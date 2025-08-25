Otsisõnad

    Philips Avent 2-in-1 Warmer & Sterilizer Premium

    SCF359/00

    Üks lihtne harjumus ühest söögikorrast järgmiseni

    Kõige usaldusväärsem viis soojendamiseks ja steriliseerimiseks annab teile eelise. Meie haiglastandardile vastava veevanni abil soojendamise kaudu säilitatakse piimavalgud, samal ajal kui nutikas andur ennetab ülekuumenemist. Vaja puhastada? Looduslik aur eemaldab 99,9% bakteritest.

    Philips Avent 2-in-1 Warmer & Sterilizer Premium

    Üks lihtne harjumus ühest söögikorrast järgmiseni

    Kiire ja ohutu soojendamine ning steriliseerimine. Igal korral.

    • Säästev soojendamine, kuumalaike ei teki
    • Kemikaalideta steriliseerimine
    • Kiire ja hõlbus seadistus
    • Sobib suurema osa oluliste asjade jaoks
    Soojad pudelid 3 minutiga vaid ühe nupuga*

    Soojad pudelid 3 minutiga vaid ühe nupuga*

    Aeg toita? Haiglastandarditele vastav soojendav veevann aitab säilitada piimas olevad toiteaineid, kuid ei tee järeleandmisi tõhususes. Kes iganes beebit ka toidab – parim soojendamistehnoloogia tagab, et kõik on valmis 3 minutiga.*

    Loomuliku auruga eemaldatakse 99,9% bakteritest

    Loomuliku auruga eemaldatakse 99,9% bakteritest

    Kui on aeg puhastada, kasuta loomuliku auru jõudu, et hävitada 99,9% bakteritest. Aur, mis suudab jõuda nurkadesse ja pragudesse, on Sinu beebi pudeli, luti ja väikeste mänguasjade steriliseerimiseks täiuslik. Ja see ei sisalda kemikaale.

    Kasutab haiglastandarditele vastavat soojendavat veevanni

    Kasutab haiglastandarditele vastavat soojendavat veevanni

    Soojenda piima nii, nagu õed seda haiglates teevad – soojavee vanniga. Võrreldes teiste meetoditega säilitab see piimavalkusid, mis on vajalikud beebi immuunsüsteemi tugevdamiseks. Meie õrn ja kiire tehnoloogia aitab soodustada beebi tervislikku arengut iga toitmiskorraga.

    Piima pidev ringlemine ei lase kuumalaikudel tekkida

    Piima pidev ringlemine ei lase kuumalaikudel tekkida

    Meie soojendav tehnoloogia kaitseb valkusid, mis soodustavad beebi tervislikku arengut, tekitades ühtlase ja katkematu soojusringluse. Tänu veevannis soojendamisele ei ole vaja muretseda kuumalaikude tekkimise pärast, mis tekitaksid piima riknemist. Selle asemel saab Sinu beebi nautida iga kord ühtlaselt soojendatud ja toiteainerikast toitumiskorda.

    Nutikas andur hoiab ära ülekuumutamise

    Nutikas andur hoiab ära ülekuumutamise

    Mis piima algtemperatuur ka poleks, meie nutikas andur hoolitseb üksikasjade eest. See reguleerib soojendusaega automaatselt, tuvastades piima algtemperatuuri. Ei ole vaja oletada. Ja pole ülekuumutamise ohtu.

    Lülitub automaatselt välja ja hoiab soojas

    Lülitub automaatselt välja ja hoiab soojas

    Ei ole tarvis ise oletusi teha. Muutke päevased ja öised toitmised lihtsamaks, teades, et seade lülitub õigel ajal ise välja ja hoiab pudelit toitmistemperatuuril kuni 60 minutit.

    Soojendage ja steriliseerige ühe selgelt mõistetava nupuga

    Soojendage ja steriliseerige ühe selgelt mõistetava nupuga

    Ei ole vahet, kas soojendad esimest korda või oled beebitoidu ettevalmistamise asjatundja – meie ühe nupuga kasutajaliides muudab iga hooldaja jaoks soojendamise ja steriliseerimise lihtsaks. Seade annab enne automaatset väljalülitamist nähtavaid ja kuuldavaid märguandeid iga protsessi ajal.

    Veetaset saad kontrollida läbi vaateakna

    Veetaset saad kontrollida läbi vaateakna

    Uue vaateaken muudab toidu ettevalmistamise igaühe jaoks selgesti mõistetavaks. Kasutage seda, et enne soojendamist kontrollida kiirelt veetaset ja veenduda, et see on alati õige. Ei ole vaja oletada. Kõik mida peate teadma, on otse Sinu silme ees.

    Vähem segadust tänu ruumisäästlikule disainile

    Vähem segadust tänu ruumisäästlikule disainile

    Vähenda kodus segadust ühe mitmeotstarbelise vahendiga, mis vajab minimaalselt ruumi. Väike, kuid võimas disain võimaldab ühe käiguga steriliseerida nii pudelit kui ka väikeseid mänguasju ja lutte.

    Loodud kiire ja hõlpsa puhastamise jaoks

    Loodud kiire ja hõlpsa puhastamise jaoks

    Tänu meie imeilusalt lihtsale disainile on puhastamine sama lihtne nagu soojendamine ja steriliseerimine. Pühkige soojendaja ja sterilisaator lapiga üle, kasutades laia suudmega alust, et sinna lihtsalt ulatuda. Sterilisaatori tarviku võib soovi korral panna ka nõudepesumasinasse.

    Ühildub suurema osa beebipudelite ja toidupurkidega

    Ühildub suurema osa beebipudelite ja toidupurkidega

    Lapse kasvades saad meie soojendajaga kasutada mitmesuguseid beebipudelite kaubamärke, samuti erinevatest materjalidest ja eri suurusega pudeleid. Ja kui oled valmis järgmiseks sammuks, siis saad meie soojendajaga soojendada ka toidupurke.

    Kasuta oma beebi igapäevaseid asju maksimaalse tõhususega

    Kasuta oma beebi igapäevaseid asju maksimaalse tõhususega

    Meie steriliseerimistehnoloogia on ohutuim vahend Sinu beebi asjade steriliseerimiseks. See mõjub tõhusalt pisikutele, säästes samal ajal igasugu materjale, tänu millele peavad esemed kauem vastu. Väikeste esemete jaoks mõeldud steriliseerimistarvikuga on lihtne steriliseerida pudeleid, lutte, varuosi ja väikeseid mänguasju ühe käiguga.

    Tehnilisi andmeid

    • Toote materjal

      Toote materjal
      Plast (PP ja ABS)

    • Tehnilised andmed

      Võimsustarve
      400  W
      Pinge (S_0000156)
      • 220–240 V; 50–60 Hz
      • 120–127 V; 50–60 Hz (USA, Kanada, Mehhiko)

    • Kaal ja mõõtmed

      Kaal
      1000  g
      Toote mõõtmed (L x K x S)
      260,4 × 150 × 210,5  mm

    • Päritoluriik

      Tootja:
      Hiina

    • Mis on kaasas

      Kaks-ühes soojendaja ja sterilisaator
      1 tk

    Awards

    • 150 ml ruumitemperatuuril piima Aventi 266 ml mahutavas Naturali pudelis.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Kõik õigused reserveeritud.

    Meie saiti saab kõige paremini vaadata Microsoft Edge, Google Chrome või Firefox uusima versiooniga.