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  • Standard Product Photo Philips NanoProtect Filter Series 1 FY1114/10
  • Packaging photograph Philips NanoProtect Filter Series 1
  • Packaging photograph Philips NanoProtect Filter Series 1
  • Standard Product Photo Philips NanoProtect Filter Series 1 FY1114/10
  • Packaging photograph Philips NanoProtect Filter Series 1
  • Packaging photograph Philips NanoProtect Filter Series 1

NanoProtecti filter, seeria 1

FY1114/10

Hingates tunnete erinevust

Tõhus puhastus Nano Protectiga

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Hingates tunnete erinevust

  • 0,02 µm* osakeste filtreerimine

  • Lihtsalt paigaldatav

Filtrit on lihtne paigaldada

Lihtsalt võtke uus filter pakendist välja, vahetage seadmes olev kasutatud filter ja vajutage kasutajaliidesel lähtestamisnuppu

Tervisliku õhu kaitse meeldetuletus

Tervisliku õhu kaitse meeldetuletus

Tervisliku õhu kaitse meeldetuletus teavitab teid kohe, kui on aeg filter välja vahetada. Kui filtrit või tahti kohe ei vahetata, lõpetab seade töötamise, et vältida mittetoimiva filtri või tahtiga töötamist. See tagab teile alati tervisliku õhu.

NanoProtecti filter eemaldab tõhusalt saasteained

NanoProtecti filter eemaldab tõhusalt saasteained

NanoProtecti filter eemaldab tõhusalt saasteained, mis on vaid 0,02 µm suurused*, sh peene tolmu, tolmulestad, bakterid ja mõned viirused. Eriti tõhusaks filtreerimiseks on lahtivoltimise korral pindala 1,17 m2. Eemaldab allergeenid ja kaitseb teid allergianähtude esinemise eest.

Tehnilised andmed

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  • 10% allahindlust esimesel tellimusel
  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. IUTA katsetatud. Maailma Terviseorganisatsiooni (World Health Organization, WHO) 2008. aastal läbi viidud mikrobioloogilise riski hindamise aruandest nähtub, et linnugripp, inimgripi viirused, Legionella bakterid, hepatiidi viirused ja SARS-koroonaviirused on suuremad kui 20 nanomeetrit (0,02 µm).