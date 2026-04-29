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NanoProtect HEPAfilter

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NanoProtect HEPAfilter

FY6172/30

NanoProtect HEPAfilter

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

Suurepärase filtrimaterjaliga topeltsõel tagab osakeste eemaldamisel topelthea jõudluse. Eemaldab 99,97% 0,3-mikronilistest osakestest, sh tuntud allergeenid, tolm, saaste, bakterid ja mõned viirused. Filtreerib ülipisikesi osakesi suurusega 20 nm.

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  • 18 October 2025

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