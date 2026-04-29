10% allahindlust esimesel tellimusel
30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
E-pood
Kliimahooldus
Kõik seeriad
Originaalasendusfilter NanoProtect HEPA
Tootmine lõpetatud
Tugi
FY5185/10
Mine e-poodi
Logige sisse või looge konto
Teil on kohe juurdepääs käsiraamatutele, kohandatud tugiteenustele ja muule. Lisaks on see kiire ja lihtne.
NanoProtect HEPA tagab, et olete kaitstud viiruste, bakterite, õietolmu, kodutolmu, peenosakeste ja lemmikloomade kõõmaosakeste eest.
Philipsiga ühenduse võtmine
Meil on hea meel teid siin aidata