85PML9019/12
Rohkem värve. Rohkem detaile. Rohkem põnevust.
Pange kõik mängu. Vaadake istme serval olles. Xtra pakub teile vapustavaid detaile ja värve, suurepärast heli — ja kaasahaaravat Ambilighti. Filmidest spordi ja mängudeni, õhtud kodus on suuremad kui kunagi varem.Vaadake kõiki eeliseid
Kui vastate meditsiiniseadmete käibemaksu vabastuse tingimustele, siis kasutage seda selle tootega. Käibemaks arvatakse maha ülal kuvatud hinnast. Lisateavet leiate oma ostukorvist.
Ambilighti telerid on ainsad, millel on LED-lambid teleri taga, mis reageerivad teie vaadatavale sisule, tagades ulatusliku värvilise valguse. See muudab kõike: teie teler tundub suurem ja teid tõmmatakse sügavamale teie lemmik spordisisusse, filmidesse, muusikasse ja mängudesse.
Philipsi pildiparandusmootor P5 tagab, et pilt on sama särav kui teie lemmiksisu. Üksikasjad on märgatavalt sügavamad. Värvid on erksad ja nahatoonid loomulikud. Kontrast on nii terav, et panete tähele iga detaili. Ja liikumine on täiuslikult sujuv.
Sügavamad värvid. Kirkam valge värv. Sügavam must värv. Xtra Quantum Dot Mini-LED-tehnoloogia tagab selge ja üksikasjaliku pildi ning üliterava kontrasti. Näete rohkem värve kui iial varem ja Ambilighti teler ühildub kõikide tuntumate HDR-vormingutega, tänu millele on rohkem detaile ka pimedates ja eredates osades.
Meie TITAN OS-i nutiteleriplatvormiga käib lemmiksisu leidmine kiirelt ja lihtsalt. Kas naudite sarja? Saate vaatamist jätkata otse avakuvalt. Kui otsite midagi uut, saate sirvida kategooriaid, nagu põnevus või draama, ja vaadata ühes kohas parimate voogedastusteenuste soovitusi.
Tänu Dolby Visionile ja Dolby Atmosele on teie filmide, telesaadete ning mängude pilt ja heli imelised. Vaadake režissööri soovitud ekraanipilti ja mitte pettumustvalmistavaid stseene, mis on nii tumedad, et silm ei seleta! Kuulete selgelt iga sõna. Kogete heliefekte, nagu toimuks kõik teie ümber.
Mängige ilma piiranguteta ja sukelduge QD MiniLED-ide uskumatusse reaalsusesse! HDMI 2.1, ülikiire 120 Hz loomulik värskendussagedus ja üliväike sisendviivitus loovad parima sujuvuse ja tundlikkusega ning ülimalt loomuliku liikumisega mängukogemuse ja suurepärase graafika. Ambilighti mängurežiim toob veelgi rohkem põnevust ja kui mängite arvutiga, saate HDMI kaudu nautida 144 Hz VRR-i.
Xtra metallalus on elegantne ning Ambilighti saab kasutada meeleoluvalgustusena ka siis, kui ekraan on välja lülitatud. Teleri kaugjuhtimispuldi valmistamisel on kasutatud ringlussevõetud plasti, pakend on FSC-sertifikaadiga ringlussevõetud papist ning sisumaterjalid on trükitud ringlussevõetud paberile.
Sujuv ühenduvus Matteri ja Control4 süsteemiga tähendab seda, et saate selle 4K Ambilighti teleri olemasoleva nutika kodu võrguga hõlpsalt integreerida. Samuti saate kasutada teleri kaugjuhtimispulti satelliit- või kaabliboksi juhtimiseks või teleri sisseehitatud Alexa-funktsiooni äratamiseks. Lisaks ühildub teler Google’i nutikõlaritega.
DTS Play-Fi-ga varustatud Philipsi juhtmevaba kodusüsteem võimaldab teil kodus sekunditega ühendada ühilduvaid ribakõlareid ja juhtmeta kõlareid. Vaadake köögis filme. Mängige muusikat kõikjal. Võite luua isegi kodukino ruumilise heli süsteemi, kasutades oma Ambilighti telerit keskkõlarina.
