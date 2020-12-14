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Tootmine lõpetatud
Classic+ (uus)
Erinevalt teistest pudelitest on kliiniliselt tõestatud koolikutevastane süsteem nüüd luti sees ja seega on pudelit kergem õigesti kokku panna. Kui beebi sööb, avaneb luti ainulaadne klapp, võimaldades õhul liikuda beebi kõhu asemel pudelisse.
Uni ja toit on teie beebi tervise ja õnnelikkuse seisukohast üliolulised. Pistelise kliinilise katsega uuriti, kas laste lutipudeli kuju mõjutab beebi käitumist. Selgus, et Philips Aventi pudel Classic vähendas valunuttu märgatavalt (keskmiselt 28 minutit päevas) võrreldes teiste katses osalenud pudelitega (46 min vs 74 min, p = 0,05). Eriti kehtis see öise aja kohta.*
Ainulaadne lutil olev painduv klapp sobitub beebi imemisrütmiga. Piim voolab täpselt beebi valitud kiirusega ning vähendab ülesöömist ja väljaajamist, krooksusid ja gaase.
5.0
5-st
17
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Fresalinka
14/12/2020
Polska
Idealna dla noworodków
Polecam po przetestowaniu miliona butelek .Z czystym sercem polecam idealna budowa i cena
Positiivsed omadused
Smoczek zbliżony budowa do piersi mamy,antykolkowa
Negatiivsed omadused
Brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCD371/00 Zestaw dla noworodków
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCD371/00 Zestaw dla noworodków
rosemary
23/04/2016
Polska
Zestaw doskonały
Długo zastanawiałam się nad wyborem odpowiedniej butelki dla mojego dziecka. Za namową siostry zakupiłam zestaw Philips Avent +. W skład zestawu wchodzą 2 butelki o poj. 125 ml, 2 butelki o poj. 260 ml, 4 smoczki do butelek, szczotka do mycia butelek oraz silikonowy smoczek ortodontyczny 0-6 m-cy. Niezbędny zestaw dla każdej przyszłej mamy. Butelki posiadają system antykolkowy, który sprawdził się u nas znakomicie. Butelki są bardzo wygodne w użyciu i utrzymaniu czystości. Mają wyraźnie zaznaczoną podziałkę, więc bez problemu przygotujemy odpowiednią porcję mleka. Butelki wykonane są z bezpiecznych i trwałych materiałów, odpornych na zużycie i uszkodzenia.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCD371/00 Zestaw dla noworodków
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCD371/00 Zestaw dla noworodków
Lilinka-17
05/05/2020
Česká republika
Kinnitatud ostja
Vsem doporucuji !
Od narozeni dcera vyuzivala lahve za me dokonale prizpusobene
Positiivsed omadused
Dokonale provedene
Negatiivsed omadused
Zadne nejsou
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCD371/00 Novorozenecká startovní sada
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCD371/00 Novorozenecká startovní sada
Kahe nädala vanuses täheldati Philips Aventi lutipudelist toidetud beebidel vähem koolikuvalu, kui traditsioonilise pudeliga toidetud beebidel. Samuti esines Philips Aventi lutipudelist toidetud beebidel kahe nädala vanuses vähem valunuttu, kui mõne teise tuntud lutipudeliga toidetud beebidel.