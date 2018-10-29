Jaapanis täiustatud söeprotsess

Erinevate gaaside eemaldamiseks kasutatakse segatud aktiivsütt ja Jaapani tehnoloogiat: 50% kivisöekoksi põhist aktiivsütt (CC-AC), 50% kookoskoore aktiivsütt ning Jaapanis täiustatud söeprotsessi, mille eesmärk on eemaldada erinevaid, mitte ainult ühte tüüpi gaase. Kookoskoore aktiivsüsi hõlmab mikropoore, mis sobivad hästi väikeste molekulidega gaasi eemaldamiseks, kuid söepõhine aktiivsüsi hõlmab mesopoore, mis sobivad hästi suurte molekulidega gaasidele.