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  • Põhiline kasutamise foto
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  • Toote lähivõte
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  • Toote kasutamise foto
  • Toote kasutamise foto
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Tootmine lõpetatud

6700 seriesÜliõhuke 4K UHD LED Smart TV

65PUS6703/12

3.6

| (97) Auhinnad

Üliõhuke 4K UHD LED Smart TV

Istuge mugavalt ja nautige suurepärase kvaliteediga 4K UHD pildikvaliteeti oma lihtsastikasutatavas Smart TV-s. SAPHI võimaldab lemmiksisule kiiresti juurde pääseda. Pixel Precise Ultra HD kuvab kõike tõrgeteta ja teravana. Ja Ambilight seob selle kõik tervikuks.

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TV brand claim gold

99,91% inimestest, kes proovivad Ambilight TV-d, ei taha seda enam kunagi tagasi anda. 1

koos kolmekülgse Ambilightiga

Üliõhuke 4K UHD LED Smart TV

  • 164 cm (65") Ambilight TV

  • 1100 Pildikvaliteedi indeks

  • HDR Plus

  • Pixel Precise Ultra HD

Micro Dimming hämardusfunktsioon tagab teie teleri optimaalse kontrastsuse

Micro Dimming hämardusfunktsioon tagab teie teleri optimaalse kontrastsuse

Tänu meie spetsiaalsele tarkvarale, mis analüüsib pilti 6400 erinevas ekraani sektoris, saate nautida võrratut kontrastsust ja pildikvaliteeti ning tõeliselt elutruud visuaalset kogemust

Võimas bass ja kristallselge dialoog.

DTS HD optimeerib helitöötlust tänu originaalse helisisu säilitamisele, et saaksite kuulara kõlaritest paremat heli ja kristallselgeid dialooge.

SAPHI. Teleri nutikas kasutusvõimalus.

SAPHI. Teleri nutikas kasutusvõimalus.

SAPHI on kiire ja intuitiivne operatsioonisüsteem, mis võimaldab Philipsi Smart TV kasutamisest puhast rõõmu tunda. Nautige suurepärast pildikvaliteeti ja ühe nupuvajutusega ligipääsetavat lihtsa kujundusega menüüd. Nii saate telerit lihtsasti juhtida ning kiiresti Philipsi Smart TV populaarseid rakendusi (sh YouTube, Netflix jne) avada.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

3.6

5-st

97

Auhinnad

05/12/2021

Polska

Polska

Telewizor i te kolory

Gorąco polecam telewizor z ambilight świetnie się prezentuje i te kolory na pewno wrócę do tych światełek

Positiivsed omadused

Kolor obraz jakość

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 6700 series 43PUS6703 Niezwykle smukły telewizor LED Smart 4K UHD

Kasutamise kuupäev 2020-12-05

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 6700 series 43PUS6703 Niezwykle smukły telewizor LED Smart 4K UHD

Kasutamise kuupäev 2020-12-05

29/11/2020

Polska

Polska

Ten product jest super

Doskonała jakość obrazu smart TV działa płynnie co do dźwięku to troszeczkę za słabe głośniki ale za tą cenę nie można mieć wszystkiego

Positiivsed omadused

Czysty odbiiór smart tv

Negatiivsed omadused

Głośniki trochę za słabe

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 6700 series 50PUS6703 Niezwykle smukły telewizor LED Smart 4K UHD

Kasutamise kuupäev 2018-11-29

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 6700 series 50PUS6703 Niezwykle smukły telewizor LED Smart 4K UHD

Kasutamise kuupäev 2018-11-29

05/01/2020

Polska

Polska

Ten produkt mni nie zawiódł.

Kupiłem ten tv ponad półtora roku. Nigdy mnie nie zawiódł. Obraz bardzo przyzwoity. W 4 k... Czysty. Ostry i kolory również bardzo dobre. Netfliks.. Piękny obraz zwłaszcza kiedy film jest w hdr. Ambilith.. Podświetlenie to sama przyjemność podczas oglądania wieczorem filmów. Polecam. Czytam nie które recenzje i nie mogę się z nimi zgodzić. Ani razu tv mnie nie zawiódł. Jak na LCD TV produkt ten polecam. Nie żałuję zakupy. Kolejny TV to będzie oled Philipsa również z podświetleniem Ambilait. Polecam wszystkim

Positiivsed omadused

Prosta intuicyjna obsługa. Android w innych tv zamula tutaj oprogramowanie philipsa jest lekkie i nie zacina tv. Ambilith to sama uczta dla oczu

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 6700 series 55PUS6703 Niezwykle smukły telewizor LED Smart 4K UHD

Kasutamise kuupäev 2018-01-05

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 6700 series 55PUS6703 Niezwykle smukły telewizor LED Smart 4K UHD

Kasutamise kuupäev 2018-01-05

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju – vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele – Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan uudiskirjast igal ajal hõlpsasti loobuda!

  • 10% allahindlust esimesel tellimusel
  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi. 

  1. Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.

  2. Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

  3. Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

  4. Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.

  5. Philipsi rakendus TV Remote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist, operaatorist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/TVRemoteapp.

  6. Smart TV rakenduste pakkumised sõltuvad nii teleri mudelist kui ka riigist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/smarttv..

  7. USB kaudu salvestamine on võimalik vaid digikanalitel, salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimiskaitsega (CI+). Võidakse kohaldada riigi ja kanali piiranguid.

  8. Ühilduvus sõltub Miracasti Wi-Fi sertifikaadist ja Android 4.2 või uuema versiooni olemasolust. Lisateabe saamiseks vaadake oma seadme dokumente.

  9. Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).