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Tootmine lõpetatud

7800 seriesÜliõhuke 4K UHD LED Android TV

49PUS7803/12

4.6

| (21) Auhinnad | 90% soovitab seda toodet

Üliõhuke 4K UHD LED-teler Android TV-ga

Elegantne disain ja autentsed materjalid. Nautige suurepärast 4K eraldusvõimet üliõhukeses Philips 7800 teleris. Striimige oma lemmiksaateid täiustatud pildikvaliteediga tänu P5 pilditöötlusmootorile.

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TV brand claim gold

99,91% inimestest, kes proovivad Ambilight TV-d, ei taha seda enam kunagi tagasi anda. 1

koos kolmekülgse Ambilightiga

Üliõhuke 4K UHD LED-teler Android TV-ga

  • 123 cm (49") Ambilight TV

  • 1700 Pildikvaliteedi indeks

  • HDR Plus

  • Pildimootor P5 Perfect

Micro Dimming Pro suurepärase kontrastsuse tagamiseks

Micro Dimming Pro suurepärase kontrastsuse tagamiseks

Micro Dimming Pro optimeerib teie teleri kontrastsust olenevalt ruumi valgustatusest. Koos spetsiaalse tarkvaraga, mis analüüsib pilti 6400 erinevas piirkonnas, saate nautida sügavat kontrastust ja pildikvaliteeti ning tõeliselt elutruud visuaalset kogemust nii päeval kui ka öösel.

Võimas helitöötlus kompromissitult puhtama heli tagamiseks

Tuuleiil, maapinnale langev leht, tuulise ilmaga mööda maanteed liikuva sõiduki rehvid – need on väikesed nüansid, mis moodustavad üldpildi. Philipsi helitöötlusega pannakse need üksikasjad kokku ja tagatakse kompromissitult puhas heli. Kuulake kõike sama teravalt kui helirežissöör, kes kasutab originaalset helisisu toetavat stuudiokvaliteediga töötlusprogrammi, mis toob heli esile just siis kui vaja. Sügav bass, selge dialoog ja hämmastav täpsus on vaid algus.

Kasutage Quad Core’i ja Androidi jõudu

Kasutage Quad Core’i ja Androidi jõudu

Philipsi Quad Core protsessor ühineb Androidi jõuga, et pakkuda põnevat mänguelamust. Androidi abil saate oma teleris navigeerida, käivitada rakendusi ja esitada videoid ülikiirelt, loogiliselt ja lahedalt.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.6

5-st

21

Auhinnad

90%

soovitab seda toodet

2
1

05/11/2020

Україна

Україна

Найкращий телевізор

Дуже простий в управлінні. Гарна операційна система. Дуже багато переваг. Звук та кольори бомба

Positiivsed omadused

Простоту в использовании и качество.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 7800 series 55PUS7803 Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV

Kasutamise kuupäev 2019-11-05

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 7800 series 55PUS7803 Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV

Kasutamise kuupäev 2019-11-05

01/04/2019

Україна

Україна

Найкраща операційна система для TV

В мене було чимало телевізорів з різними операційними системами, але жодна з них не зрівняється з тими можливостями, які дає цей Philips! Всі друзі відмовляли мене від цієї покупки, але зараз коли ми збираємося біля телевізору вони всі сидять в захваті, як малі діти розглядають систему ambilight. Завдяки цій неймовірній підсвітці понирюєшся в неймовірний світ кіно та гри на ігрових консолях. Покупкою дуже задоволений! Рекомендую всім!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 7800 series 55PUS7803 Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 7800 series 55PUS7803 Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

Televizor do domácnosti

Televizor jsem zakoupil, poněvadž jsem hledal univerzální zařízení. Televizor splňuje mé požadvky na 90%. Skvělý obraz, návykový ambilight (od teď už kupujeme jendině televizory Phlips s ambilight). Jelikož běží na systému Android, tak je i o zábavu postaráno. Koupil jsem tři ovladače a s dětmi hrajeme kooperativní hry.

Positiivsed omadused

Android, Ambilight

Negatiivsed omadused

100mbps ethernet, pouze 16 GB uložiště a 2GB RAM.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 7800 series 65PUS7803 Ultratenký 4K UHD LED televizor se systémem Android

Kasutamise kuupäev 2020-05-10

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 7800 series 65PUS7803 Ultratenký 4K UHD LED televizor se systémem Android

Kasutamise kuupäev 2020-05-10

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  • 10% allahindlust esimesel tellimusel
  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi. 

  1. Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.

  2. Pakutav Androidi rakenduste valik on riigiti erinev. Täpsema teabe saamiseks külastage oma riigi Google Play Store'i tootelehte

  3. Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

  4. Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

  5. Philipsi rakendus TV Remote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist, operaatorist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/TVRemoteapp.

  6. Smart TV rakenduste pakkumised sõltuvad nii teleri mudelist kui ka riigist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/smarttv..

  7. USB kaudu salvestamine on võimalik vaid digikanalitel, salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimiskaitsega (CI+). Võidakse kohaldada riigi ja kanali piiranguid.

  8. Pöörame tähelepanu sellele, et Amazoni rakendused ei pruugi teie riigis alati saadaval olla. (Hetkel toimivad Amazoni rakendused ainult Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias).

  9. Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).

  10. Sisseehitatud Google Assistant on kõigil 2018. aasta Androidi teleritel pärast tarkvaravärskendust.

  11. Cloud Gaming (pilve-mängude) pakkumine sõltub mängupakkujatest.

  12. Selle funktsionaalsus oleneb ChromeCasti sisseehitatud äppidest ja nutiseadmetest. Lisateabe saamiseks külastage ChromeCasti sisseehitatud rakenduste lehti.

  13. Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.