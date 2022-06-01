Otsisõnad

    Philips Avent Advanced Kiire pudelisoojendaja

    SCF355/09

    Kiire ja ühtlane soojendamine

    Kui teie beebil on taas söögiaeg, saate tema piima või toidu soojaks teha kõigest kolme minutiga. Seade soojendab järk-järgult ja ühtlaselt, et vältida kuumade toidutükkide teket. Seda on lihtne käsitseda, sellel on mugav sulatusfunktsioon ja seda saab kasutada ka beebitoidu soojendamiseks.

    Philips Avent Advanced Kiire pudelisoojendaja

    Kiire ja ühtlane soojendamine

    Soojendab ühtlaselt kõigest kolme minutiga

    • Soojendab ühtlaselt, kuumalaike ei teki
    • Soojendab kiiresti
    • Sulatab õrnalt
    • Soojas hoidmise funktsioon
    Mugav kasutada kasulike soojendamisjuhiste abil

    Mugav kasutada kasulike soojendamisjuhiste abil

    Lihtsalt keerake nuppu, et pudelisoojendaja sisse lülitada ning valige soojendusseadistus. Pudeliga on kaasas kasulik tabel, mille abil saate hõlpsalt välja uurida, kui kaua soojendamiseks aega kulub.

    Valmistatud ühest osast lihtsaks puhastamiseks

    Valmistatud ühest osast lihtsaks puhastamiseks

    Ühes tükis seadet on kerge puhastada ja tänu sellele saate oma lapsega rohkem aega veeta.

    Ühildub Philips Aventi pudelite ja kõige levinumate tootemarkidega

    Ühildub Philips Aventi pudelite ja kõige levinumate tootemarkidega

    Pudelisoojendaja ühildub täiuslikult Philips Aventi pudelite ja nõudega*. Kasutage seda mugavalt pudelite ja beebitoidunõude soojendamiseks.

    Õrn sulatamisseadistus lutipudelite jaoks

    Õrn sulatamisseadistus lutipudelite jaoks

    Sellel pudelisoojendajal on käepärane sulatamisseadistus. Ohutum kui pudeli sulatamine mikrolaineahjus ja mugavam kui vees sulatamine - lihtsalt valige vastav seadistus, et külmunud piim või beebitoit üles sulatada.

    Soojendab kiiresti ja ühtlaselt

    Soojendab kiiresti ja ühtlaselt

    Pudelisoojendaja soojendab toitu kiiresti ja ühtlaselt. Piima soojendamise ajal pidevalt ringi ajades välditakse kuumalaikude teket.

    Soojendab lutipudeli kolme minutiga

    Soojendab lutipudeli kolme minutiga

    Pudelisoojendaja soojendab 150 ml piima vaid kolme minutiga*.

    Kasutage ka beebitoidu soojendamiseks

    Kasutage ka beebitoidu soojendamiseks

    Lisaks lutipudelitele saate pudelisoojendajas õrnalt ja ühtlaselt soojendada ka beebitoitu.

    Hoidke piima soojana

    Hoidke piima soojana

    Piima või imikutoitu soojendatakse aeglaselt. Seda hoitakse õigel temperatuuril soojas, et see oleks valmis just siis, kui seda vajate!

    Tehnilisi andmeid

    • Tehnilised andmed

      Pinge
      220 V~, 50 Hz
      Võimsustarve
      275  W
      Võimsustarve (väljalülitatud režiimis)
      <0,3 W (automaatse väljalülituse aeg: <1 min)

    • Kaal ja mõõtmed

      Toote mõõtmed (L x K x S)
      160,4 x 139,9 x 148,55  mm
      Jaemüügipakendi mõõtmed (L x K x S)
      175 x 185 x 160  mm

    • Päritoluriik

      Disainija:
      Euroopa
      Tootja:
      Hiina

    • Mis on kaasas

      Pudelisoojendaja
      1  tk

    • Pakendi andmed

      Paberipõhine pakend**
      Jah

    • 150 ml piima jaoks temperatuuril 22 °C Philipsi 260 ml pudelis Natural
    • Lutipudeli soojendajas ei saa kasutada Philips Aventi rinnapiimakotte ega Philips Aventi 60 ml pudeleid.
    • *Üleminekuperioodil võib tarnete käigus saabuda kas vana või uus paberpakend
