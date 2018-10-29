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FY6171/30
Hingates tunnete erinevust
Aktiivsöefiltri topeltsõel tagab lõhna ja erinevate gaaside eemaldamisel topeltjõudluse
Eemaldab lõhna ja erinevad gaasid
Filtrite topeltsõel tagab topeltjõudluse
Erinevate gaaside eemaldamiseks kasutatakse segatud aktiivsütt ja Jaapani tehnoloogiat: 50% kivisöekoksi põhist aktiivsütt (CC-AC), 50% kookoskoore aktiivsütt ning Jaapanis täiustatud söeprotsessi, mille eesmärk on eemaldada erinevaid, mitte ainult ühte tüüpi gaase. Kookoskoore aktiivsüsi hõlmab mikropoore, mis sobivad hästi väikeste molekulidega gaasi eemaldamiseks, kuid söepõhine aktiivsüsi hõlmab mesopoore, mis sobivad hästi suurte molekulidega gaasidele.
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