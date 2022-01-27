Go to promotion

Osta Ambilight TV – saad Ubisofti mängu kingiks

Loe lähemalt

TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Toote esikülje foto
  • Põhiline kasutamise foto
  • Kaugjuhtimispuldi foto
  • Pistikupaneeli joonis
  • Kasu illustreeriv emotsionaalne foto
  • Põhipilt
  • Toote esikülje foto
  • Põhiline kasutamise foto
  • Kaugjuhtimispuldi foto
  • Pistikupaneeli joonis
  • Kasu illustreeriv emotsionaalne foto
  • Põhipilt

Tootmine lõpetatud

6000 seriesÜliõhuke Android TV™-ga 4K teler

49PUS6561/12

3.8

| (135) Auhinnad

Üliõhuke Android TV-ga 4K LED-teler

Kauni kujundusega Philips 6500-seeria on nüüd kohal. Kogege selle ilusat 4K Ultra HD pildikvaliteeti ja avastage Android TV meelelahutuse maailm. Õhuke raam ja ainulaadne Arc-alus annavad selle stiilse teleri disainile viimse lihvi.

Kuva kõik eelised
TV brand claim gold

99,91% inimestest, kes proovivad Ambilight TV-d, ei taha seda enam kunagi tagasi anda. 1

koos kolmekülgse Ambilightiga

Üliõhuke Android TV-ga 4K LED-teler

  • 123 cm (49")

  • 4K Ultra HD LED-teler

  • Quad Core, 16 GB ja laiendatav

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Pixel Precise Ultra HD paneb pildid elama

4K Ultra HD-teleri ilu peitub iga detaili nautimises. Philips Pixel Precise Ultra HD mootor viib iga pildisisendi ekraanil hämmastavale UHD lahutusvõimele. Nautige sujuvat, teravat liikuvat pilti ja erakordset kontrastsust. Avastage sügavamad mustad, valgemad valged, erksad värvid ja loomulikud nahatoonid – alati ja igast allikast.

Arc-alus: kaunilt särav

Arhitektuurist inspireeritud Philipsi Arc-alusel on kaasaegne, tasakaalustatud ja avatud disain. Kõrgekvaliteediline poleeritud kroomviimistlus ja elegantne kaaredisain lisavad igale ruumile stiilset õhkkonda.

Kuulake iga üksikut heli DTS Premium Sound'i abil

Suurepärased telerikõlarid vajavad võimsat mootorit, mis aitaks säilitada algse heli puhtuse. DTS Premium Suite on loodud selleks, et pakkuda kogemust, mida tarbijad on hakanud kvaliteetse helitöötluse puhul ootama - kaasahaarav ruumiline heli sügava ja rikkaliku bassiga ning kristallselge kõla, mida edastatakse maksimaalsel helitasemel ilma igasuguse heli kõikumise, kärpimiste või moonutusteta

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

3.8

5-st

135

Auhinnad

27/01/2022

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Telewizor Philips

Telewizor posiadam o 3 lat do tej pory mnie nie zawiódł. Jakość wykonania oceniam na dobrą. Matryca ok. System można ocenić na bardzo ok.

Positiivsed omadused

System ANDROID

Negatiivsed omadused

Matryca

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 6000 series 49PUS6561 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™

Kasutamise kuupäev 2020-01-27

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 6000 series 49PUS6561 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™

Kasutamise kuupäev 2020-01-27

01/12/2020

Polska

Polska

Super produkt

Posiadam już 3 lata i wszystko gra jak w bajce. świetny obraz, sprawdza się świetnie w grach komputerowych. Polecam

Positiivsed omadused

obraz, odświeżanie

Negatiivsed omadused

brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 6000 series 55PUS6561 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™

Kasutamise kuupäev 2018-12-01

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 6000 series 55PUS6561 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™

Kasutamise kuupäev 2018-12-01

05/05/2020

Polska

Polska

Bardzo dobre wyposażenie

Po 25 miesiącach użytkowania w telewizorze uszkodziło się oprogramowanie ale serwis wysłał mi instrukcje co mam zrobić i telewizor działa znów. Ma bardzo fajne funkcje i matryce 100hz. Ja polecam

Positiivsed omadused

Funkcje, matryca, złącza i szybkie wifi

Negatiivsed omadused

Problem z oprogramowaniem ale po aktualizacji wszystko działa

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 6000 series 49PUS6561 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™

Kasutamise kuupäev 2018-05-05

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 6000 series 49PUS6561 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™

Kasutamise kuupäev 2018-05-05

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • 10% allahindlust esimesel tellimusel
  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju – vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele – Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan uudiskirjast igal ajal hõlpsasti loobuda!

  • 10% allahindlust esimesel tellimusel
  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi. 

  1. Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.

  2. Pakutav Androidi rakenduste valik on riigiti erinev. Täpsema teabe saamiseks külastage oma riigi Google Play Store'i tootelehte

  3. Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

  4. Cloud Gaming (pilve-mängude) pakkumine sõltub mängupakkujatest.

  5. Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

  6. Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.

  7. Google Casti funktsioonid sõltuvad Google Cast-valmidusega rakendustest ja seadmetest. Lisateabe saamiseks külastage Google Casti tootelehte.

  8. Philipsi rakendus TV Remote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist, operaatorist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/TVRemoteapp.

  9. Smart TV rakenduste pakkumised sõltuvad nii teleri mudelist kui ka riigist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/smarttv..

  10. USB kaudu salvestamine on võimalik vaid digikanalitel, salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimiskaitsega (CI+). Võidakse kohaldada riigi ja kanali piiranguid.