – Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan uudiskirjast igal ajal hõlpsasti loobuda!

  • 10% allahindlust esimesel tellimusel
  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi. 

  1. Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.

  2. Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

  3. Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

  4. Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).