    Philips Avent Baby Monitor Connected Baby Camera

    SCD643/26

    Alati teie beebi lähedal

    Hoidke oma beebil turvaliselt silma peal, kus te ka ei viibiks, kasutades beebikaamerat Philips Avent Connected. Meie HD-kaamera, tõetruu tagasiside funktsiooni ja süsteemi Secure Connect abil olete olenemata asukohast alati oma beebiga ühenduses, kasutades rakendust Baby Monitor+.

    Philips Avent Baby Monitor Connected Baby Camera

    Alati teie beebi lähedal

    Kindlustunne lapse jälgimisel nii kodus kui kodust eemal

    • Süsteem Secure Connect
    • Full HD kaamera
    • Ühendage rakenduse kaudu: Baby Monitor+
    • Rahustavad funktsioonid
    Loodud teid alati beebiga ühenduses hoidma

    Loodud teid alati beebiga ühenduses hoidma

    Meie Secure Connect süsteem kasutab mitmeid krüptitud linke beebiseadme ühendamiseks rakendusega, et tagada turvaline ja privaatne ühendus.

    Full HD kaamera öönägemisrežiimi ja digitaalse suumiga

    Full HD kaamera öönägemisrežiimi ja digitaalse suumiga

    Kuulete pisimatki naeru, lalinat ja luksatust täiesti selgelt. Beebiseade kasutab öönägemisrežiimi ja digitaalsuumiga täis-HD-kaamerat, mis esitab selge pildi teie beebist nii päeval kui ka öösel.

    Vaadage iga liigutust, kuulake iga iitsatust

    Vaadage iga liigutust, kuulake iga iitsatust

    Näete ja kuulete oma last kodus ja eemal, kasutades rakendust Philips Avent Baby Monitor+. WiFi või mobiilse interneti abil saate jälgida ja rahustada last kõikjalt.

    Mitte kunagi liiga soe ega külm, alati paras

    Mitte kunagi liiga soe ega külm, alati paras

    Kõrge ja madala temperatuuri hoiatuste abil aitab integreeritud toatermomeeter tagada teie lapsele mugava keskkonna. Just paras kogus hubasust ideaalseks puhkuseks.

    Rahulikud uinakuajad rahustava ja ümbrust valgustava öölambiga

    Rahulikud uinakuajad rahustava ja ümbrust valgustava öölambiga

    Andke oma lapse toale rahustav kuma beebiseadme integreeritud öölambiga. Lülitage see sisse ja välja või reguleerige selle valgust Baby Monitor+ rakenduse abil.

    Jäädvustage rakenduse abil iga väärtuslik hetk

    Jäädvustage rakenduse abil iga väärtuslik hetk

    Pildistage oma beebit ja jäädvustage tema iga väärtuslik hetk rakenduse Baby Monitor+ abil.

    Rääkige oma lapsega ja kuulake teda samal ajal

    Rääkige oma lapsega ja kuulake teda samal ajal

    Enam pole raadiosaatjaid vaja! Meie beebimonitor kasutab ainult tõelist kõnefunktsiooni, nii et saate ühe nupuvajutusega kuulda teineteist segamatult laulmas, rahustamas või itsitamas.

    Rahustamiseks ja lohutamiseks

    Rahustamiseks ja lohutamiseks

    Valige 15 rahustava muusikapala vahel, alates linnulaulust ja öisest loodusest kuni hällilauludeni, sealhulgas Rock-a-Bye Baby. Ja soovi korral salvestage omaenda laule. Lõppude lõpuks, mis on parem kui lapsevanema hääl?

    Kaamera käsitsi pööramine beebi toa täielikuks vaatamiseks

    Kaamera käsitsi pööramine beebi toa täielikuks vaatamiseks

    Kaamera vaadet saab reguleerida horisontaalselt ja vertikaalselt, et näha beebi toa erinevaid vaateid.

    Tehnilisi andmeid

    • Mugavus

      Videorežiim
      Jah
      Teavitused
      • ühenduse kadumine
      • temperatuur
      • heli
      • liikumise tuvastamine
      Tausta jälgimine
      Jah, kuulake oma beebit, kui telefon on lukustatud või kasutab muid rakendusi

    • Võimsus

      Beebikaamera toiteallikas
      Ainult vooluvõrgust

    • Omadused

      Ühendusrežiim
      Ainult juhtmevaba rakenduse režiim
      Mobiilse ühenduse leviulatus
      Piiramatu, vajab internetiühendust
      Operatsioonisüsteemid (äpp)
      iOS 13 ja uuem ning Android 6 ja uuem
      Beebiseadme kaamera eraldusvõime
      Full HD 1080p
      Unelaulud, helid ja valge müra
      Jah, koos taimeriga
      Individuaalsete helide salvestamine
      Jah, rakenduse kaudu
      Telefonirakendus (äpp)
      Philips Avent Baby Monitor+
      Ruumi termomeeter
      Jah, kaasa arvatud teavitus

    • Tarkvara tugi

      Tarkvara värskendused
      • Philips pakub asjakohaseid tarkvaravärskendusi kahe aasta jooksul
      • alates ostukuupäevast

