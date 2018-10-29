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Tootmine lõpetatud
FY5182/30
Tõhus kaitse parima tulemuse saavutamiseks
Philipsi aktiivsöefilter püüab tõhusalt kinni lõhnad ja sissehingatavad ohtlikud gaasid, nagu lenduvad orgaanilised ühendid, osoon ja formaldehüüd, et hoida teie kodu õhk puhta ja ohutuna.
Tööiga kuni 12 kuud
Filtreerib gaase ja lõhnu
Rakendus CleanHome+ võimaldab jälgida filtri tööiga ja olekut igal ajal ja kõikjalt (2). Teile antakse märku, kui on aeg filtrit vahetada, ja asendusfiltri saate tellida lihtsalt otse rakenduse kaudu (3).
Philipsi seade annab teile teada, millal eelfiltrit puhastada ja millal filter välja vahetada. Selleks kulub aega alla minuti. Seadme hooldus ei nõua pingutusi, et saaksite alati nautida puhast ja tervislikku õhku.
Philipsi aktiivsöefilter pakub järjepidevat kaitset ja tagab optimaalse filtreerimise kuni aastaks. (1)
Arvustused
(1) Soovitatav tööiga arvutatakse Philipsi kasutajate keskmise kasutusaja ja Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) linna välisõhu saastetaseme andmete põhjal. Tegelikku tööiga mõjutavad kasutuskeskkond ja -sagedus.
(2) Kohaldatakse ainult valitud ühenduvusega mudelitele
(3) Kohaldatakse ainult nendes riikides, kus on olemas Philipsi kauplus
(4) NanoProtect HEPA-filtri materjal tagab väiksema õhuvoolutakistuse kui HEPA H13 filtri materjal. Tänu sellele on NanoProtectiga Philipsi õhupuhasti puhta õhu voo kiirus (clean air delivery rate, CADR) suurem kui samaväärse suurusega HEPA H13 filtri puhul
(5) Õhust, mis on läbinud filtri, katsetatud IUTA poolt NaCl aerosooliga vastavalt standardile DIN71460-1.
(6) Olenevalt filtrist, mida kasutatakse koos Philipsi õhupuhastiga AC1711 või 1715
(7) Ettevõttes Airmid Health group Ltd. korraldatud mikroobide vähenemise määra test, mis viidi läbi 28,5 m³ katsekambris, mille õhk oli saastunud piisknakkusena leviva gripiga A(H1N1).
(8) Mikroobide vähendamise määra test välises laboris lindude koroonaviiruse (IBV) aerosoolidega saastunud katsekambris Philipsi HEPA NanoProtect filtriga.