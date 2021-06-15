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Tootmine lõpetatud

4500 seriesÜliõhuke LED-teler

32PHT4503/12

4.3

| (12) Auhinnad | 82% soovitab seda toodet

Üliõhuke LED-teler

Philips 4500 ületab teie ootusi tänu kõrglahutusega pildikvaliteedile taskukohase hinna eest. See lihtsa ja elegantse disainiga toode sobib igasse tuppa teie kodus.

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TV brand claim gold

99,91% inimestest, kes proovivad Ambilight TV-d, ei taha seda enam kunagi tagasi anda. 1

koos Pixel Plus HD-ga

Üliõhuke LED-teler

  • 80 cm (32")

  • 200 pildikvaliteedi indeks

  • LED-teler

  • Pixel Plus HD

Õhuke, viimistletud, kerge alus

Meie uus õhuke alus töötati välja selleks, et vabastada teleri all tavapärase alusega võrreldes rohkem ruumi, tagades teile kaasahaarava vaatamiskogemuse. Sellel teleril on uuenduslik ja kindel alus.

Kaks HDMI-sisendit ja Easylink sisseehitatud ühenduste tarbeks

kaablipundarde tekkimist väldite tänu ühele HDMI-kaablile pildi- ja helisignaalide edastamisel oma seadmetest telerisse. HDMI kasutab tihendamata signaale, kindlustades parima kvaliteedi jõudmise allikast ekraanile. Tänu Philipsi Easylinki funktsioonile saate ühtainust kaugjuhtimispulti kasutades juhtida suuremat osa teleri, DVD-mängija, Blu-Ray-mängija, digiboksi või kodukinosüsteemi funktsioonidest.

USB multimeedia sisu taasesituseks

USB multimeedia sisu taasesituseks

Jagage naudingut. Ühendage oma USB-mälupulk, digikaamera, MP3-mängija või muu multimeedia seade teleri USB-porti ning nautige fotosid, videoid ja muusikat lihtsalt kasutatava ekraanile kuvatava sisubrauseri abil

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.3

5-st

12

Auhinnad

82%

soovitab seda toodet

3

15/06/2021

Polska

Polska

Bardzo dobry

Cena do jakości jest zachowana! Mam już go z 3 lata i nie zawodzi. Polecam!

Positiivsed omadused

Szybko się urochamia

Negatiivsed omadused

Zbiera kusz

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED

Kasutamise kuupäev 2019-06-15

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED

Kasutamise kuupäev 2019-06-15

03/05/2020

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Philips 32PHT4503

Tv kupiony z uwagi na niskie zużycie prądu 45W. Co do tv za takie pieniądze to obraz jest w porządku, ma dużo funkcji do poprawy obrazu. Co do dźwięku nie jest źle. Ma korektor wysokich i niskich tonów. Tv obsługuje avi, MP4,MP3, MKV. Pilot jest bardzo czuły. Można wyłączyć ekran jak się słucha muzyki lub radia. Co do minusów zbyt blisko USB i wejście antenowe.

Positiivsed omadused

Odtwarza bez problemu z USB. Cena. Uruchamia się max 8 sekund. Piękny obraz w trybie kino. Małe zużycie prądu

Negatiivsed omadused

Mało miejsca między USB a antena. Trudno dostępne HDMI od spodu.

See arvustus tehti tootele 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED

Kasutamise kuupäev 2019-04-03

See arvustus tehti tootele 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED

Kasutamise kuupäev 2019-04-03

12/11/2019

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Ideał na długie jesienne i zimowe wieczory

Polecam wszystkim co mają zmiar kupić nowy telewizor. łatwy w obsłudze, możliwość ustawienia lub zawieszenia w dowolnym miejscu, piękne kolory, wiele ciekawych funkcji.

Positiivsed omadused

Prawie same zalety pod każdym wzdlędem, wizja, foonia i atrakcyjne opcje

Negatiivsed omadused

Nie posiada.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED

Kasutamise kuupäev 2018-10-12

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED

Kasutamise kuupäev 2018-10-12

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi. 

  1. Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.

  2. Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

  3. Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

  4. Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.

  5. Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).