10% allahindlust esimesel tellimusel
30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
E-pood
Õhupuhasti ja õhuniisutaja
Kõik seeriad
Originaalasendusfilter NanoProtect HEPA
Tootmine lõpetatud
Tugi
FY1410/10
Mine e-poodi
Logige sisse või looge konto
Teil on kohe juurdepääs käsiraamatutele, kohandatud tugiteenustele ja muule. Lisaks on see kiire ja lihtne.
Eco passport Philips Nano Protect Filter - English (US)
NanoProtect HEPA tagab, et olete kaitstud viiruste, bakterite, õietolmu, kodutolmu, peenosakeste ja lemmikloomade kõõmaosakeste eest.
Philipsiga ühenduse võtmine
Meil on hea meel teid siin aidata