Võimas helitöötlus kompromissitult puhtama heli tagamiseks

Tuuleiil, maapinnale langev leht, tuulise ilmaga mööda maanteed liikuva sõiduki rehvid – need on väikesed nüansid, mis moodustavad üldpildi. Philipsi helitöötlusega pannakse need üksikasjad kokku ja tagatakse kompromissitult puhas heli. Kuulake kõike sama teravalt kui helirežissöör, kes kasutab originaalset helisisu toetavat stuudiokvaliteediga töötlusprogrammi, mis toob heli esile just siis kui vaja. Sügav bass, selge dialoog ja hämmastav täpsus on vaid algus.