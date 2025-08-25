Veetaset saad kontrollida läbi vaateakna

Uue vaateaken muudab toidu ettevalmistamise igaühe jaoks selgesti mõistetavaks. Kasutage seda, et enne soojendamist kontrollida kiirelt veetaset ja veenduda, et see on alati õige. Ei ole vaja oletada. Kõik mida peate teadma, on otse Sinu silme ees.