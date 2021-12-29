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  • Laseb teie lapse nahal hingata
  • Laseb teie lapse nahal hingata
  • Laseb teie lapse nahal hingata
  • Laseb teie lapse nahal hingata
  • Laseb teie lapse nahal hingata
  • Laseb teie lapse nahal hingata
  • Laseb teie lapse nahal hingata

Tootmine lõpetatud

Philips Avent Ultra airLutt

SCF349/11

4.9
| (144) Auhinnad | 99% soovitab seda toodet
Laseb teie lapse nahal hingata
Rahustage õhu mugavuse abil. Philips Avent ultra air lutil on eriti suured õhuavad, et hoida teie beebi nahka kuivana. Sellel on eriti tugev lutt kasvavate hammaste ja igemete jaoks. Saadaval erinevates värvides ja kujundustes.
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emade poolt soovitatud bränd üle maailma1

Kujundatud beebide lohutamiseks hammaste tuleku päevade ajal

Laseb teie lapse nahal hingata

  • Tugev nibuosa

  • Ortodontiline ja BPA-vaba

  • Kahene komplekt

  • 18k+

Laseb beebi nahal hingata

Laseb beebi nahal hingata

Ülisuured õhuavad õhutavad beebi nahka, hoides seda kuivemana ja mõjudes rahustavalt.

Tugev nibuosa

Tugev nibuosa

Eriti tugev lutiosa järgib suulae, hammaste ja igemete loomulikku kuju.

Lutt on valmistatud 100% toidutööstuse kvaliteediklassiga silikoonist

Lutt on valmistatud 100% toidutööstuse kvaliteediklassiga silikoonist

Ultra soft ja Ultra air lutid valmistame teadlikult silikoonmaterjalist, kuna tegu on ohutu ja inertse materjaliga, mida kasutatakse laialdaselt meditsiinivaldkonnas ning mis ei sisalda ohtlikke kemikaale, endokriinseid toimeaineid (nt BPA) ega allergeene.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

144

Auhinnad

99%

soovitab seda toodet

2

29/12/2021

Polska

Polska

Ten smoczek jest fantastyczny!

Smoczek od pierwszych chwil użytkowania bardzo przypadł do gustu mojemu synkowi. Z pewnością poleciłabym go każdej mamie. Ma piękną kolorystykę, a synek chętnie trzyma go w buzi.

Positiivsed omadused

wygodny w użytkowaniu, piękny design

Negatiivsed omadused

brak

See arvustus tehti tootele Ultra air SCF349/11 Smoczek

See arvustus tehti tootele Ultra air SCF349/11 Smoczek

22/12/2021

Polska

Polska

Nasz ulubiony smoczek

Smoczek zdecydowanie został numerem 1 u mojej córeczki, gdy ma do wyboru różne sięga po Avent, dla mnie największym plusem jest to, że smoczek nie pozostawia po drzemce dziecka śladu, odcisku na buźce. Podczas snu przestałam słyszeć mlaskanie i zasysanie powietrza przez dziecko, smoczek dzięki dziurką ma świetna wentylacje. Jest zdecydowanie trwały i spore uzębienie 16 miesięcznego dziecko nie naruszyły go. Wizualnie bardzo ładne dziecięce wzory. Polecamy wszystkim dzieciom

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See arvustus tehti tootele Ultra air SCF349/12 Smoczek

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See arvustus tehti tootele Ultra air SCF349/12 Smoczek

22/12/2021

Polska

Polska

Smoczek idealny dla każdej pociechy.

Smoczki doskonale wykonane z bardzo dobrej jakości materiału, dodatkowo dbają o prawidłowy rozwój zgryzu. Moja córka toleruje tylko jeden typ smoczka, a te od razu pokochała. Piękny wzór dodatkowo przyciąga i zachęca. Pudełko od smoczków jest nie tylko wygodnym etui, ale także sterylizatorem, wystarczy dolać wody i włożyć do mikrofalówki. Polecam każdemu, nawet wymagającym maluchom.

Positiivsed omadused

Ergonomiczny kształt - Piękny design -Dobry dla zgryzu. - Otwory do wentylacji. -Dobry na ząbkowanie

Negatiivsed omadused

Brak

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See arvustus tehti tootele Ultra air SCF349/12 Smoczek

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Ultra air SCF349/12 Smoczek

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Põhineb 2024. aastal ülemaailmselt läbi viidud veebipõhisel rahulolu-uuringul, milles osales 8139 ema-ja lapsehooldustoodete ja -brändide kasutajat. 

  1. Hügieenikaalutlustel vahetage lutt pärast neljanädalast kasutamist välja.