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Tootmine lõpetatud
32PHS4504/12
LED-teler
Väike LED teler on ideaalne lahendus väiksemasse ruumi. Pixel Plus HD hoiab pildi terava ja heli selgena. Vahet ei ole, kas tahate söögi tegemise ajal põnevat sarja või näiteks treeningu ajal filme vaadata.
80 cm (32")
200 pildikvaliteedi indeks
LED-teler
Pixel Plus HD
4.8
5-st
4
Auhinnad
Behemoth96
26/11/2020
Polska
dla rodziców mega
W związku z tym, że pokój rozmiarowo jest niewielki, a ja nie chciałem ponieść dużych kosztów z racji iż jest to pokój gościnny zdecydowałem się na ten model. Jak na razie jestem zadowolony, moi rodzice również, mam u nich wielkiego plusa. Opłacało się!
Positiivsed omadused
zgrabny mały i prosty w obsłudze
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4500 series 32PHS4504 Telewizor LED
Kasutamise kuupäev 2020-05-25
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4500 series 32PHS4504 Telewizor LED
Kasutamise kuupäev 2020-05-25
Juana1975
20/01/2020
Polska
Bardzo dobry
Polecam wszystkim którzy szukają telewizora do małego pomieszczenia . Mimo że ma tylko 32 cale to mała ramka wokół sprawia wrażenie większego. Obsługa menu bardzo prosta . Podłączenie dodatkowego sprzętu wprost dziecinnie proste . Jakość obrazu dobra kolory nasycone. Polecam
Positiivsed omadused
Tani , dobra marka
Negatiivsed omadused
Słabe glosniki
See arvustus tehti tootele 4500 series 32PHS4504 Telewizor LED
Kasutamise kuupäev 2019-12-20
See arvustus tehti tootele 4500 series 32PHS4504 Telewizor LED
Kasutamise kuupäev 2019-12-20
Turboto
27/11/2021
България
Kinnitatud ostja
Нямам проблеми със телевизията
Доволен съмот самата марка и нямам никакви забележки
Negatiivsed omadused
Не може да се ъпдейтва автоматично
See arvustus tehti tootele 4500 series 32PHS4504 LED телевизор
Kasutamise kuupäev 2019-11-27
See arvustus tehti tootele 4500 series 32PHS4504 LED телевизор
Kasutamise kuupäev 2019-11-27
Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi.
Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).