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Tootmine lõpetatud
1 pudel
9 untsi / 260 ml
Aeglase vooga lutt
1k+
Lai rinnakujuline lutt võimaldab selle loomulikku haaramist, mis on sarnane rinnaga, muutes rinnaga ja pudelist toitmise kombinatsiooni beebi jaoks lihtsamaks.
Ülipehme tekstuuriga lutt, mis meenutab rinda.
Paindlik spiraalne disain ja meie ainulaadsed mugavuslehed loovad paindliku luti, mis võimaldab loomulikku toitumist ilma kokku vajumata.
4.8
5-st
370
Auhinnad
97%
soovitab seda toodet
Krisss91
25/04/2023
Eesti
Mugav kasutada ja õnnelik beebi!
Mulle meeldib see pudel, et see ei tilgu nii sama ja laps peab imema. Lapsele meeldib. Minule meeldib pudeli kuju ja mugav hoida. Kindlasti soovitan seda pudelit proovida kui kõik teised pudelid juba proovitud aga ikka pole veel leitud seda millega oleks lapsel mugav süüa. Koolikutega pole meil probleeme olnud.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF033/17 Lutipudel Natural
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF033/17 Lutipudel Natural
Pirks
23/11/2022
Eesti
Kampaania osa
Hea lutipudel beebidele
Lutipudelil on ilus välimus, samuti on seda mugav käes hoida. Lutt meenutab rinnanibu, mis ei aja rinda saavat last segadusse. Ainsaks miinuseks on pudeli puhastmine- pudel on suur ja põhjani on tihti raskem ulatuda.
Positiivsed omadused
Välimus, kuju, lutt
Negatiivsed omadused
Puhastamine
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF070/23 Lutipudel Natural
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF070/23 Lutipudel Natural
Jaguar6
23/11/2022
Eesti
Kampaania osa
Lutipudel
Lapsel meeldivam ja mugavam sellega süüa, eriti palju annab juurde kaasakäiv lutt.
Positiivsed omadused
Mugav
Negatiivsed omadused
Puudub
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF070/23 Lutipudel Natural
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF070/23 Lutipudel Natural
0% BPA-d, vastavalt EL-i määrusele 10/2011
Mis on koolikud ja kuidas need imikut mõjutavad? Osaliselt põhjustab koolikuid toitmise ajal allaneelatav õhk, mis tekitab imiku seedeelundites ebamugavust. Sümptomiteks on nutmine ja rahutus.