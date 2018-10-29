Ühendage seade ja jälgige seda rakenduse kaudu

Rakendus CleanHome+ võimaldab jälgida filtri tööiga ja olekut igal ajal ja kõikjalt (2). Teile antakse märku, kui on aeg filtrit vahetada, ja asendusfiltri saate tellida lihtsalt otse rakenduse kaudu (3).