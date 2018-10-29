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  • Ärgake iPodi/iPhone'i muusika saatel
  • Ärgake iPodi/iPhone'i muusika saatel
  • Ärgake iPodi/iPhone'i muusika saatel
  • Ärgake iPodi/iPhone'i muusika saatel
  • Ärgake iPodi/iPhone'i muusika saatel
  • Ärgake iPodi/iPhone'i muusika saatel
  • Ärgake iPodi/iPhone'i muusika saatel
  • Ärgake iPodi/iPhone'i muusika saatel
  • Ärgake iPodi/iPhone'i muusika saatel
  • Ärgake iPodi/iPhone'i muusika saatel
  • Ärgake iPodi/iPhone'i muusika saatel
  • Ärgake iPodi/iPhone'i muusika saatel
  • Ärgake iPodi/iPhone'i muusika saatel
  • Ärgake iPodi/iPhone'i muusika saatel

Tootmine lõpetatud

Äratusega kellraadio iPodile/iPhone'ile

AJ7030D/12

Ärgake iPodi/iPhone'i muusika saatel
Ärgake, kuulates lemmiklugusid iPodist/iPhone'ist või FM-raadiost Philipsi pilkupüüdva kellraadio kaudu, mis ergastab teie tuba ja hommikuid. Kellraadio nutika doki kaudu saate oma seadmeid laadida ka ilma kaitsekorpust eemaldamata.
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Ärgake iPodi/iPhone'i muusika saatel

  • MP3 Link

Võite dokkida kõiki iPode/iPhone'e, ka korpuses olevaid

Võite dokkida kõiki iPode/iPhone'e, ka korpuses olevaid

Nutika disainiga, vedrukinnitusega dokkimisporti mahuvad hõlpsalt kõik iPodid või iPhone'id, ka ilma eriadapteriteta. Lisaks toimib see ka enamiku kaitsekorpustega – võite dokkida oma iPodi või iPhone'i nii, nagu see on. Nüüd saate oma muusikat tõesti muretult nautida.

Ärgake oma iPodi/iPhone'i muusika või raadio saatel

Kellaaja ja äratuse varundamine ka voolukatkestuse korral õigel ajal ärkamiseks

Voolukatkestuse korral säilitab see intelligentne kell kindlalt aja ja seaded. Tänu varuakule jääb määratud äratus aktiivseks ka siis, kui ekraan on välja lülitunud. Kui vool taastub, pole vaja kella uuesti seadistada ega sätteid määrata. Varuakul on piisavalt energiat määratud kellaajal äratuse esitamiseks ka juhul, kui vool ei taastu, tagades, et te kunagi sisse ei maga.

Tehnilised andmed

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