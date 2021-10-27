TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Toote esikülje foto
  • Põhiline kasutamise foto
  • Kaugjuhtimispuldi foto
  • Pistikupaneeli joonis
  • Põhipilt
  • Toote esikülje foto
  • Põhiline kasutamise foto
  • Kaugjuhtimispuldi foto
  • Pistikupaneeli joonis
  • Põhipilt

Tootmine lõpetatud

5500 seriesÜliõhuke Full HD LED-teler

50PFT5503/12

4.4

| (26) Auhinnad | 87% soovitab seda toodet

Üliõhuke Full HD LED-teler

Täiustatud lihtsus suurel ekraanil. Philips 5500 pakub Full HD eraldusvõimet, selget heli ja suurepärast vaatamiskogemust. Lihtsalt ühendage vooluvõrku ning nautige telesaateid, filme ja mänge.

Kuva kõik eelised
TV brand claim gold

99,91% inimestest, kes proovivad Ambilight TV-d, ei taha seda enam kunagi tagasi anda. 1

koos Pixel Plus HD-ga

Üliõhuke Full HD LED-teler

  • 126 cm (50")

  • 200 pildikvaliteedi indeks

  • FHD

  • Pixel Plus HD

Kaks HDMI-sisendit ja Easylink sisseehitatud ühenduste tarbeks

kaablipundarde tekkimist väldite tänu ühele HDMI-kaablile pildi- ja helisignaalide edastamisel oma seadmetest telerisse. HDMI kasutab tihendamata signaale, kindlustades parima kvaliteedi jõudmise allikast ekraanile. Tänu Philipsi Easylinki funktsioonile saate ühtainust kaugjuhtimispulti kasutades juhtida suuremat osa teleri, DVD-mängija, Blu-Ray-mängija, digiboksi või kodukinosüsteemi funktsioonidest.

USB multimeedia sisu taasesituseks

USB multimeedia sisu taasesituseks

Jagage naudingut. Ühendage oma USB-mälupulk, digikaamera, MP3-mängija või muu multimeedia seade teleri USB-porti ning nautige fotosid, videoid ja muusikat lihtsalt kasutatava ekraanile kuvatava sisubrauseri abil

Full HD LED-teler – säravad LED-kujutised võimsa kontrastsusega

Pildikvaliteet on oluline. Tavalised HDTV-d on küll kvaliteetsed, kuid te ootate enamat. Kujutage ette erksaid detaile koos kõrge heleduse, uskumatu kontrastsuse ja realistlike värvidega, mis loovad elutruu pildi.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.4

5-st

26

Auhinnad

87%

soovitab seda toodet

27/10/2021

Polska

Polska

Świetny obraz w bardzo dobrej cenie

Nie posiada co prawda netflixa, YouTube i innych tego typu bajerow ale w moim przypadku akurat byłoby to zbedne. Bardzo wyraźny, nasycony kolorami obraz. Jednym słowem w takiej cenie bardzo solidny sprzet

Positiivsed omadused

Świetne barwy, funkcjonalność

Negatiivsed omadused

Brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 5500 series 43PFT5503 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Kasutamise kuupäev 2021-04-27

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 5500 series 43PFT5503 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Kasutamise kuupäev 2021-04-27

27/12/2019

Polska

Polska

bardzo dobry produkt

Zakupiony produkt spełnił moje oczekiwanie. Polecam.

Positiivsed omadused

łatwość instalacji, prosta obsługa, dobry odbiór.

Negatiivsed omadused

brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 5500 series 43PFT5503 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Kasutamise kuupäev 2019-11-27

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 5500 series 43PFT5503 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Kasutamise kuupäev 2019-11-27

08/07/2025

România

România

Internet

Se poate conecta la internet acest televizor ?și dacă da ,va rog să-mi spuneți cum ?

Positiivsed omadused

Imagine ,claritate

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 5500 series 43PFT5503 Televizor LED Full HD ultrasubţire

Kasutamise kuupäev 2023-07-07

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 5500 series 43PFT5503 Televizor LED Full HD ultrasubţire

Kasutamise kuupäev 2023-07-07

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju – vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele – Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan uudiskirjast igal ajal hõlpsasti loobuda!

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi. 

  1. Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.

  2. Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

  3. Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

  4. Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.

  5. Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).