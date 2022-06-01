SCF355/09
Kiire ja ühtlane soojendamine
Kui teie beebil on taas söögiaeg, saate tema piima või toidu soojaks teha kõigest kolme minutiga. Seade soojendab järk-järgult ja ühtlaselt, et vältida kuumade toidutükkide teket. Seda on lihtne käsitseda, sellel on mugav sulatusfunktsioon ja seda saab kasutada ka beebitoidu soojendamiseks.Vaadake kõiki eeliseid
Lihtsalt keerake nuppu, et pudelisoojendaja sisse lülitada ning valige soojendusseadistus. Pudeliga on kaasas kasulik tabel, mille abil saate hõlpsalt välja uurida, kui kaua soojendamiseks aega kulub.
Ühes tükis seadet on kerge puhastada ja tänu sellele saate oma lapsega rohkem aega veeta.
Pudelisoojendaja ühildub täiuslikult Philips Aventi pudelite ja nõudega*. Kasutage seda mugavalt pudelite ja beebitoidunõude soojendamiseks.
Sellel pudelisoojendajal on käepärane sulatamisseadistus. Ohutum kui pudeli sulatamine mikrolaineahjus ja mugavam kui vees sulatamine - lihtsalt valige vastav seadistus, et külmunud piim või beebitoit üles sulatada.
Pudelisoojendaja soojendab toitu kiiresti ja ühtlaselt. Piima soojendamise ajal pidevalt ringi ajades välditakse kuumalaikude teket.
Pudelisoojendaja soojendab 150 ml piima vaid kolme minutiga*.
Lisaks lutipudelitele saate pudelisoojendajas õrnalt ja ühtlaselt soojendada ka beebitoitu.
Piima või imikutoitu soojendatakse aeglaselt. Seda hoitakse õigel temperatuuril soojas, et see oleks valmis just siis, kui seda vajate!
