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Tootmine lõpetatud
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Tila sisse ehitatud klapp tagab kiire ja ilma vaevata kokkupaneku.
Tassil on laineline kuju, et sellest oleks väikeste kätega lihtne kinni hoida.
4.8
5-st
26
Auhinnad
96%
soovitab seda toodet
Elisa
21/06/2019
Україна
Малюк неймовірно задоволений
Найкраща пляшечка для маленького гризуна)) купили таку для донечки, задоволені дуже. Доня її гарно тримає в ручках, сама з неї може пити. Силіконовий носик також суперська ідея, бо дитина може його гризти. Радимо усім таку пляшечку! Зручно і для водички, і для трошки густіших напоїв.
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See arvustus tehti tootele SCF553/00 Чашка з носиком
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See arvustus tehti tootele SCF553/00 Чашка з носиком
Crossu
30/01/2022
România
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Foarte multumita
Un produs de mare calitate! Practic pentru bebelusii care incep sa bea apa
Positiivsed omadused
Forma sticlei si a tetinei
Negatiivsed omadused
Nu exista dezavantaje la acest produs
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See arvustus tehti tootele SCF553/03 Cană cu tetină de formare
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See arvustus tehti tootele SCF553/03 Cană cu tetină de formare
Elefantica
23/06/2021
România
Minunata
Suntem foarte multumiti de aceasta canuta, singura din care fetita mea a acceptat sa bea apa, de pe la 10 luni❤ ne pare rau ca nu am achizitionat-o de la inceputul diversificarii. Pana sa ajungem la ea am mai incercat 3 modele de cani
Positiivsed omadused
Nu curge, copilul nu se uda
Negatiivsed omadused
Nu sunt
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See arvustus tehti tootele SCF553/03 Cană cu tetină de formare
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SCF553/03 Cană cu tetină de formare