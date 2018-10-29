Aitab teie beebit rahustada, eriti öösiti*

Philipsi Aventi mugav komplekt SCD271/00, milles on neli klassikalist toitmispudelit (2 × 4 oz ja 2 × 9 oz), hari pudeli ja luti pesemiseks ning valge läbipaistev lutt vanusele 0–6 kuud.