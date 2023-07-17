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Tootmine lõpetatud

4000 seriesÕhuke Full HD LED-teler

48PFH4100/88

3.6

| (48) Auhinnad

Õhuke Full HD LED-teler

Õige teler tänaseks ja homseks päevaks: Philipsi 4100 seeria Full HD Slim LED-teler koos Digital Crystal Cleariga. Kogege eredat pilti, selget heli ning kõiki funktsioone, mida vajate - näiteks käepärased täiendavad USB- ja HDMI-pordid, et telerit kodus nautida.

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TV brand claim gold

99,91% inimestest, kes proovivad Ambilight TV-d, ei taha seda enam kunagi tagasi anda. 1

koos Digital Crystal Clear-ga

Õhuke Full HD LED-teler

  • 121 cm (48")

  • Full HD LED-teler

  • DVB-T/C

100 Hz PMR liikuvate piltide teravaks esitamiseks

100 Hz PMR liikuvate piltide teravaks esitamiseks

Perfect Motion Rate'i puhul on ühendatud Philipsi ekraanitehnoloogia ja tipptasemel videotöötluse tehnikad, et parandada iga pildikaadri kvaliteeti. Ükskõik, kas teile meeldivad videomängud, kiiretempolised spordiüritused või märulifilmid, saate kogeda liikuvate piltide teravaimat ja sujuvaimat esitamist.

USB multimeedia sisu taasesituseks

USB multimeedia sisu taasesituseks

Jagage naudingut. Ühendage oma USB-mälupulk, digikaamera, MP3-mängija või muu multimeedia seade teleri USB-porti ning nautige fotosid, videoid ja muusikat lihtsalt kasutatava ekraanile kuvatava sisubrauseri abil

Digital Crystal Clear: täpsus, mida tahate teistega jagada

Loomulike piltide jaoks igast allikast lõi Philips funktsiooni Digital Crystal Clear. Ükskõik, kas te vaatate oma lemmikseebikat, uudiseid või mõnda videot koos sõpradega — te naudite seda kõike optimaalse kontrastsuse, värvide ja teravusega.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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3.6

5-st

48

Auhinnad

17/07/2023

Polska

Polska

crystalicznie czysty obraz

konkretnie to bo jest dobry i dobrze się ogląda bo telewizje oglądamy

Positiivsed omadused

crystalicznie czysty obraz i dźwięk

See arvustus tehti tootele 4000 series 40PFH4100 Smukły telewizor LED Full HD

Kasutamise kuupäev 2021-07-17

See arvustus tehti tootele 4000 series 40PFH4100 Smukły telewizor LED Full HD

Kasutamise kuupäev 2021-07-17

09/12/2022

Polska

Polska

dobry telewizor

oglądam telewizje od 15 lat nic się nie dzieje super się ogląda

Positiivsed omadused

same zalety posiada tylko że nie jest smart ale to nie przeszkadza

Negatiivsed omadused

aktualizacje by się przydały

See arvustus tehti tootele 4000 series 40PFH4100 Smukły telewizor LED Full HD

Kasutamise kuupäev 2020-12-09

See arvustus tehti tootele 4000 series 40PFH4100 Smukły telewizor LED Full HD

Kasutamise kuupäev 2020-12-09

11/09/2021

Polska

Polska

Ten produkt spełnia moje oczekiwania.

Polecam ten TV każdemu kto lubi patrzeć na telewizje, a reszta zależy od tego jaką telewizje oglądamy.

Positiivsed omadused

posiada wszystkie opcje oprócz TV aplikacje

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series 40PFH4100 Smukły telewizor LED Full HD

Kasutamise kuupäev 2019-09-11

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series 40PFH4100 Smukły telewizor LED Full HD

Kasutamise kuupäev 2019-09-11

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi. 

  1. Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.

  2. Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

  3. Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

  4. Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.