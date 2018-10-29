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SCD271/00
Aitab teie beebit rahustada, eriti öösiti*
Philipsi Aventi mugav komplekt SCD271/00, milles on neli klassikalist toitmispudelit (2 × 4 oz ja 2 × 9 oz), hari pudeli ja luti pesemiseks ning valge läbipaistev lutt vanusele 0–6 kuud.
Klassikaline
Saadaval on viis erinevat luti vookiirust.
See toode sisaldab 0% BPA-d
Erilise kõverusega harjapea ja vormitud käepide jõuab põhjaliku puhastamise jooksul igat tüüpi pudelite, luttide ja toitmisvahendite nurkadesse.
Arvustused
Kliinilise uuringu tulemused näitasid, et kahenädalased beebid nutsid koolikutevalust vähem kui muu pudeliga toidetud beebid. (Uuringu korraldas Laste Tervise Instituut (Institute of Child Health) 2008. a Londonis.)
Kliinilise uuringu tulemused näitasid, et Aventi pudeli abil toidetud kahenädalastel lastel esines koolikuid vähem kui muu turu juhtiva pudeliga toidetud lastel, eriti öösiti.