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Tootmine lõpetatud
48PFT4100/12
Õhuke Full HD LED-teler
Õige teler tänaseks ja homseks päevaks: Philipsi 4100 seeria Full HD Slim LED-teler koos Digital Crystal Cleariga. Kogege eredat pilti, selget heli ning kõiki funktsioone, mida vajate - näiteks käepärased täiendavad USB- ja HDMI-pordid, et telerit kodus nautida.
121 cm (48")
Full HD LED-teler
DVB-T/T2/C
kaablipundarde tekkimist väldite tänu ühele HDMI-kaablile pildi- ja helisignaalide edastamisel oma seadmetest telerisse. HDMI kasutab tihendamata signaale, kindlustades parima kvaliteedi jõudmise allikast ekraanile. Tänu Philipsi Easylinki funktsioonile saate ühtainust kaugjuhtimispulti kasutades juhtida suuremat osa teleri, DVD-mängija, Blu-Ray-mängija, digiboksi või kodukinosüsteemi funktsioonidest.
Tavalistel teleritel on raam, mis ümbritseb telerit nagu pildiraam. Meie ülikitsas raam on moodne ja peenike - teile jääb rohkem pilti, mida nautida.
Perfect Motion Rate'i puhul on ühendatud Philipsi ekraanitehnoloogia ja tipptasemel videotöötluse tehnikad, et parandada iga pildikaadri kvaliteeti. Ükskõik, kas teile meeldivad videomängud, kiiretempolised spordiüritused või märulifilmid, saate kogeda liikuvate piltide teravaimat ja sujuvaimat esitamist.
3.7
5-st
38
Auhinnad
Kika88
21/06/2019
Україна
Дуже задоволена телевізором!
Гарний телевізор. Користуюсь вже 3 роки, зауважень не має. Зручний, легкий і не займає багато місця, картинка гарна. Подобається, що не має смарт тв, це був найголовніший критерій при покупці, бо одразу до нього придбали смарт(медія) приставку.
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See arvustus tehti tootele 4000 series 32PFT4100 Full HD Slim LED TV
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See arvustus tehti tootele 4000 series 32PFT4100 Full HD Slim LED TV
Klavirus
11/07/2020
Hrvatska
Proizvod predobar
Ocjena je najbolja jer stvarno nemam nikakvih primjedbi za televizor koristim ga već skoro 2-3 godine, bez ijednog kvara. Izvrsna slika, izvrsno ozvučenje, prefektan. lagan i lako je snalaženje pregledan.. Sigurno bih ga preporučio svima
Positiivsed omadused
Za
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See arvustus tehti tootele 4000 series 40PFT4100 Tanki Full HD LED TV
Kasutamise kuupäev 2018-07-11
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 40PFT4100 Tanki Full HD LED TV
Kasutamise kuupäev 2018-07-11
Attila89
14/12/2019
Magyarország
Jó készülék
Jó kép, megfelelő hang, átlátható menü, az igényimnek tökéletesen megfelel .
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 40PFT4100 Full HD Slim LED TV
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 40PFT4100 Full HD Slim LED TV
Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi.
Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.