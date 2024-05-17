Otsisõnad

Teler
  • Rohkem värve. Rohkem detaile. Rohkem põnevust. Rohkem värve. Rohkem detaile. Rohkem põnevust. Rohkem värve. Rohkem detaile. Rohkem põnevust.
    Energy Label Europe F Energiamärgis
    Lisateabe saamiseks laadige alla Energiamärgis (PDF 203.0KB)

    The Xtra 4K QD MiniLED Ambilighti teler

    85PML9019/12

    Overall rating / 5
    • Arvustust Arvustust

    Rohkem värve. Rohkem detaile. Rohkem põnevust.

    Pange kõik mängu. Vaadake istme serval olles. Xtra pakub teile vapustavaid detaile ja värve, suurepärast heli — ja kaasahaaravat Ambilighti. Filmidest spordi ja mängudeni, õhtud kodus on suuremad kui kunagi varem.

    Vaadake kõiki eeliseid

    The Xtra 4K QD MiniLED Ambilighti teler

    Sarnased tooted

    Vaadake kõiki Ambilight

    Rohkem värve. Rohkem detaile. Rohkem põnevust.

    Xtra 4K QD MiniLED Ambilight teler

    • 215 cm (85") AMBILIGHTi teler
    • Pildiparandusmootor P5 Perfect
    • TITAN OS-i nutiplatvorm
    • Dolby Vision ja Dolby Atmos
    Sukelduge sellesse, mida armastate. Ambilighti teler.

    Sukelduge sellesse, mida armastate. Ambilighti teler.

    Ambilighti telerid on ainsad, millel on LED-lambid teleri taga, mis reageerivad teie vaadatavale sisule, tagades ulatusliku värvilise valguse. See muudab kõike: teie teler tundub suurem ja teid tõmmatakse sügavamale teie lemmik spordisisusse, filmidesse, muusikasse ja mängudesse.

    Täiuslik olenemata allikast. Philipsi P5 mootor.

    Täiuslik olenemata allikast. Philipsi P5 mootor.

    Philipsi pildiparandusmootor P5 tagab, et pilt on sama särav kui teie lemmiksisu. Üksikasjad on märgatavalt sügavamad. Värvid on erksad ja nahatoonid loomulikud. Kontrast on nii terav, et panete tähele iga detaili. Ja liikumine on täiuslikult sujuv.

    Quantum Doti tehnoloogia erakordsete värvide ja kontrasti jaoks

    Quantum Doti tehnoloogia erakordsete värvide ja kontrasti jaoks

    Sügavamad värvid. Kirkam valge värv. Sügavam must värv. Xtra Quantum Dot Mini-LED-tehnoloogia tagab selge ja üksikasjaliku pildi ning üliterava kontrasti. Näete rohkem värve kui iial varem ja Ambilighti teler ühildub kõikide tuntumate HDR-vormingutega, tänu millele on rohkem detaile ka pimedates ja eredates osades.

    Leidke otsitav sisu hõlpsalt. TITAN OS.

    Leidke otsitav sisu hõlpsalt. TITAN OS.

    Meie TITAN OS-i nutiteleriplatvormiga käib lemmiksisu leidmine kiirelt ja lihtsalt. Kas naudite sarja? Saate vaatamist jätkata otse avakuvalt. Kui otsite midagi uut, saate sirvida kategooriaid, nagu põnevus või draama, ja vaadata ühes kohas parimate voogedastusteenuste soovitusi.

    Kinolik pilt ja heli. Dolby Vision and Dolby Atmos.

    Kinolik pilt ja heli. Dolby Vision and Dolby Atmos.

    Tänu Dolby Visionile ja Dolby Atmosele on teie filmide, telesaadete ning mängude pilt ja heli imelised. Vaadake režissööri soovitud ekraanipilti ja mitte pettumustvalmistavaid stseene, mis on nii tumedad, et silm ei seleta! Kuulete selgelt iga sõna. Kogete heliefekte, nagu toimuks kõik teie ümber.

    Eepiline mängimine. 120 Hz, üliväike viitaeg, VRR, Freesync.

    Eepiline mängimine. 120 Hz, üliväike viitaeg, VRR, Freesync.

    Mängige ilma piiranguteta ja sukelduge QD MiniLED-ide uskumatusse reaalsusesse! HDMI 2.1, ülikiire 120 Hz loomulik värskendussagedus ja üliväike sisendviivitus loovad parima sujuvuse ja tundlikkusega ning ülimalt loomuliku liikumisega mängukogemuse ja suurepärase graafika. Ambilighti mängurežiim toob veelgi rohkem põnevust ja kui mängite arvutiga, saate HDMI kaudu nautida 144 Hz VRR-i.

    Kaujgjuhtimispult on valmistatud ringlussevõetud plastist. Vastutustundlik pakendamine.

    Kaujgjuhtimispult on valmistatud ringlussevõetud plastist. Vastutustundlik pakendamine.

    Xtra metallalus on elegantne ning Ambilighti saab kasutada meeleoluvalgustusena ka siis, kui ekraan on välja lülitatud. Teleri kaugjuhtimispuldi valmistamisel on kasutatud ringlussevõetud plasti, pakend on FSC-sertifikaadiga ringlussevõetud papist ning sisumaterjalid on trükitud ringlussevõetud paberile.

    Looge lihtne ühendus nutikodu võrkude ja häälassistentidega.

    Looge lihtne ühendus nutikodu võrkude ja häälassistentidega.

    Sujuv ühenduvus Matteri ja Control4 süsteemiga tähendab seda, et saate selle 4K Ambilighti teleri olemasoleva nutika kodu võrguga hõlpsalt integreerida. Samuti saate kasutada teleri kaugjuhtimispulti satelliit- või kaabliboksi juhtimiseks või teleri sisseehitatud Alexa-funktsiooni äratamiseks. Lisaks ühildub teler Google’i nutikõlaritega.

    Philipsi juhtmevaba kodune süsteem koos DTS Play-Fi-ga

    Philipsi juhtmevaba kodune süsteem koos DTS Play-Fi-ga

    DTS Play-Fi-ga varustatud Philipsi juhtmevaba kodusüsteem võimaldab teil kodus sekunditega ühendada ühilduvaid ribakõlareid ja juhtmeta kõlareid. Vaadake köögis filme. Mängige muusikat kõikjal. Võite luua isegi kodukino ruumilise heli süsteemi, kasutades oma Ambilighti telerit keskkõlarina.

    Toetab kõiki peamiseid HDR-vorminguid

    Toetab kõiki peamiseid HDR-vorminguid

    Matteri ja Control4 ühilduvus

    Matteri ja Control4 ühilduvus.

    Tehnilisi andmeid

    • Ambilight

      Ambilighti funktsioonid
      • Kohandumine seinavärviga
      • Režiim Lounge light
      • Ambilight muusikas
      • AmbiSleep
      • Päikesetõusu alarm
      • töötab Philipsi juhtmevabade kodukõlaritega
      • Ambilight FTI animatsioon
      Ambilighti versioon
      3 küljel

    • Pilt/Ekraan

      Ekraani diagonaalsuurus (tollides)
      85  tolli
      Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites)
      215  cm
      Ekraan
      4K UHD MiniLED
      Paneeli eraldusvõime
      3840 × 2160
      Loomulik värskendussagedus
      144  Hz
      Pildimootor
      Pildiparandusmootor P5 Perfect

    • Ekraani lahutusvõime

      Lahutusvõime – värskendussagedus
      • 576p-50Hz
      • 640x480-60Hz
      • 720p-50Hz,60Hz
      • 1920 x 1080 p – 24/25/30/50/ 60/100/120/144 Hz
      • 2560 x 1440 – 60/120/144 Hz
      • 3840 x 2160 p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz

    • Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

      Digi-TV
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Telekava*
      8 päeva elektrooniline telekava
      Teletekst
      1000 lehekülge hüperteksti

    • Smart TV

      OS
      TITAN OS
      Mälu suurus (Flash)*
      8 GB
      Rakendus Smart TV*
      • Netflix
      • YouTube
      • Amazon Prime Video
      • TITANi kanal
      • NFT*
      • STB Controlleri rakendus

    • Smart TV funktsioonid

      Kasutaja interaktsioon
      Ekraani peegeldamine
      Interaktiivne TV
      HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
      Häälassistent*
      • Sisseehitatud Amazon Alexa
      • RC koos mikrofoniga
      Smart Home kogemus
      • Töötab Amazon Alexaga
      • Töötab Google'i assistendiga
      • MATTER
      • Control4

    • Multimeedia rakendused

      Videoesitusvormingud
      AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
      Muusikaesitusvormingud
      MP3, WAV, AAC, FLAC
      Toetatud subtiitrite formaadid
      SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
      Pildiesitusvormingud
      JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

    • Heli

      Väljundvõimsus (RMS)
      50 W
      Kõlari konfiguratsioon
      2 x 10 W kesk- ja kõrgsageduskõlarit, 30 W madalsageduskõlar
      Koodek
      • Dolby Digital MS12 V2.6.2
      • Dolby Atmos
      • DTS:X
      Heli täiustused
      • Dolby Bass Enhancement
      • Selge dialoog
      • A.I. heli
      • A.I. EQ
      • Dolby Volume Leveler
      • Öörežiim
      • Heli kohandamine

    • Ühenduvus

      HDMI-pesade arv
      4
      HDMI funktsioonid
      • 4K
      • Heli tagasisidekanal
      EasyLink HDMI-CEC
      • Puldi signaali edastus
      • Süsteemi heli juhtimine
      • Süsteemi ooterežiimi lülitamine
      • Esitamine ühe vajutusega
      USB-pesade arv
      2
      Juhtmeta ühendus
      • Wi-Fi 802.11ac, 2 × 2, kahesüsteemne
      • Bluetooth 5.2
      HDCP 2.3
      Jah, on kõigil HDMI pesadel
      HDMI ARC
      Jah, on HDMI2-l
      HDMI 2.1 funktsioonid
      • eARC HDMI 2-l
      • eARC/VRR/ALLM tugi
      EasyLink 2.0
      • Väline seadistus teleri kasutajaliidese kaudu
      • HDMI-CEC Philipsi teleri/SB jaoks

    • Toetatud HDMI-video funktsioonid

      Mängimine
      • ALLM
      • HDMI VRR
      • AMD FreeSync Premium
      HDR (High Dynamic Range)
      • Dolby Vision
      • HDR10
      • Ühildub HDR10+ formaadiga
      • HLG
      HDMI 1/2/3/4
      • Kuni 48 Gbit/s
      • 4Kx2K 144Hz 12bits 4:2:2
      • HDR (High Dynamic Range)

    • EL-i energiakaart

      EPREL-i registreerimisnumbrid
      1943968
      SDR-i energiaklass
      F
      SDR-i sisselülitatud režiimi voolutarve
      154 Kwh / 1000 h
      HDR-i energiaklass
      G
      HDR-i sisselülitatud režiimi voolutarve
      387 Kwh / 1000 h
      Väljalülitatud seadme võimsustarve
      Pole saadaval
      Võrguga ühendatud ooterežiim
      2,0 W
      Kasutatud ekraanitehnoloogia
      LED LCD

    • Võimsus

      Toiteallikas
      LED LCD
      Energiatarve ooterežiimis
      vähem kui 0,5 W
      Energiasäästufunktsioonid
      • Automaatse väljalülituse taimer
      • Pildi väljalülitamine (raadio kuulamiseks)
      • Ökorežiim
      • Valgussensor

    • Tarvikud

      Komplektis olevad tarvikud
      • Kaugjuhtimispult
      • 2 x AAA-patareid
      • Lauapealne alus
      • Toitejuhe
      • Kiirjuhend
      • Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür

    • Disain

      Teleri värvid
      Antratsiithall raam
      Aluse disain
      Antratsiithallid kaarekujulised alused

    • Mõõtmed

      Ühildub seinakinnitusega
      600 x 400 mm
      Teler ilma aluseta (L x K x S)
      1894 x 1100 x 96 mm
      Teler koos alusega (L x K x S)
      1894 x 1158 x 397 mm
      Pakendikarp (L x K x S)
      2080 x 1250 x 245 mm
      Teleri kaal ilma aluseta
      49,0 kg
      Teleri kaal koos alusega
      50,0 kg
      Kaal koos pakendiga
      60,0 kg

    Badge-D2C

    Saage selle toote kohta tuge

    Leidke toote näpunäiteid, KKK-d, kasutusjuhendeid ning ohutus- ja vastavusteavet.

    Soovitatud tooted

    Hiljuti vaadatud tooted

    Arvustused

    Kirjuta esimesena oma arvustus

    • Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).
    • Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
    • Smart TV rakenduste pakkumised olenevad nii teleri mudelist kui ka riigist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/smarttv.
    • Philipsi rakendus TV Remote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist, operaatorist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/TVRemoteapp.
    • Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
    • Vajalik Netflixi tellimus. Tingimused leiate veebisaidilt https://www.netflix.com.
    • Amazon Prime on saadaval valitud keeltes ja riikides.
    • Amazon, Alexa ja kõik seotud logod on ettevõtte Amazon.com, Inc. või selle sidusettevõtete registreeritud kaubamärgid. Amazon Alexa on saadaval valitud keeltes ja riikides.
    • Kaugjuhtimispuldi meediateenuste nupp on riigiti erinev. Palun vaadake tegelikku toodet karbis.
    • Google'i assistent on saadaval erinevates keeltes ja riikides, mis vastavad tootetüüpidele.
    • Hääljuhtimisteenuste kättesaadavus ja funktsionaalsus sõltuvad riigist ja keelest.
    • HBO Maxi rakenduse teenus on saadaval 2024. aasta augustist.
    • Matter / Control4: see funktsioon muutub kättesaadavaks 2024. aastal tarkvarauuenduse kaudu.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Kõik õigused reserveeritud.

    Meie saiti saab kõige paremini vaadata Microsoft Edge, Google Chrome või Firefox uusima versiooniga.