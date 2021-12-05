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Tootmine lõpetatud
65PUS6703/12
Üliõhuke 4K UHD LED Smart TV
Istuge mugavalt ja nautige suurepärase kvaliteediga 4K UHD pildikvaliteeti oma lihtsastikasutatavas Smart TV-s. SAPHI võimaldab lemmiksisule kiiresti juurde pääseda. Pixel Precise Ultra HD kuvab kõike tõrgeteta ja teravana. Ja Ambilight seob selle kõik tervikuks.
164 cm (65") Ambilight TV
1100 Pildikvaliteedi indeks
HDR Plus
Pixel Precise Ultra HD
Tänu meie spetsiaalsele tarkvarale, mis analüüsib pilti 6400 erinevas ekraani sektoris, saate nautida võrratut kontrastsust ja pildikvaliteeti ning tõeliselt elutruud visuaalset kogemust
DTS HD optimeerib helitöötlust tänu originaalse helisisu säilitamisele, et saaksite kuulara kõlaritest paremat heli ja kristallselgeid dialooge.
SAPHI on kiire ja intuitiivne operatsioonisüsteem, mis võimaldab Philipsi Smart TV kasutamisest puhast rõõmu tunda. Nautige suurepärast pildikvaliteeti ja ühe nupuvajutusega ligipääsetavat lihtsa kujundusega menüüd. Nii saate telerit lihtsasti juhtida ning kiiresti Philipsi Smart TV populaarseid rakendusi (sh YouTube, Netflix jne) avada.
3.6
5-st
97
Auhinnad
StaSIuddz
05/12/2021
Polska
Telewizor i te kolory
Gorąco polecam telewizor z ambilight świetnie się prezentuje i te kolory na pewno wrócę do tych światełek
Positiivsed omadused
Kolor obraz jakość
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6700 series 43PUS6703 Niezwykle smukły telewizor LED Smart 4K UHD
Kasutamise kuupäev 2020-12-05
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6700 series 43PUS6703 Niezwykle smukły telewizor LED Smart 4K UHD
Kasutamise kuupäev 2020-12-05
PABLO
29/11/2020
Polska
Ten product jest super
Doskonała jakość obrazu smart TV działa płynnie co do dźwięku to troszeczkę za słabe głośniki ale za tą cenę nie można mieć wszystkiego
Positiivsed omadused
Czysty odbiiór smart tv
Negatiivsed omadused
Głośniki trochę za słabe
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6700 series 50PUS6703 Niezwykle smukły telewizor LED Smart 4K UHD
Kasutamise kuupäev 2018-11-29
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6700 series 50PUS6703 Niezwykle smukły telewizor LED Smart 4K UHD
Kasutamise kuupäev 2018-11-29
BleckCat
05/01/2020
Polska
Ten produkt mni nie zawiódł.
Kupiłem ten tv ponad półtora roku. Nigdy mnie nie zawiódł. Obraz bardzo przyzwoity. W 4 k... Czysty. Ostry i kolory również bardzo dobre. Netfliks.. Piękny obraz zwłaszcza kiedy film jest w hdr. Ambilith.. Podświetlenie to sama przyjemność podczas oglądania wieczorem filmów. Polecam. Czytam nie które recenzje i nie mogę się z nimi zgodzić. Ani razu tv mnie nie zawiódł. Jak na LCD TV produkt ten polecam. Nie żałuję zakupy. Kolejny TV to będzie oled Philipsa również z podświetleniem Ambilait. Polecam wszystkim
Positiivsed omadused
Prosta intuicyjna obsługa. Android w innych tv zamula tutaj oprogramowanie philipsa jest lekkie i nie zacina tv. Ambilith to sama uczta dla oczu
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6700 series 55PUS6703 Niezwykle smukły telewizor LED Smart 4K UHD
Kasutamise kuupäev 2018-01-05
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6700 series 55PUS6703 Niezwykle smukły telewizor LED Smart 4K UHD
Kasutamise kuupäev 2018-01-05
Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi.
Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.
Philipsi rakendus TV Remote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist, operaatorist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV rakenduste pakkumised sõltuvad nii teleri mudelist kui ka riigist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/smarttv..
USB kaudu salvestamine on võimalik vaid digikanalitel, salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimiskaitsega (CI+). Võidakse kohaldada riigi ja kanali piiranguid.
Ühilduvus sõltub Miracasti Wi-Fi sertifikaadist ja Android 4.2 või uuema versiooni olemasolust. Lisateabe saamiseks vaadake oma seadme dokumente.
Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).