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Tootmine lõpetatud
32PHT4503/12
Üliõhuke LED-teler
Philips 4500 ületab teie ootusi tänu kõrglahutusega pildikvaliteedile taskukohase hinna eest. See lihtsa ja elegantse disainiga toode sobib igasse tuppa teie kodus.
80 cm (32")
200 pildikvaliteedi indeks
LED-teler
Pixel Plus HD
Meie uus õhuke alus töötati välja selleks, et vabastada teleri all tavapärase alusega võrreldes rohkem ruumi, tagades teile kaasahaarava vaatamiskogemuse. Sellel teleril on uuenduslik ja kindel alus.
kaablipundarde tekkimist väldite tänu ühele HDMI-kaablile pildi- ja helisignaalide edastamisel oma seadmetest telerisse. HDMI kasutab tihendamata signaale, kindlustades parima kvaliteedi jõudmise allikast ekraanile. Tänu Philipsi Easylinki funktsioonile saate ühtainust kaugjuhtimispulti kasutades juhtida suuremat osa teleri, DVD-mängija, Blu-Ray-mängija, digiboksi või kodukinosüsteemi funktsioonidest.
Jagage naudingut. Ühendage oma USB-mälupulk, digikaamera, MP3-mängija või muu multimeedia seade teleri USB-porti ning nautige fotosid, videoid ja muusikat lihtsalt kasutatava ekraanile kuvatava sisubrauseri abil
4.3
5-st
12
Auhinnad
82%
soovitab seda toodet
Paziulas
15/06/2021
Polska
Bardzo dobry
Cena do jakości jest zachowana! Mam już go z 3 lata i nie zawodzi. Polecam!
Positiivsed omadused
Szybko się urochamia
Negatiivsed omadused
Zbiera kusz
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED
Kasutamise kuupäev 2019-06-15
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED
Kasutamise kuupäev 2019-06-15
Henryk1234567890
03/05/2020
Polska
Kinnitatud ostja
Philips 32PHT4503
Tv kupiony z uwagi na niskie zużycie prądu 45W. Co do tv za takie pieniądze to obraz jest w porządku, ma dużo funkcji do poprawy obrazu. Co do dźwięku nie jest źle. Ma korektor wysokich i niskich tonów. Tv obsługuje avi, MP4,MP3, MKV. Pilot jest bardzo czuły. Można wyłączyć ekran jak się słucha muzyki lub radia. Co do minusów zbyt blisko USB i wejście antenowe.
Positiivsed omadused
Odtwarza bez problemu z USB. Cena. Uruchamia się max 8 sekund. Piękny obraz w trybie kino. Małe zużycie prądu
Negatiivsed omadused
Mało miejsca między USB a antena. Trudno dostępne HDMI od spodu.
See arvustus tehti tootele 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED
Kasutamise kuupäev 2019-04-03
See arvustus tehti tootele 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED
Kasutamise kuupäev 2019-04-03
Tele widz
12/11/2019
Polska
Kinnitatud ostja
Ideał na długie jesienne i zimowe wieczory
Polecam wszystkim co mają zmiar kupić nowy telewizor. łatwy w obsłudze, możliwość ustawienia lub zawieszenia w dowolnym miejscu, piękne kolory, wiele ciekawych funkcji.
Positiivsed omadused
Prawie same zalety pod każdym wzdlędem, wizja, foonia i atrakcyjne opcje
Negatiivsed omadused
Nie posiada.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED
Kasutamise kuupäev 2018-10-12
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED
Kasutamise kuupäev 2018-10-12
Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi.
Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.
Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).