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MCD388/12
Wireless subwoofer
seinale paigaldatav
Philipsi muusikasüsteem ühildub enamiku saadaolevate DVD- ja CD-vormingutega. Selles saate esitada nii DVD-, DivX®-, (S)VCD-, MP3-/WMA-CD-, CD(RW)- ja pildi CD-plaate. SVCD on lühend sõnadest "Super VideoCD". SVCD on palju parema kvaliteediga kui VCD ja suurema eraldusvõime tõttu on selle pilt oluliselt teravam kui VCD-l. DivX®-i toe abil saate nautida DivX®-kodeeringuga videoid. DivX-meediavorming on MPEG4-vormingul põhinev tihendustehnoloogia, mille abil saate salvestada suuri faile, näiteks filme, treilereid ja muusikavideoid CD-R-/RW- ning DVD-plaatidele.
Digitaalne juhtmeta basskõlar on optimeeritud bassisageduste taasesituseks. Tulemuseks on võimas, sügava bassiheli taasesitus minimaalse moonutusega.
Digitaalse helijuhtimisega saate valida eelnevalt seadistatud režiimid Jazz, Rock, Pop ja Classic, et optimeerida sagedusvahemikke erinevate muusikastiilide jaoks. Igas režiimis reguleeritakse graafilise ekvalaiseri automaatselt heli tasakaalu ja võimendatakse valitud muusikastiili jaoks kõige olulisemaid helisagedusi. Digitaalne helijuhtimine lihtsustab muusika parimat esitamist, reguleerides heli tasakaalu täpselt teie esitatavale muusikale sobivaks.
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