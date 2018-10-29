30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
DTM9030/10
Kõrgustesse kanduv juhtmeta kaunis heli
Laske Philips Fidelio Sound Tower kõlarite kvaliteetsel helil end muusikasse haarata. Voogedastage muusikat juhtmevabalt Bluetooth® aptX ja AAC abil. Mängige Philips DualDockiga muusikat oma CD-delt või iPodist või iPhone'ist. Tervet ruumi täitev heli vaid kahe kõlariga.
Bluetooth® aptX ja AAC
Apple'i Lightning-ühenduse ja 30-viiguga seadmete ühendamiseks mõeldud sileda kujundusega DualDock hüppab vajadusel välja, paljastades ühendusliitmikud ja toimides iPhone'i/iPodi alusena.
USB Directi režiimis ühendage oma USB-seade Philipsi seadme USB-porti ja saategi digitaalset muusikat oma Philipsi seadmelt esitada.
Sound Tower on loodud tekitama avarat, ruumi täitvat ja kaasahaaravat heli koos stiilse ja kompaktse kujundusega. Sellel on stiilne ja kaasaegne disain, mis sobib iga kodu sisekujundusega.
Arvustused