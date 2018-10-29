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Tootmine lõpetatud
AJ110/12
Kompaktne äratuskell
See Philipsi automaatse LCD-taustvalgustusega kompaktne äratuskell teeb kalendri, äratuste ja kellaaja seadmise lihtsaks. Kell saab toite ühelt AA-patareilt ja on seega ideaalne reisimisel. Äratuse kordus laseb teil uinakut viie minuti võrra pikendada.
See käepärane ja kompaktne äratuskell pakub täpset aega ja äratuse funktsiooni. See on piisavalt väike, et võiksite paigutada selle igale poole kodus või kontoris või võtta selle kaasa reisile.
Tagantvalgustusega LCD-ekraan on hästi nähtav ja lihtsalt kasutatav ka vähese valgusega ning sellelt näete selget ülevaadet olulisest teabest.
Kella ja äratust on nii lihtne seadistada, et kiirjuhendi või kasutusjuhendi lugemine polegi vajalik. Kellaaja ja äratuse seadistamiseks vaadake vaid kellraadio võrekattega nuppe.
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