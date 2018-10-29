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Tootmine lõpetatud

Philips AventVastsündinu alguskomplekt

SCD271/00

Aitab teie beebit rahustada, eriti öösiti*

Philipsi Aventi mugav komplekt SCD271/00, milles on neli klassikalist toitmispudelit (2 × 4 oz ja 2 × 9 oz), hari pudeli ja luti pesemiseks ning valge läbipaistev lutt vanusele 0–6 kuud.

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Vähem koolikuid**

Aitab teie beebit rahustada, eriti öösiti*

  • Klassikaline

Saadaval on viis erinevat luti vookiirust

Saadaval on viis erinevat luti vookiirust

Saadaval on viis erinevat luti vookiirust.

Täielikult BPA-vaba toode

Täielikult BPA-vaba toode

See toode sisaldab 0% BPA-d

Kõver harjapea ja vormitud ots

Kõver harjapea ja vormitud ots

Erilise kõverusega harjapea ja vormitud käepide jõuab põhjaliku puhastamise jooksul igat tüüpi pudelite, luttide ja toitmisvahendite nurkadesse.

Tehnilised andmed

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Lahtiütlused

  1. Kliinilise uuringu tulemused näitasid, et kahenädalased beebid nutsid koolikutevalust vähem kui muu pudeliga toidetud beebid. (Uuringu korraldas Laste Tervise Instituut (Institute of Child Health) 2008. a Londonis.)

  2. Kliinilise uuringu tulemused näitasid, et Aventi pudeli abil toidetud kahenädalastel lastel esines koolikuid vähem kui muu turu juhtiva pudeliga toidetud lastel, eriti öösiti.