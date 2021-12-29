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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Tugev nibuosa
Ortodontiline ja BPA-vaba
Kahene komplekt
18k+
Ülisuured õhuavad õhutavad beebi nahka, hoides seda kuivemana ja mõjudes rahustavalt.
Eriti tugev lutiosa järgib suulae, hammaste ja igemete loomulikku kuju.
Ultra soft ja Ultra air lutid valmistame teadlikult silikoonmaterjalist, kuna tegu on ohutu ja inertse materjaliga, mida kasutatakse laialdaselt meditsiinivaldkonnas ning mis ei sisalda ohtlikke kemikaale, endokriinseid toimeaineid (nt BPA) ega allergeene.
4.9
5-st
144
Auhinnad
99%
soovitab seda toodet
annazacharska3
29/12/2021
Polska
Ten smoczek jest fantastyczny!
Smoczek od pierwszych chwil użytkowania bardzo przypadł do gustu mojemu synkowi. Z pewnością poleciłabym go każdej mamie. Ma piękną kolorystykę, a synek chętnie trzyma go w buzi.
Positiivsed omadused
wygodny w użytkowaniu, piękny design
Negatiivsed omadused
brak
See arvustus tehti tootele Ultra air SCF349/11 Smoczek
See arvustus tehti tootele Ultra air SCF349/11 Smoczek
22/12/2021
Polska
Nasz ulubiony smoczek
Smoczek zdecydowanie został numerem 1 u mojej córeczki, gdy ma do wyboru różne sięga po Avent, dla mnie największym plusem jest to, że smoczek nie pozostawia po drzemce dziecka śladu, odcisku na buźce. Podczas snu przestałam słyszeć mlaskanie i zasysanie powietrza przez dziecko, smoczek dzięki dziurką ma świetna wentylacje. Jest zdecydowanie trwały i spore uzębienie 16 miesięcznego dziecko nie naruszyły go. Wizualnie bardzo ładne dziecięce wzory. Polecamy wszystkim dzieciom
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See arvustus tehti tootele Ultra air SCF349/12 Smoczek
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Ultra air SCF349/12 Smoczek
domi-s92
22/12/2021
Polska
Smoczek idealny dla każdej pociechy.
Smoczki doskonale wykonane z bardzo dobrej jakości materiału, dodatkowo dbają o prawidłowy rozwój zgryzu. Moja córka toleruje tylko jeden typ smoczka, a te od razu pokochała. Piękny wzór dodatkowo przyciąga i zachęca. Pudełko od smoczków jest nie tylko wygodnym etui, ale także sterylizatorem, wystarczy dolać wody i włożyć do mikrofalówki. Polecam każdemu, nawet wymagającym maluchom.
Positiivsed omadused
Ergonomiczny kształt - Piękny design -Dobry dla zgryzu. - Otwory do wentylacji. -Dobry na ząbkowanie
Negatiivsed omadused
Brak
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See arvustus tehti tootele Ultra air SCF349/12 Smoczek
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Ultra air SCF349/12 Smoczek
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