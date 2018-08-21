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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Kolm annust
Sisemise osa saab eemaldada, et muuta see käepäraseks suupistetassiks
Philips Aventi piimapulbri jaotur mahutab kolm enne väljamõõdetud annust piimapulbrit – ideaalne reisimiseks
Kõiki osi saab steriliseerida, kasutada mikrolaineahjus ja pesta nõudepesumasinas, et puhastamine oleks kiire ja hõlbus
4.9
5-st
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Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Arlus90
21/08/2018
Polska
Ten produkt jest bardzo użyteczny
Jak zaczynałam przygodę z karmieniem butelką. Ten produkt był idealny. Dozowałam dokładną ilość i tylko wsypywałam do ciepłej wody. W nocy nie denerwowałam się, czy wsypałam już dwie czy łyżeczki. Wszystko odmierzone , bez problemowe.
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barakuda7
16/06/2015
Polska
Niezbędny codziennik
Bardzo fajny i użyteczny produkt przy karmieniu butelką. Sprawdza się nie tylko w dłuższych podróżach, ale także podczas krótszych spacerów. Jest również niezastąpiony w sytuacjach, gdy muszę zostawić dziecko pod opieką innych osób - idealnie odmierzona porcja pozwala z łatwością na zrobienie posiłku dla dzidziusia, nie trzeba tłumaczyć ile miarek mleka należy wsypać do butelki. Poza tym estetycznie wykonany, z bardzo dobrej jakości materiałów.
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Tatia
06/01/2015
Polska
Niezastąpiony w podróży
super produkt szczególnie w podróży i w nocy, gdy zależy nam na oszczędności każdej chwili. Łatwe dozowanie i estetyczny wygląd.
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Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF135/06 Dozownik mleka w proszku