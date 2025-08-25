SCF359/00
Üks lihtne harjumus ühest söögikorrast järgmiseni
Kõige usaldusväärsem viis soojendamiseks ja steriliseerimiseks annab teile eelise. Meie haiglastandardile vastava veevanni abil soojendamise kaudu säilitatakse piimavalgud, samal ajal kui nutikas andur ennetab ülekuumenemist. Vaja puhastada? Looduslik aur eemaldab 99,9% bakteritest.Vaadake kõiki eeliseid
Kui vastate meditsiiniseadmete käibemaksu vabastuse tingimustele, siis kasutage seda selle tootega. Käibemaks arvatakse maha ülal kuvatud hinnast. Lisateavet leiate oma ostukorvist.
Aeg toita? Haiglastandarditele vastav soojendav veevann aitab säilitada piimas olevad toiteaineid, kuid ei tee järeleandmisi tõhususes. Kes iganes beebit ka toidab – parim soojendamistehnoloogia tagab, et kõik on valmis 3 minutiga.*
Kui on aeg puhastada, kasuta loomuliku auru jõudu, et hävitada 99,9% bakteritest. Aur, mis suudab jõuda nurkadesse ja pragudesse, on Sinu beebi pudeli, luti ja väikeste mänguasjade steriliseerimiseks täiuslik. Ja see ei sisalda kemikaale.
Soojenda piima nii, nagu õed seda haiglates teevad – soojavee vanniga. Võrreldes teiste meetoditega säilitab see piimavalkusid, mis on vajalikud beebi immuunsüsteemi tugevdamiseks. Meie õrn ja kiire tehnoloogia aitab soodustada beebi tervislikku arengut iga toitmiskorraga.
Meie soojendav tehnoloogia kaitseb valkusid, mis soodustavad beebi tervislikku arengut, tekitades ühtlase ja katkematu soojusringluse. Tänu veevannis soojendamisele ei ole vaja muretseda kuumalaikude tekkimise pärast, mis tekitaksid piima riknemist. Selle asemel saab Sinu beebi nautida iga kord ühtlaselt soojendatud ja toiteainerikast toitumiskorda.
Mis piima algtemperatuur ka poleks, meie nutikas andur hoolitseb üksikasjade eest. See reguleerib soojendusaega automaatselt, tuvastades piima algtemperatuuri. Ei ole vaja oletada. Ja pole ülekuumutamise ohtu.
Ei ole tarvis ise oletusi teha. Muutke päevased ja öised toitmised lihtsamaks, teades, et seade lülitub õigel ajal ise välja ja hoiab pudelit toitmistemperatuuril kuni 60 minutit.
Ei ole vahet, kas soojendad esimest korda või oled beebitoidu ettevalmistamise asjatundja – meie ühe nupuga kasutajaliides muudab iga hooldaja jaoks soojendamise ja steriliseerimise lihtsaks. Seade annab enne automaatset väljalülitamist nähtavaid ja kuuldavaid märguandeid iga protsessi ajal.
Uue vaateaken muudab toidu ettevalmistamise igaühe jaoks selgesti mõistetavaks. Kasutage seda, et enne soojendamist kontrollida kiirelt veetaset ja veenduda, et see on alati õige. Ei ole vaja oletada. Kõik mida peate teadma, on otse Sinu silme ees.
Vähenda kodus segadust ühe mitmeotstarbelise vahendiga, mis vajab minimaalselt ruumi. Väike, kuid võimas disain võimaldab ühe käiguga steriliseerida nii pudelit kui ka väikeseid mänguasju ja lutte.
Tänu meie imeilusalt lihtsale disainile on puhastamine sama lihtne nagu soojendamine ja steriliseerimine. Pühkige soojendaja ja sterilisaator lapiga üle, kasutades laia suudmega alust, et sinna lihtsalt ulatuda. Sterilisaatori tarviku võib soovi korral panna ka nõudepesumasinasse.
Lapse kasvades saad meie soojendajaga kasutada mitmesuguseid beebipudelite kaubamärke, samuti erinevatest materjalidest ja eri suurusega pudeleid. Ja kui oled valmis järgmiseks sammuks, siis saad meie soojendajaga soojendada ka toidupurke.
Meie steriliseerimistehnoloogia on ohutuim vahend Sinu beebi asjade steriliseerimiseks. See mõjub tõhusalt pisikutele, säästes samal ajal igasugu materjale, tänu millele peavad esemed kauem vastu. Väikeste esemete jaoks mõeldud steriliseerimistarvikuga on lihtne steriliseerida pudeleid, lutte, varuosi ja väikeseid mänguasju ühe käiguga.
