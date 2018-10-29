Tervisliku õhu kaitse meeldetuletus

Tervisliku õhu kaitse meeldetuletus teavitab teid kohe, kui on aeg filter välja vahetada. Kui filtrit või tahti kohe ei vahetata, lõpetab seade töötamise, et vältida mittetoimiva filtri või tahtiga töötamist. See tagab teile alati tervisliku õhu.