SCD643/26
Alati teie beebi lähedal
Hoidke oma beebil turvaliselt silma peal, kus te ka ei viibiks, kasutades beebikaamerat Philips Avent Connected. Meie HD-kaamera, tõetruu tagasiside funktsiooni ja süsteemi Secure Connect abil olete olenemata asukohast alati oma beebiga ühenduses, kasutades rakendust Baby Monitor+.Vaadake kõiki eeliseid
Kui vastate meditsiiniseadmete käibemaksu vabastuse tingimustele, siis kasutage seda selle tootega. Käibemaks arvatakse maha ülal kuvatud hinnast. Lisateavet leiate oma ostukorvist.
Meie Secure Connect süsteem kasutab mitmeid krüptitud linke beebiseadme ühendamiseks rakendusega, et tagada turvaline ja privaatne ühendus.
Kuulete pisimatki naeru, lalinat ja luksatust täiesti selgelt. Beebiseade kasutab öönägemisrežiimi ja digitaalsuumiga täis-HD-kaamerat, mis esitab selge pildi teie beebist nii päeval kui ka öösel.
Näete ja kuulete oma last kodus ja eemal, kasutades rakendust Philips Avent Baby Monitor+. WiFi või mobiilse interneti abil saate jälgida ja rahustada last kõikjalt.
Kõrge ja madala temperatuuri hoiatuste abil aitab integreeritud toatermomeeter tagada teie lapsele mugava keskkonna. Just paras kogus hubasust ideaalseks puhkuseks.
Andke oma lapse toale rahustav kuma beebiseadme integreeritud öölambiga. Lülitage see sisse ja välja või reguleerige selle valgust Baby Monitor+ rakenduse abil.
Pildistage oma beebit ja jäädvustage tema iga väärtuslik hetk rakenduse Baby Monitor+ abil.
Enam pole raadiosaatjaid vaja! Meie beebimonitor kasutab ainult tõelist kõnefunktsiooni, nii et saate ühe nupuvajutusega kuulda teineteist segamatult laulmas, rahustamas või itsitamas.
Valige 15 rahustava muusikapala vahel, alates linnulaulust ja öisest loodusest kuni hällilauludeni, sealhulgas Rock-a-Bye Baby. Ja soovi korral salvestage omaenda laule. Lõppude lõpuks, mis on parem kui lapsevanema hääl?
Kaamera vaadet saab reguleerida horisontaalselt ja vertikaalselt, et näha beebi toa erinevaid vaateid.
Mugavus
Võimsus
Omadused
Tarkvara tugi
Meie saiti saab kõige paremini vaadata Microsoft Edge, Google Chrome või Firefox uusima versiooniga.