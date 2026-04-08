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Originaalasendusfilter Aktiivsöefilter

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OriginaalasendusfilterAktiivsöefilter

FY5182/10

Originaalasendusfilter Aktiivsöefilter

Tootmine lõpetatud

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

Philipsi aktiivsöefilter püüab tõhusalt kinni lõhnad ja sissehingatavad ohtlikud gaasid, nagu lenduvad orgaanilised ühendid, osoon ja formaldehüüd, et hoida teie kodu õhk puhta ja ohutuna.

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  • 8 April 2026

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