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  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
  • Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*

Tootmine lõpetatud

Philips AventVastsündinu alguskomplekt

SCD371/00

5
| (17) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*
Philipsi Aventi mugav komplekt SCD371/00, milles on neli Classic+ toitmispudelit (2 × 4 oz ja 2 × 9 oz), hari pudeli ja luti pesemiseks ning valge läbipaistev lutt vanusele 0–6 kuud.
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Hõlpsasti puhastatav - täiuslik hügieen

Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine*

  • Classic+ (uus)

Koolikutevastane klapp, mis vähendab tõestatult koolikuid*

Koolikutevastane klapp, mis vähendab tõestatult koolikuid*

Erinevalt teistest pudelitest on kliiniliselt tõestatud koolikutevastane süsteem nüüd luti sees ja seega on pudelit kergem õigesti kokku panna. Kui beebi sööb, avaneb luti ainulaadne klapp, võimaldades õhul liikuda beebi kõhu asemel pudelisse.

Vähem nuttu, eriti öösiti

Vähem nuttu, eriti öösiti

Uni ja toit on teie beebi tervise ja õnnelikkuse seisukohast üliolulised. Pistelise kliinilise katsega uuriti, kas laste lutipudeli kuju mõjutab beebi käitumist. Selgus, et Philips Aventi pudel Classic vähendas valunuttu märgatavalt (keskmiselt 28 minutit päevas) võrreldes teiste katses osalenud pudelitega (46 min vs 74 min, p = 0,05). Eriti kehtis see öise aja kohta.*

Beebi kontrollib piimavoogu, et oleks vähem väljaajamist, krooksusid ja gaase

Beebi kontrollib piimavoogu, et oleks vähem väljaajamist, krooksusid ja gaase

Ainulaadne lutil olev painduv klapp sobitub beebi imemisrütmiga. Piim voolab täpselt beebi valitud kiirusega ning vähendab ülesöömist ja väljaajamist, krooksusid ja gaase.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

17

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

14/12/2020

Polska

Polska

Idealna dla noworodków

Polecam po przetestowaniu miliona butelek .Z czystym sercem polecam idealna budowa i cena

Positiivsed omadused

Smoczek zbliżony budowa do piersi mamy,antykolkowa

Negatiivsed omadused

Brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCD371/00 Zestaw dla noworodków

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCD371/00 Zestaw dla noworodków

23/04/2016

Polska

Polska

Zestaw doskonały

Długo zastanawiałam się nad wyborem odpowiedniej butelki dla mojego dziecka. Za namową siostry zakupiłam zestaw Philips Avent +. W skład zestawu wchodzą 2 butelki o poj. 125 ml, 2 butelki o poj. 260 ml, 4 smoczki do butelek, szczotka do mycia butelek oraz silikonowy smoczek ortodontyczny 0-6 m-cy. Niezbędny zestaw dla każdej przyszłej mamy. Butelki posiadają system antykolkowy, który sprawdził się u nas znakomicie. Butelki są bardzo wygodne w użyciu i utrzymaniu czystości. Mają wyraźnie zaznaczoną podziałkę, więc bez problemu przygotujemy odpowiednią porcję mleka. Butelki wykonane są z bezpiecznych i trwałych materiałów, odpornych na zużycie i uszkodzenia.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCD371/00 Zestaw dla noworodków

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCD371/00 Zestaw dla noworodków

05/05/2020

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Vsem doporucuji !

Od narozeni dcera vyuzivala lahve za me dokonale prizpusobene

Positiivsed omadused

Dokonale provedene

Negatiivsed omadused

Zadne nejsou

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCD371/00 Novorozenecká startovní sada

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCD371/00 Novorozenecká startovní sada

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Kahe nädala vanuses täheldati Philips Aventi lutipudelist toidetud beebidel vähem koolikuvalu, kui traditsioonilise pudeliga toidetud beebidel. Samuti esines Philips Aventi lutipudelist toidetud beebidel kahe nädala vanuses vähem valunuttu, kui mõne teise tuntud lutipudeliga toidetud beebidel.