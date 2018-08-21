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Tootmine lõpetatud

Philips AventPiimapulbri jaotur

SCF135/06

4.9
| (14) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Ideaalne reisimisel
Selle seadmega saab kaasa võtta kolm eraldi kambritesse välja mõõdetud piimapulbri portsjonit. Toitmisaja kättejõudmisel valage pulber lihtsalt toitmispudelisse, kus on keedetud jahutatud vesi. Võite sisesektsioonid eemaldada kausi või nõuna kasutamiseks.
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BPA-vaba

Ideaalne reisimisel

  • Kolm annust

Sisemise osa saab eemaldada

Sisemise osa saab eemaldada

Sisemise osa saab eemaldada, et muuta see käepäraseks suupistetassiks

Mahutab piisavalt beebitoidupulbrit kolme 260 ml toidukorra jaoks

Mahutab piisavalt beebitoidupulbrit kolme 260 ml toidukorra jaoks

Philips Aventi piimapulbri jaotur mahutab kolm enne väljamõõdetud annust piimapulbrit – ideaalne reisimiseks

Kogu jaotur on steriliseeritav, mikrolaineahju- ja nõudepesumasinakindel

Kõiki osi saab steriliseerida, kasutada mikrolaineahjus ja pesta nõudepesumasinas, et puhastamine oleks kiire ja hõlbus

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

14

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

21/08/2018

Polska

Polska

Ten produkt jest bardzo użyteczny

Jak zaczynałam przygodę z karmieniem butelką. Ten produkt był idealny. Dozowałam dokładną ilość i tylko wsypywałam do ciepłej wody. W nocy nie denerwowałam się, czy wsypałam już dwie czy łyżeczki. Wszystko odmierzone , bez problemowe.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF135/06 Dozownik mleka w proszku

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF135/06 Dozownik mleka w proszku

16/06/2015

Polska

Polska

Niezbędny codziennik

Bardzo fajny i użyteczny produkt przy karmieniu butelką. Sprawdza się nie tylko w dłuższych podróżach, ale także podczas krótszych spacerów. Jest również niezastąpiony w sytuacjach, gdy muszę zostawić dziecko pod opieką innych osób - idealnie odmierzona porcja pozwala z łatwością na zrobienie posiłku dla dzidziusia, nie trzeba tłumaczyć ile miarek mleka należy wsypać do butelki. Poza tym estetycznie wykonany, z bardzo dobrej jakości materiałów.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF135/06 Dozownik mleka w proszku

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF135/06 Dozownik mleka w proszku

06/01/2015

Polska

Polska

Niezastąpiony w podróży

super produkt szczególnie w podróży i w nocy, gdy zależy nam na oszczędności każdej chwili. Łatwe dozowanie i estetyczny wygląd.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF135/06 Dozownik mleka w proszku

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SCF135/06 Dozownik mleka w proszku

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.