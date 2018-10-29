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Tootmine lõpetatud

Õhuke DVD-mikrosüsteem

MCD388/12

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See õhuke Philipsi DVD-mikrosüsteem võimaldab teil kogeda uuel tasemel kvaliteediga heli ja videot. Seade toetab erinevaid sisendeid. Kõrglahutusega multimeediumiliides (HDMI) võimaldab kuvada teravamat pilti.
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Heli, mis sobib teie koju

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  • Wireless subwoofer

  • seinale paigaldatav

DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) ja pildi-CD esitamine

DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) ja pildi-CD esitamine

Philipsi muusikasüsteem ühildub enamiku saadaolevate DVD- ja CD-vormingutega. Selles saate esitada nii DVD-, DivX®-, (S)VCD-, MP3-/WMA-CD-, CD(RW)- ja pildi CD-plaate. SVCD on lühend sõnadest "Super VideoCD". SVCD on palju parema kvaliteediga kui VCD ja suurema eraldusvõime tõttu on selle pilt oluliselt teravam kui VCD-l. DivX®-i toe abil saate nautida DivX®-kodeeringuga videoid. DivX-meediavorming on MPEG4-vormingul põhinev tihendustehnoloogia, mille abil saate salvestada suuri faile, näiteks filme, treilereid ja muusikavideoid CD-R-/RW- ning DVD-plaatidele.

Digitaalne juhtmeta basskõlar võimsaks bassiheliks

Digitaalne juhtmeta basskõlar võimsaks bassiheliks

Digitaalne juhtmeta basskõlar on optimeeritud bassisageduste taasesituseks. Tulemuseks on võimas, sügava bassiheli taasesitus minimaalse moonutusega.

Digitaalne helijuhtimine optimaalsete muusikastiilide seadete valimiseks

Digitaalne helijuhtimine optimaalsete muusikastiilide seadete valimiseks

Digitaalse helijuhtimisega saate valida eelnevalt seadistatud režiimid Jazz, Rock, Pop ja Classic, et optimeerida sagedusvahemikke erinevate muusikastiilide jaoks. Igas režiimis reguleeritakse graafilise ekvalaiseri automaatselt heli tasakaalu ja võimendatakse valitud muusikastiili jaoks kõige olulisemaid helisagedusi. Digitaalne helijuhtimine lihtsustab muusika parimat esitamist, reguleerides heli tasakaalu täpselt teie esitatavale muusikale sobivaks.

Tehnilised andmed

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