    Philips Avent Lutipudeli sterilisaator

    SCF281/02

    Steriliseerige kergesti, ükskõik kus

    Saate lutipudelid ja tarvikud kiiresti ja ohutult steriliseerida, kuhu iganes teie päev teid ka ei viiks. Meie kaasaskantav lahendus on piisavalt kerge, et selle saaks kaasa võtta, ja piisavalt suur, et mahutada 4 pudelit ja tarvikuid.

    Philips Avent Lutipudeli sterilisaator

    Steriliseerige kergesti, ükskõik kus

    • Kõrvaldab 99,9% kahjulikest pisikutest
    • Steriliseerib 2 minutiga
    • Mahutab neli Philips Aventi lutipudelit
    • Sobib enamikku mikrolaineahjudesse
    Lutipudelite sterilisaatorit saab kasutada lutipudelite ja muude toodete steriliseerimiseks vaid 2 minutiga - tsükli käigus kõrvaldatakse 99.9% pisikutest ja bakteritest. Tsükli täpne kestus sõltub mikrolaineahju võimsusest: 2 min võimsusel 1200–1850 vatti, 4 min võimsusel 850–1100 vatti, 6 min võimsusel 500–800 vatti.

    On tõestatud, et mikrolaine-aurusterilisaator kõrvaldab 99,9% pisikutest ja bakteritest.*

    Steriilne kuni 24 tundi ilma kaant avamata

    Seade steriliseerib standardse kaela ja laia kaelaga lutipudeleid. Ühekorraga saab steriliseerida kuni neli Philips Aventi lutipudelit.

    Tänu kergele ja kompaktsele disainile on sterilisaatorit kerge igale poole kaasa võtta - puhkusele, külaskäigule sugulaste juurde jne. Nüüd on teil steriilsed lutipudelid ja muud tooted alati hõlpsasti käeulatuses.

    Lutipudeli sterilisaator on loodud sobima peaaegu kõikidesse müügil olevatesse mikrolaineahjudesse - nii on lutipudelid ja muud tooted steriilsed ükskõik kus te ka ei ole.

    Steriliseerib lisaks lutipudelitele ka rinnapumbad, lutid, söögiriistad

    Sterilisaatorit saab lisaks lutipudelite steriliseerimisele kasutada ka rinnapumplade, luttide, söögiriistade ja teiste toodete puhul.

    Mittekuumenevad turvaklambrid hoiavad kaane kindlalt kinni

    Lutipudeli sterilisaatoril on mittekuumenevad turvaklambrid, mis hoiavad kaane kindlalt kinni. Tänu sellele saate sterilisaatorit ohutult mikrolaineahjust välja võtta nii, et lutipudelid ja muud tooted püsivad steriilsed ja ei teki ohtu, et te ennast ära kõrvetate.

    Tehnilisi andmeid

    • Tehnilised andmed

      Steriliseerimisaeg
      2 min võimsusel 1200–1850 W, 4 min võimsusel 850–1100 W, 6 min võimsusel 500–800 W.
      Vee mahutavus
      200 ml

    • Kaal ja mõõtmed

      Kaal
      740  g
      Mõõtmed
      166 (K), 280 (L), 280 (P)  mm

    • Päritoluriik

      Valmistatud
      Poola

    • Mis on kaasas

      Mikrolaine-aursteriliseerija
      1  tk
      Tangid
      1  tk

    • Arenguetapid

      Etapp
      0–6 kuud

    • Pakendi andmed

      Paberipõhine pakend**
      Jah

    • Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Testitulemused on pärit sõltumatust laborist
    • *Üleminekuperioodil võib tarnete käigus saabuda kas vana või uus paberpakend
