10% allahindlust esimesel tellimusel
30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
E-pood
Kliimahooldus
Kõik seeriad
NanoProtect HEPAfilter
Tootmine lõpetatud
Tugi
FY6172/30
Mine e-poodi
Logige sisse või looge konto
Teil on kohe juurdepääs käsiraamatutele, kohandatud tugiteenustele ja muule. Lisaks on see kiire ja lihtne.
Suurepärase filtrimaterjaliga topeltsõel tagab osakeste eemaldamisel topelthea jõudluse. Eemaldab 99,97% 0,3-mikronilistest osakestest, sh tuntud allergeenid, tolm, saaste, bakterid ja mõned viirused. Filtreerib ülipisikesi osakesi suurusega 20 nm.
Philipsiga ühenduse võtmine
Meil on hea meel teid siin aidata