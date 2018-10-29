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  • Standard Product Photo Philips NanoProtect filter Active Carbon FY6171/30
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  • Standard Product Photo Philips NanoProtect filter Active Carbon FY6171/30
  • Packaging photograph Philips NanoProtect AC filter

Tootmine lõpetatud

NanoProtecti filter Aktiivsüsi

FY6171/30

Hingates tunnete erinevust

Aktiivsöefiltri topeltsõel tagab lõhna ja erinevate gaaside eemaldamisel topeltjõudluse

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Topeltjõudlus, topeltkindlus

Hingates tunnete erinevust

  • Eemaldab lõhna ja erinevad gaasid

Filtrite topeltsõel tagab topeltjõudluse

Filtrite topeltsõel tagab topeltjõudluse

Jaapanis täiustatud söeprotsess

Erinevate gaaside eemaldamiseks kasutatakse segatud aktiivsütt ja Jaapani tehnoloogiat: 50% kivisöekoksi põhist aktiivsütt (CC-AC), 50% kookoskoore aktiivsütt ning Jaapanis täiustatud söeprotsessi, mille eesmärk on eemaldada erinevaid, mitte ainult ühte tüüpi gaase. Kookoskoore aktiivsüsi hõlmab mikropoore, mis sobivad hästi väikeste molekulidega gaasi eemaldamiseks, kuid söepõhine aktiivsüsi hõlmab mesopoore, mis sobivad hästi suurte molekulidega gaasidele.

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  • 10% allahindlust esimesel tellimusel
  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.