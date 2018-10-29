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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
FY1114/10
Hingates tunnete erinevust
Tõhus puhastus Nano Protectiga
0,02 µm* osakeste filtreerimine
Lihtsalt paigaldatav
Lihtsalt võtke uus filter pakendist välja, vahetage seadmes olev kasutatud filter ja vajutage kasutajaliidesel lähtestamisnuppu
Tervisliku õhu kaitse meeldetuletus teavitab teid kohe, kui on aeg filter välja vahetada. Kui filtrit või tahti kohe ei vahetata, lõpetab seade töötamise, et vältida mittetoimiva filtri või tahtiga töötamist. See tagab teile alati tervisliku õhu.
NanoProtecti filter eemaldab tõhusalt saasteained, mis on vaid 0,02 µm suurused*, sh peene tolmu, tolmulestad, bakterid ja mõned viirused. Eriti tõhusaks filtreerimiseks on lahtivoltimise korral pindala 1,17 m2. Eemaldab allergeenid ja kaitseb teid allergianähtude esinemise eest.
Arvustused
IUTA katsetatud. Maailma Terviseorganisatsiooni (World Health Organization, WHO) 2008. aastal läbi viidud mikrobioloogilise riski hindamise aruandest nähtub, et linnugripp, inimgripi viirused, Legionella bakterid, hepatiidi viirused ja SARS-koroonaviirused on suuremad kui 20 nanomeetrit (0,02 µm).