SCF281/02
Steriliseerige kergesti, ükskõik kus
Saate lutipudelid ja tarvikud kiiresti ja ohutult steriliseerida, kuhu iganes teie päev teid ka ei viiks. Meie kaasaskantav lahendus on piisavalt kerge, et selle saaks kaasa võtta, ja piisavalt suur, et mahutada 4 pudelit ja tarvikuid.Vaadake kõiki eeliseid
Kui vastate meditsiiniseadmete käibemaksu vabastuse tingimustele, siis kasutage seda selle tootega. Käibemaks arvatakse maha ülal kuvatud hinnast. Lisateavet leiate oma ostukorvist.
Lutipudelite sterilisaatorit saab kasutada lutipudelite ja muude toodete steriliseerimiseks vaid 2 minutiga - tsükli käigus kõrvaldatakse 99.9% pisikutest ja bakteritest. Tsükli täpne kestus sõltub mikrolaineahju võimsusest: 2 min võimsusel 1200–1850 vatti, 4 min võimsusel 850–1100 vatti, 6 min võimsusel 500–800 vatti.
On tõestatud, et mikrolaine-aurusterilisaator kõrvaldab 99,9% pisikutest ja bakteritest.*
Steriilne kuni 24 tundi ilma kaant avamata
Seade steriliseerib standardse kaela ja laia kaelaga lutipudeleid. Ühekorraga saab steriliseerida kuni neli Philips Aventi lutipudelit.
Tänu kergele ja kompaktsele disainile on sterilisaatorit kerge igale poole kaasa võtta - puhkusele, külaskäigule sugulaste juurde jne. Nüüd on teil steriilsed lutipudelid ja muud tooted alati hõlpsasti käeulatuses.
Lutipudeli sterilisaator on loodud sobima peaaegu kõikidesse müügil olevatesse mikrolaineahjudesse - nii on lutipudelid ja muud tooted steriilsed ükskõik kus te ka ei ole.
Sterilisaatorit saab lisaks lutipudelite steriliseerimisele kasutada ka rinnapumplade, luttide, söögiriistade ja teiste toodete puhul.
Lutipudeli sterilisaatoril on mittekuumenevad turvaklambrid, mis hoiavad kaane kindlalt kinni. Tänu sellele saate sterilisaatorit ohutult mikrolaineahjust välja võtta nii, et lutipudelid ja muud tooted püsivad steriilsed ja ei teki ohtu, et te ennast ära kõrvetate.
