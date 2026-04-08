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Õhupuhasti ja õhuniisutaja
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Originaalasendusfilter Aktiivsöefilter
Tootmine lõpetatud
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FY5182/10
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Philipsi aktiivsöefilter püüab tõhusalt kinni lõhnad ja sissehingatavad ohtlikud gaasid, nagu lenduvad orgaanilised ühendid, osoon ja formaldehüüd, et hoida teie kodu õhk puhta ja ohutuna.
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