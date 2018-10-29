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Tootmine lõpetatud
AJ7030D/12
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Nutika disainiga, vedrukinnitusega dokkimisporti mahuvad hõlpsalt kõik iPodid või iPhone'id, ka ilma eriadapteriteta. Lisaks toimib see ka enamiku kaitsekorpustega – võite dokkida oma iPodi või iPhone'i nii, nagu see on. Nüüd saate oma muusikat tõesti muretult nautida.
Voolukatkestuse korral säilitab see intelligentne kell kindlalt aja ja seaded. Tänu varuakule jääb määratud äratus aktiivseks ka siis, kui ekraan on välja lülitunud. Kui vool taastub, pole vaja kella uuesti seadistada ega sätteid määrata. Varuakul on piisavalt energiat määratud kellaajal äratuse esitamiseks ka juhul, kui vool ei taastu, tagades, et te kunagi sisse ei maga.
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