30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
FY5156/10
Hingates tunnete erinevust
Suurepärane niisutamine NanoCloudiga
NanoCloud tehnoloogia
Lihtsalt puhastatav
Nutikas disain võimaldab niisutustahti lihtsasti puhastada ja hooldada. Lihtsalt eemaldage taht koos rattaga rattatoelt ja loputage niisutustahti jooksva kraanivee all.
Tervisliku õhu kaitse meeldetuletus annab teile kohe teada, kui on õige aeg taht välja vahetada. Kui tahti kohe ei vahetata, lõpetab seade töötamise, et vältida mittetõhusat tööd. Pöördtaht ei püsi kunagi vees, see lõpetab pöörlemise, kui on veest väljas või kui saavutatakse eelseadistatud niiskuse tase, samas kui ventilaator jätkab puhastusrežiimis töötamist ja kuivatab tahti. Seega on teile alati tagatud tervislik õhk.
Philipsi NanoCloudi nähtamatu veeudu ei tekita ruumis valget tolmu ega niiskeid laike.
Arvustused
Katsetatud bakteriga Staphylococcus Albus ja MS2 viirusega, tingimused lähtuvad antibakteriaalsetest omadustest kooskõlas standardiga GB21551.3; kasutati bakterit Staphylococcus Albus, algkontsentratsioon on 1*105 cfu/m3