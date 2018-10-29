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Tootmine lõpetatud

dokkimisega helisüsteem

DTM9030/10

Kõrgustesse kanduv juhtmeta kaunis heli

Laske Philips Fidelio Sound Tower kõlarite kvaliteetsel helil end muusikasse haarata. Voogedastage muusikat juhtmevabalt Bluetooth® aptX ja AAC abil. Mängige Philips DualDockiga muusikat oma CD-delt või iPodist või iPhone'ist. Tervet ruumi täitev heli vaid kahe kõlariga.

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Helist haaratud

Kõrgustesse kanduv juhtmeta kaunis heli

  • Bluetooth® aptX ja AAC

DualDock iPodi/iPhone'ilaadimiseks ja mängimiseks (Lightning ja 30-pin)

DualDock iPodi/iPhone'ilaadimiseks ja mängimiseks (Lightning ja 30-pin)

Apple'i Lightning-ühenduse ja 30-viiguga seadmete ühendamiseks mõeldud sileda kujundusega DualDock hüppab vajadusel välja, paljastades ühendusliitmikud ja toimides iPhone'i/iPodi alusena.

USB Direct MP3-/WMA-muusikavormingu esitamiseks

USB Direct MP3-/WMA-muusikavormingu esitamiseks

USB Directi režiimis ühendage oma USB-seade Philipsi seadme USB-porti ja saategi digitaalset muusikat oma Philipsi seadmelt esitada.

Ainulaadne torndisain, et sobituda teie elustiiliga

Sound Tower on loodud tekitama avarat, ruumi täitvat ja kaasahaaravat heli koos stiilse ja kompaktse kujundusega. Sellel on stiilne ja kaasaegne disain, mis sobib iga kodu sisekujundusega.

Tehnilised andmed

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.