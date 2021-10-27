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Tootmine lõpetatud
50PFT5503/12
Üliõhuke Full HD LED-teler
Täiustatud lihtsus suurel ekraanil. Philips 5500 pakub Full HD eraldusvõimet, selget heli ja suurepärast vaatamiskogemust. Lihtsalt ühendage vooluvõrku ning nautige telesaateid, filme ja mänge.
126 cm (50")
200 pildikvaliteedi indeks
FHD
Pixel Plus HD
kaablipundarde tekkimist väldite tänu ühele HDMI-kaablile pildi- ja helisignaalide edastamisel oma seadmetest telerisse. HDMI kasutab tihendamata signaale, kindlustades parima kvaliteedi jõudmise allikast ekraanile. Tänu Philipsi Easylinki funktsioonile saate ühtainust kaugjuhtimispulti kasutades juhtida suuremat osa teleri, DVD-mängija, Blu-Ray-mängija, digiboksi või kodukinosüsteemi funktsioonidest.
Jagage naudingut. Ühendage oma USB-mälupulk, digikaamera, MP3-mängija või muu multimeedia seade teleri USB-porti ning nautige fotosid, videoid ja muusikat lihtsalt kasutatava ekraanile kuvatava sisubrauseri abil
Pildikvaliteet on oluline. Tavalised HDTV-d on küll kvaliteetsed, kuid te ootate enamat. Kujutage ette erksaid detaile koos kõrge heleduse, uskumatu kontrastsuse ja realistlike värvidega, mis loovad elutruu pildi.
4.4
5-st
26
Auhinnad
87%
soovitab seda toodet
Toma1980
27/10/2021
Polska
Świetny obraz w bardzo dobrej cenie
Nie posiada co prawda netflixa, YouTube i innych tego typu bajerow ale w moim przypadku akurat byłoby to zbedne. Bardzo wyraźny, nasycony kolorami obraz. Jednym słowem w takiej cenie bardzo solidny sprzet
Positiivsed omadused
Świetne barwy, funkcjonalność
Negatiivsed omadused
Brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5500 series 43PFT5503 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Kasutamise kuupäev 2021-04-27
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5500 series 43PFT5503 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Kasutamise kuupäev 2021-04-27
KobMał07
27/12/2019
Polska
bardzo dobry produkt
Zakupiony produkt spełnił moje oczekiwanie. Polecam.
Positiivsed omadused
łatwość instalacji, prosta obsługa, dobry odbiór.
Negatiivsed omadused
brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5500 series 43PFT5503 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Kasutamise kuupäev 2019-11-27
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5500 series 43PFT5503 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Kasutamise kuupäev 2019-11-27
Blabla2103
08/07/2025
România
Internet
Se poate conecta la internet acest televizor ?și dacă da ,va rog să-mi spuneți cum ?
Positiivsed omadused
Imagine ,claritate
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5500 series 43PFT5503 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Kasutamise kuupäev 2023-07-07
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5500 series 43PFT5503 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Kasutamise kuupäev 2023-07-07
Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi.
Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.
Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).