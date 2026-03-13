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Originaalasendusfilter NanoProtect HEPA

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OriginaalasendusfilterNanoProtect HEPA

FY1410/10

Originaalasendusfilter NanoProtect HEPA

Tootmine lõpetatud

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

Eco passport Philips Nano Protect Filter - English (US)

  • PDF fail, 403.1 kB
  • 13 March 2026

NanoProtect HEPA tagab, et olete kaitstud viiruste, bakterite, õietolmu, kodutolmu, peenosakeste ja lemmikloomade kõõmaosakeste eest.

  • PDF fail
  • 8 April 2026

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