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Tootmine lõpetatud
49PUS6561/12
Üliõhuke Android TV-ga 4K LED-teler
Kauni kujundusega Philips 6500-seeria on nüüd kohal. Kogege selle ilusat 4K Ultra HD pildikvaliteeti ja avastage Android TV meelelahutuse maailm. Õhuke raam ja ainulaadne Arc-alus annavad selle stiilse teleri disainile viimse lihvi.
123 cm (49")
4K Ultra HD LED-teler
Quad Core, 16 GB ja laiendatav
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
4K Ultra HD-teleri ilu peitub iga detaili nautimises. Philips Pixel Precise Ultra HD mootor viib iga pildisisendi ekraanil hämmastavale UHD lahutusvõimele. Nautige sujuvat, teravat liikuvat pilti ja erakordset kontrastsust. Avastage sügavamad mustad, valgemad valged, erksad värvid ja loomulikud nahatoonid – alati ja igast allikast.
Arhitektuurist inspireeritud Philipsi Arc-alusel on kaasaegne, tasakaalustatud ja avatud disain. Kõrgekvaliteediline poleeritud kroomviimistlus ja elegantne kaaredisain lisavad igale ruumile stiilset õhkkonda.
Suurepärased telerikõlarid vajavad võimsat mootorit, mis aitaks säilitada algse heli puhtuse. DTS Premium Suite on loodud selleks, et pakkuda kogemust, mida tarbijad on hakanud kvaliteetse helitöötluse puhul ootama - kaasahaarav ruumiline heli sügava ja rikkaliku bassiga ning kristallselge kõla, mida edastatakse maksimaalsel helitasemel ilma igasuguse heli kõikumise, kärpimiste või moonutusteta
3.8
5-st
135
Auhinnad
Totek
27/01/2022
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Telewizor Philips
Telewizor posiadam o 3 lat do tej pory mnie nie zawiódł. Jakość wykonania oceniam na dobrą. Matryca ok. System można ocenić na bardzo ok.
Positiivsed omadused
System ANDROID
Negatiivsed omadused
Matryca
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6000 series 49PUS6561 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™
Kasutamise kuupäev 2020-01-27
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6000 series 49PUS6561 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™
Kasutamise kuupäev 2020-01-27
miszka23
01/12/2020
Polska
Super produkt
Posiadam już 3 lata i wszystko gra jak w bajce. świetny obraz, sprawdza się świetnie w grach komputerowych. Polecam
Positiivsed omadused
obraz, odświeżanie
Negatiivsed omadused
brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6000 series 55PUS6561 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™
Kasutamise kuupäev 2018-12-01
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6000 series 55PUS6561 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™
Kasutamise kuupäev 2018-12-01
Mateuszek
05/05/2020
Polska
Bardzo dobre wyposażenie
Po 25 miesiącach użytkowania w telewizorze uszkodziło się oprogramowanie ale serwis wysłał mi instrukcje co mam zrobić i telewizor działa znów. Ma bardzo fajne funkcje i matryce 100hz. Ja polecam
Positiivsed omadused
Funkcje, matryca, złącza i szybkie wifi
Negatiivsed omadused
Problem z oprogramowaniem ale po aktualizacji wszystko działa
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6000 series 49PUS6561 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™
Kasutamise kuupäev 2018-05-05
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6000 series 49PUS6561 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™
Kasutamise kuupäev 2018-05-05
Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi.
Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
Pakutav Androidi rakenduste valik on riigiti erinev. Täpsema teabe saamiseks külastage oma riigi Google Play Store'i tootelehte
Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
Cloud Gaming (pilve-mängude) pakkumine sõltub mängupakkujatest.
Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.
Google Casti funktsioonid sõltuvad Google Cast-valmidusega rakendustest ja seadmetest. Lisateabe saamiseks külastage Google Casti tootelehte.
Philipsi rakendus TV Remote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist, operaatorist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV rakenduste pakkumised sõltuvad nii teleri mudelist kui ka riigist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/smarttv..
USB kaudu salvestamine on võimalik vaid digikanalitel, salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimiskaitsega (CI+). Võidakse kohaldada riigi ja kanali piiranguid.